В «Яблоке» просят не связывать полномочия глав отделений с записями в ЕГРЮЛе

В «Яблоке» просят не связывать полномочия глав отделений с записями в ЕГРЮЛеЖалоба принята Конституционным судом к рассмотрению
Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу псковского регионального отделения партии «Яблоко». Оно просит проверить на соответствие Конституции нормы, которые устанавливают, что полномочия руководителя избирательного объединения, связанные с участием в выборах, возникают исключительно после записи в ЕГРЮЛе о его праве действовать от юрлица без доверенности. Это касается подписания документов на выдвижение списка кандидатов.
«Ведомости» ознакомились с содержанием жалобы.
Заявители указывают, что правоприменительная практика и оспариваемые положения законов допускают «не обусловленную никакими ценностями демократии и электорального процесса невозможность» участия партии в выборах путем предоставления списков кандидатов для заверения и последующей регистрации. Псковское «Яблоко» обжалует следующие положения: п. 4 ст. 23 закона «О некоммерческих организациях», пп. «л» п. 1 ст. 5 закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», п. 5 ст. 27 закона «О политических партиях», пп. «б» п. 25 ст. 38 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан» и пп. «б» п. 9 ст. 36 избирательного кодекса Псковской области.
С правоприменением столкнулись сами яблочники, после того как в июне 2023 г. главой регионального отделения вместо признанного иноагентом Льва Шлосберга был избран Артур Гайдук. 11 июля региональное управление Минюста его статус подтвердило. 16 июля на заседании высшего руководящего органа отделения было принято решение о выдвижении кандидатов на выборы депутатов семи муниципальных округов. 18 июля ФНС внесла запись в ЕГРЮЛ о том, что Гайдук имеет статус руководителя. А 20 июля представители «Яблока» подали документы в территориальные избиркомы (ТИК), которые были приняты.
До и после регистрации списков кандидатов ТИК не уведомляли партию о недостатках в поданных документах. А через несколько дней конкуренты «Яблока» подали в суды иски с требованием снять кандидатов. По ним были приняты положительные решения как раз из-за того, что руководство отделения может передавать в ТИК документы на выдвижение только после внесения сведений о руководителе отделения в ЕГРЮЛ.
Заявитель настаивает, что не предвидел и не мог предвидеть, что положения законодательства будут истолкованы таким образом. Существовавшая судебная практика, отмечает юрист Виталий Исаков в жалобе, однозначно указывала на то, что внесение в ЕГРЮЛ не влияет на возникновение у начальника отделения полномочий подписывать и заверять документы для выдвижения списка кандидатов.
Жалоба псковского «Яблока» впервые в истории будет рассмотрена собранием КС, сказала «Ведомостям» зампред отделения Яна Иванова. Она предполагает, что суд может как подтвердить практику, которая работала в течение десятилетий, будучи нарушенной только в 2023 г. при снятии кандидатов «Яблока» с местных выборов, так и уточнить ее. «Это вопрос не только про партии. Он и про НКО, про индивидуальных предпринимателей, про хозяйственные общества», – отметила Иванова. Уточнение вопроса связано с тем, в какой момент возникают полномочия руководителя: после внесения записи в ЕГРЮЛ или после собрания участников.
Проблема кроется в том, что законодательство о выборах оперирует понятием избирательного объединения, которое далеко не всегда обладает свойством юридического лица, если идет речь о местных отделениях, говорит партнер Консалтингового бюро Т&M Гарегин Митин. Поэтому, продолжает юрист, можно согласиться с заявителем в части того, что полномочия руководителя избирательного объединения по подписанию избирательных документов, в том числе списка кандидатов, не могут зависеть от внесения изменений в ЕГРЮЛ.
Решения конференции являются правообразующими, так как регистрация в ЕГРЮЛе носит характер обязательно-уведомительный и просто подтверждает решение организации о смене руководства, отметил адвокат Приморской краевой коллегии адвокатов Максим Сикач. Нынешний подход, считает он, фактически ставит в зависимость политические партии от решения госоргана. Жалоба «Яблока», по его мнению, крайне актуальна в связи с изменившейся тактикой оппонентов на выборах: если раньше пытались снять за нарушения в документах кандидата, то с 2023 г. стали «бить» по «ошибкам» и недостаткам партийных документов и порядка выдвижения кандидатов.
Руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский говорит, что это дело – не про дефект конкретного закона, а конкретный электоральный произвол на местах. Можно даже сказать, что это вызов для КС, поскольку избирательные комиссии и суды уже открыто проигнорировали ряд недавних позиций наивысшего суда, отметил он. Брикульский считает, что с большой долей вероятности КС примет положительное решение, но едва ли это изменит тренд.