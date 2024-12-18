США близки к одобрению оборонного бюджета почти на $900 млрд

США близки к одобрению оборонного бюджета почти на $900 млрдВ нем нет дополнительных денег для Украины по запросу Джо Байдена
У конгресса США осталось несколько дней на утверждение проекта федерального бюджета на 2025 финансовый год. При этом почти одобренный пакет военных расходов не предусматривает дополнительных средств для Украины, запрошенных администрацией Джо Байдена.
Это произошло после того, как сенат согласовал версию закона о полномочиях в сфере национальной безопасности (NDAA), в котором описаны расходы министерства обороны на следующий год – $895,2 млрд (включая $34 млрд по линии министерства энергетики и $11,5 млрд на другие военные нужды), что на 6,5% больше суммы, одобренной в 2024 г.
Согласно тексту законопроекта, в 2025 г. Пентагон закупит у компании Lockheed Martin 68 истребителей F-35. Но 20 из них будут поставлены только после того, как министр обороны доложит конгрессменам об успешном повышении возможностей этих машин. Также $2 млрд пойдут на создание системы сдерживания в Азиатско-Тихоокеанском регионе (PDI). По данным Центра контроля над вооружениями и нераспространения, $9,7 млрд пойдет на строительство стратегических атомных подводных лодок нового типа «Колумбия», а $1 млрд – на модернизацию стратегических бомбардировщиков B-52. Кроме того, $2,9 млрд предполагается потратить на обновление и содержание инфраструктуры по производству оружейного плутония.
NDAA – один из 12 бюджетных законопроектов, которые должны быть одобрены для согласования федерального бюджета. Палата пока одобрила пять, сенат – ни одного. Они должны быть утверждены до 20 декабря, иначе будет частичный шатдаун – закрытие правительства, при котором многие расходы не финансируются, а ряд служб перестают работать.
В этих условиях конгрессмены могут принять «продолжающую резолюцию» (CR) – временное финансирование, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. По словам эксперта, республиканцы хотят дождаться начала работы нового созыва конгресса в начале января, в котором у них будет большинство не только в палате, но и впервые с 2019 г. в сенате. «Они попробуют использовать новое преимущество для одобрения более выгодного для себя бюджета», – сказала Журавлева.
По информации The Hill, конгрессмены хотели опубликовать законопроект о временном финансировании еще 16 декабря, но не смогли этого сделать. В случае утверждения CR может продлить работу правительства до марта 2025 г., сообщило 12 декабря агентство Axios.
В NDAA на 2025 г. также нет пункта о лендлизе для Украины (закон о лендлизе был одобрен в мае 2022 г.). Но, согласно открытым данным, большая часть военной помощи поступала Киеву по трем другим каналам: спецпрограмма Пентагона (USAI), программа иностранного военного финансирования (FMF) и передача оружия из наличия Пентагона по линии президентских полномочий (PDA). Практический отказ от использования лендлиза объяснялся членами администрации намерением предоставить средства Киеву безвозмездно.
По данным американского Совета по международным отношениям (CFR), с февраля 2022 г. конгресс одобрил пять законопроектов, в соответствии с которыми для Украины в общей сложности было выделено $175 млрд. В конце ноября стало известно о запросе Байдена на выделение для Украины еще $24 млрд. Позже, 10 декабря, минфин США объявил о выделении Украине кредита на $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных суверенных активов России. Но 4 декабря спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что любое новое решение о выделении средств Украине будет приниматься избранным президентом США Дональдом Трампом после его вступления в должность главы государства 20 января.
Отсутствие пункта о лендлизе пока скорее имеет символическое значение, чем сигнализирует о практическом изменении стратегии США по выделению помощи Украине, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Это знак, что помощь будет сокращаться, но ее полное прекращение под вопросом, так как поставки и выделение средств могут быть использованы Трампом для давления на Киев в вопросе о начале переговоров по урегулированию конфликта», – резюмировал эксперт.