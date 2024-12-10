О чем говорил Путин на заседании Совета по правам человека

Председатель СПЧ Валерий Фадеев в своем выступлении сделал упор на проблемы школьного образования. По его мнению единый государственный экзамен (ЕГЭ), хоть и вызывает много споров, является, стержнем образовательной системы. У ЕГЭ есть очевидные плюсы – одинаковые возможности для всех выпускников школы поступить в любой университет страны, устранение коррупции при поступлении в вузы. Однако есть принципиальная проблема: ЕГЭ фактически является вступительными экзаменами в университеты, при этом нет интегральной оценки знаний, полученных школьником по всему спектру предметов. Старшеклассники или их родители сосредотачиваются только на тех дисциплинах, по которым планируют сдавать ЕГЭ, при этом часть учебных предметов оказывается второстепенными и фактически ненужными.