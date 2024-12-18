США близки к одобрению оборонного бюджета почти на $900 млрд

По данным американского Совета по международным отношениям (CFR), с февраля 2022 г. конгресс одобрил пять законопроектов, в соответствии с которыми для Украины в общей сложности было выделено $175 млрд. В конце ноября стало известно о запросе Байдена на выделение для Украины еще $24 млрд. Позже, 10 декабря, минфин США объявил о выделении Украине кредита на $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных суверенных активов России. Но 4 декабря спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что любое новое решение о выделении средств Украине будет приниматься избранным президентом США Дональдом Трампом после его вступления в должность главы государства 20 января.