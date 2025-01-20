В «Яблоке» просят не связывать полномочия глав отделений с записями в ЕГРЮЛе

Жалоба псковского «Яблока» впервые в истории будет рассмотрена собранием КС, сказала «Ведомостям» зампред отделения Яна Иванова. Она предполагает, что суд может как подтвердить практику, которая работала в течение десятилетий, будучи нарушенной только в 2023 г. при снятии кандидатов «Яблока» с местных выборов, так и уточнить ее. «Это вопрос не только про партии. Он и про НКО, про индивидуальных предпринимателей, про хозяйственные общества», – отметила Иванова. Уточнение вопроса связано с тем, в какой момент возникают полномочия руководителя: после внесения записи в ЕГРЮЛ или после собрания участников.