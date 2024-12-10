О чем говорил Путин на заседании Совета по правам человека

О чем говорил Путин на заседании Совета по правам человекаУчастники подвели итоги работы в 2024 году
Президент РФ Владимир Путин в Международный день прав человека в режиме видеосвязи провел ежегодное заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Участники подвели итоги работы в 2024 г.
О «заступничестве»
«Вы всегда на стороне правды, на стороне интересов человека, гражданина. В русском языке есть прекрасное слово "заступничество" – оно в полной мере относится и к вашей деятельности», – открыл заседание глава государства.
Путин поздравил с началом работы в совете ректора Высшей школы экономики Никиту Анисимова, председателя Федерации независимых профсоюзов Сергея Черногаева и журналиста-депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича. Глава государства отметил их огромный опыт работы в представляемых сферах.
Президент отметил деятельную помощь совета участникам спецоперации и их семьям, работу в тесном контакте с Общественной палатой и волонтерскими организациями, с фондом «Защитники отечества». Члены Совета помогают жителям приграничных территории, находящихся под обстрелами, а также военным на передовой.
«Особо подчеркну важность вашей работы по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также совершаемых им военных преступлений. Вы продолжаете информировать об этом мировое сообщество», – сказал Путин.
По информации Кремля, с 2022 г. совет направляет в международные структуры (ООН, ЕС, ОБСЕ), международные правозащитные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ материалы о нарушениях прав человека и убийствах мирных жителей войсками и националистическими организациями Украины. На данный момент подготовлен 21 бюллетень на русском и английском языках.
О бюджете
Отдельно Путин коснулся темы выполнения социальных обязательств. На эти цели, по его словам, запланировано направить в предстоящие три года четверть расходов всего бюджета. Запущенные в РФ национальные проекты построены вокруг человека, в интересах российских семей и касаются почти всех сфер жизни.
«Правильно было бы здесь говорить не о расходах, а об инвестициях: ведь когда мы направляем средства на заработанные платы и пенсии, на здравоохранение, образование, культуру и спорт, мы вкладываем их в человеческий капитал, в народосбережение, в конечном счете», – считает президент.
Об НКО
По мнению главы государства, гражданское общество в России сейчас показывает свою зрелость, патриотизм, умение сплотиться вокруг общих ценностей и целей. Нужно всемирно поощрять участие людей в деятельности некоммерческих организаций, считает Путин. Волонтерские, благотворительные, гуманитарные, правозащитные НКО на первое место ставят не собственные выгоды и прибыли, а общее благо. Они зарекомендовали себя с самой лучшей стороны и в период пандемии, и в ходе спецоперации.
О цифровизации
«Необходимо систематизировать наше законодательство в этой области, закрепить права и обязанности всех участников – от государства до пользователей, создать прозрачную, понятную цифровую среду. Подчеркну, что сейчас в нашей стране есть всё для технологического рывка в этой сфере», – настаивает Путин.
Об образовании
Путин отметил работу совета в сфере образования, в том числе школьного. Совет немало сделал для утверждения престижа профессии педагога – это напрямую связано с реализацией прав и ребенка, и учителя. Президент обратил внимание, что в работе педагога должно быть как можно больше времени для того содержательного обучения, воспитания, а для этого необходимо снизить бюрократическую часть его работы. При этом общей задачей Путин назвал обеспечение единых высоких стандартов качества образования.
Председатель СПЧ Валерий Фадеев в своем выступлении сделал упор на проблемы школьного образования. По его мнению единый государственный экзамен (ЕГЭ), хоть и вызывает много споров, является, стержнем образовательной системы. У ЕГЭ есть очевидные плюсы – одинаковые возможности для всех выпускников школы поступить в любой университет страны, устранение коррупции при поступлении в вузы. Однако есть принципиальная проблема: ЕГЭ фактически является вступительными экзаменами в университеты, при этом нет интегральной оценки знаний, полученных школьником по всему спектру предметов. Старшеклассники или их родители сосредотачиваются только на тех дисциплинах, по которым планируют сдавать ЕГЭ, при этом часть учебных предметов оказывается второстепенными и фактически ненужными.
Фадеев привел пример: в этом году географию сдавали только 3% выпускников, литературу 8%, историю – 16%.
«Это ценностные дисциплины, они помогают формированию культурного кода молодого человека, его цивилизационной идентичности», – обратил внимание глава СПЧ.
Необходимо побуждать учеников к освоению всей школьной программы, а не только тех предметов, по которым они сдают ЕГЭ, считает Фадеев. Значит, нужна некая интегральная оценка знаний выпускников школы. Например, средний балл, как это было в Советском Союзе. Этот балл мог бы высчитываться как средняя оценка, полученная учеником за учебные четверти или полугодия в ходе изучения соответствующего предмета. Этот средний балл должен учитываться при поступлении в университет наряду с результатами ЕГЭ.
По поводу проблемы истории, литературы, географии, Путин согласился, что эти предметы действительно формирует культурный код, «что чрезвычайно важно,… когда наш народ сражается за свою независимость, за будущее страны».
О миграции
Особенно важно, по мнению Фадеева, повышать ответственность работодателей за тех мигрантов, которых они приглашают. Речь идет, в том числе, об обоснованности въезда трудового мигранта в Россию, об обеспечении его медицинской страховкой, решении вопроса жилья.Необходимо также создать механизм, противодействующий бесконтрольному переходу трудовых мигрантов из одних сфер занятости в другие. Если мигрант решил сменить место работы, он должен заново получить патент для работы на новом месте, либо выехать из России, считает глава СПЧ.
Ещt одна миграционная проблема: многие приезжие дети не владеют русским языком. Сейчас в Госдуме в стадии принятия находится закон, который позволит школам не принимать таких детей. Дети, не говорящие по-русски, и сами не могут учиться, и мешают другим школьникам.
Второе направление развития законодательства – ограничение возможности переезда сюда семей мигрантов, не планирующих приобретать гражданство России. Именно широкие круги родственников, которые приезжают с трудовым мигрантом, формируют «анклавы» и нагружают социальную инфраструктуру.
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека – консультативный орган, созданный для содействия реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования президента о положении дел в этой области, содействия развитию институтов гражданского общества, подготовки предложений по вопросам, входящим в компетенцию совета. В настоящий момент состав совета входит 46 человек.