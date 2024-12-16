Что сказал Путин на встрече с победителями Паралимпиады в Париже

Что сказал Путин на встрече с победителями Паралимпиады в ПарижеПрезидент поблагодарил чемпионов и вручил госнаграды
Президент Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды золотым медалистам XVII Паралимпийских летних игр 2024 г. в Париже. «Как известно, сама идея паралимпийского движения была призвана объединять людей с ограниченными возможностями здоровья, – начал президент. – Но, зная о ваших победах, о спортивных достижениях, о той активной, насыщенной событиями жизни, которую вы ведете, понимаешь, что возможности человека безграничны, что такие обстоятельства, с которыми вы столкнулись в жизни, не могут сломить сильных духом».
Путин добавил, что на прошедшей Паралимпиаде, «прямо скажем, из-за недобросовестных, политизированных запретов» не все спортсмены смогли продемонстрировать свое мастерство, поскольку паралимпийцы принимали участие лишь в четверти соревнований по медальной программе. Но даже в таком формате и в не полном составе паралимпийцы доказали лидерские позиции российского спорта, войдя в десятку сильнейших паралимпийских команд, подчеркнул Путин.
«Как уже отметил, сама атмосфера парижской Паралимпиады – так же, как и Олимпиады, надо признать это, – была весьма далека от настоящего праздника спорта, от его определяющих ценностей: равенства, дружбы, взаимного уважения культур и традиций, честной спортивной борьбы», – снова заметил Путин. По его словам, спортсмены выступали в нейтральном статусе, а сборная сталкивалась с ограничениями. Но вся Россия была с вами, подчеркнул президент. Он заявил, что вся страна восхищается паралимпийцами, которые вдохновляют миллионы людей: «Ваши судьбы и путь к спортивным триумфам, присущие вам оптимизм и упорство – зримое доказательство торжества силы воли и силы характера».
Путин сказал, что ближайшее заседание Совета по спорту будет посвящено развитию адаптивного спорта, чтобы обсудить, что нужно сделать для вовлечения людей с инвалидностью в занятия физкультурой и спортом. По его словам, в России будет продолжать развиваться спортивная инфраструктура, обеспечиваться календарь соревнований – начиная от любительских и заканчивая международными турнирами. «Россия всегда была и останется верна идеалам спорта и продолжит активно их продвигать и в стране, и в мире – в тесном сотрудничестве, кстати, с нашими друзьями из других государств, со всеми, для кого значимы непреходящие ценности гуманизма, справедливости и честной борьбы», – сказал Путин, поздравив победителей и призеров с успехом на Паралимпиаде и получением госнаград.
Ордена Почета получили восемь спортсменов, которые стали чемпионами Паралимпиады: двукратный чемпион и бронзовый призер (легкая атлетика) Андрей Вдовин, двукратный чемпион и серебряный призер (плавание) Роман Жданов, чемпионы Андрей Калина (плавание), Владимир Свиридов (легкая атлетика), Евгений Торсунов (легкая атлетика), Дмитрий Черняев (плавание), Валерия Шабалина (плавание), Александр Яремчук (легкая атлетика). Орденами Дружбы были награждены легкоатлеты: чемпион и серебряный призер Александр Костин, чемпионы Иван Ревенко, Хетаг Хинчагов, Алексей Чуркин, Матвей Якушев. Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
До церемонии награждения золотых медалистов вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев вручили награды серебряным и бронзовым призерам Паралимпиады. Они получили ордена Дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Паралимпийцы поблагодарили чиновников за возможность принять участие в играх в Париже и за создание условий для тренировок в России.
«Мы сделаем юридически и политически все, но загадывать мы не будем, – сказал министр спорта Михаил Дегтярев, отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, допустят ли российскую сборную на зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду в Италии в 2026 г. – Мы будем методично стучаться, судиться, получать юридически значимые документы с той стороны, биться за нашу национальную сборную». Но пока спортсмены должны участвовать в международных чемпионатах в нейтральном статусе, подчеркнул министр: «Но пока это происходит, наши спортсмены должны соревноваться, поэтому мы никого не осуждаем, кто выступает под нейтральным флагом. Они наши».
XVII Паралимпийские летние игры 2024 г. проходили с 28 августа по 8 сентября в Париже. Российские паралимпийцы выступали в индивидуальном качестве как нейтральные спортсмены. Делегация России состояла из 151 человека, из них 90 спортсменов. Всего в команде было 48 спортсменов и 40 спортсменок из 38 регионов: 58 спортсменов представляли спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 19 спортсменов – спорт слепых, семь спортсменов – спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, по два спортсмена – паратхэквондо и паратриатлон.
Российская делегация была представлена только в пяти видах спорта из 22, которые были в программе Паралимпийских игр. Больше всего спортсменов было в легкой атлетике и плавании, также россияне были представлены в настольном теннисе, триатлоне и тхэквондо. По итогам игр россияне завоевали 64 медали – 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. Они заняли восьмое общекомандное место в неофициальным медальном зачете по общему числу медалей.
Трехкратной паралимпийской чемпионкой стала Дарья Лукьяненко (плавание), двукратными паралимпийскими чемпионами стали Валерия Шабалина и Роман Жданов (оба – плавание) и Андрей Вдовин (легкая атлетика). Лукьяненко установила два мировых рекорда. Кроме нее рекорды установили Мария Павлова – также в плавании и Владимир Свиридов в толкании ядра. Также были установлены и три паралимпийских рекорда – опять же Дарьей Лукьяненко, а также легкоатлетами Александром Костиным и Евгением Торсуновым.
Самыми титулованными российскими спортсменами на Олимпиаде в Париже стали пловец Андрей Калина, который в Париже завоевал седьмую золотую медаль, и Дарья Лукьяненко, которая выиграла в Париже три золотые и две бронзовые медали.