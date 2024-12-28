Китай наращивает мощь на воде и в воздухе

Китай наращивает мощь на воде и в воздухеЗа несколько дней показаны новые типы военных самолетов и огромный десантный корабль
В Китае спустили на воду новый универсальный десантный корабль (УДК) «Сычуань». Об этом 27 декабря сообщила газета The South China Morning Post. Во флоте КНР это самый большой корабль такого типа. Он может иметь полное водоизмещение более 40 000 т и оснащен специальной электромагнитной пусковой катапультой для запуска тяжелых летательных аппаратов. Такой катапультой не оборудованы американские УДК типа «Америка», на которые своими размерами похож китайский аналог.
Это большое достижение Китая, такого корабля пока нет ни у кого, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Эксперт объяснил, что основным преимуществом перед американскими аналогами нового китайского УДК является возможность размещать, перевозить и запускать с него крупные ударные беспилотники. Корабль имеет серьезный ударный потенциал и значительно расширяет возможности КНР не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Кашин подчеркнул, что наличие такого УДК позволит Китаю направлять существенные группировки на большое удаление от берега и, соответственно, без поддержки береговой авиации. Кроме того, в случае начала тайваньской операции эти УДК позволят Китаю атаковать остров с его менее защищенного восточного побережья. В качестве потенциальных дополнительных возможностей УДК Кашин упомянул создание Китаем истребителей с укороченным взлетом и посадкой, которые можно запускать с помощью катапульты.
Кроме того, на этой же неделе в Китае, предположительно, состоялся полет двух боевых самолетов нового, шестого поколения, один из них – в Чэнду, где расположен один из крупнейших китайских авиазаводов. Они были произведены компаниями Chengdu и Shenyang Aircraft Corporation, входящими в Китайскую корпорацию авиационной промышленности (AVIC). Об этом стало известно из нескольких публикаций видео и фото в китайских соцсетях на этой неделе. Китай, возможно, является единственным государством, где прототипы машин нового поколения совершили первый полет. При этом на момент сдачи текста в печать информация о втором самолете не была подтверждена.
По всей вероятности, взлетевший в Чэнду самолет может быть не истребителем, а ударным самолетом, полагает главный редактор журнала «Взлет» Андрей Фомин. Об этом говорит его необычная трехдвигательная компоновка и основные опоры шасси с двухколесными тележками, продолжает он. Нельзя исключать, что этот самолет имеет взлетную массу в 40 и даже 50 т, вероятно также, что новые китайские самолеты являются частью систем, в которые входят беспилотные аппараты. Но пока информации о новых машинах практически нет и речь идет лишь о предположениях, подчеркивает Фомин.
Помимо Поднебесной разработкой истребителей нового поколения занимаются США (программа NGAD), Россия и Европа (консорциум Tempest). Согласно ноябрьскому докладу ВВС США конгрессу, ведомство приостановило тендер на контракт по производству самолетов нового поколения из-за необходимости пересмотреть несколько требований.
Практически вся оборонная промышленность Китая завязана на усилении военно-морской компоненты его военной мощи, продолжает Кашин. Если Пекину действительно удалось дойти до стадии летных испытаний двух новых типов боевых самолетов, то это серьезная заявка на технологическое лидерство, потому что ни одна другая страна пока, по крайней мере официально, не заявила о похожем достижении. Но, возможно, это еще не полноценные боевые самолеты, а только опытные модели. «Если исходить из того, что у китайцев на этом направлении все пойдет идеально, то полноценно эксплуатироваться такие машины смогут через 7–10 лет», – объяснил эксперт.