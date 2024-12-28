Китай наращивает мощь на воде и в воздухе

Это большое достижение Китая, такого корабля пока нет ни у кого, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Эксперт объяснил, что основным преимуществом перед американскими аналогами нового китайского УДК является возможность размещать, перевозить и запускать с него крупные ударные беспилотники. Корабль имеет серьезный ударный потенциал и значительно расширяет возможности КНР не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Кашин подчеркнул, что наличие такого УДК позволит Китаю направлять существенные группировки на большое удаление от берега и, соответственно, без поддержки береговой авиации. Кроме того, в случае начала тайваньской операции эти УДК позволят Китаю атаковать остров с его менее защищенного восточного побережья. В качестве потенциальных дополнительных возможностей УДК Кашин упомянул создание Китаем истребителей с укороченным взлетом и посадкой, которые можно запускать с помощью катапульты.