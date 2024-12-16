Что сказал Путин на встрече с победителями Паралимпиады в Париже

Путин сказал, что ближайшее заседание Совета по спорту будет посвящено развитию адаптивного спорта, чтобы обсудить, что нужно сделать для вовлечения людей с инвалидностью в занятия физкультурой и спортом. По его словам, в России будет продолжать развиваться спортивная инфраструктура, обеспечиваться календарь соревнований – начиная от любительских и заканчивая международными турнирами. «Россия всегда была и останется верна идеалам спорта и продолжит активно их продвигать и в стране, и в мире – в тесном сотрудничестве, кстати, с нашими друзьями из других государств, со всеми, для кого значимы непреходящие ценности гуманизма, справедливости и честной борьбы», – сказал Путин, поздравив победителей и призеров с успехом на Паралимпиаде и получением госнаград.