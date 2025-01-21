США будут стремиться предотвратить конфликты, но не ценой национальных интересов

США будут стремиться предотвратить конфликты, но не ценой национальных интересовРубио сказал, что госдеп будет играть важнейшую роль в продвижении внешнеполитической цели Трампа – продвижении мира
Новый госсекретарь США Марко Рубио выступил перед сотрудниками государственного департамента на приветственной церемонии с речью, в которой он заявил, что администрация Дональда Трампа будет стараться не допускать конфликтов, но делать это не за счет интересов страны.
«Как отметил президент Трамп в своей речи вчера, его главная цель во внешней политике – это продвижение мира и предотвращение конфликтов. И ни одно агентство не сыграет более важной роли в этом, чем наше (госдеп), – сказал Рубио. – Основной принцип и цель его создания – способствовать миру по всему миру, поскольку это отвечает нашим национальным интересам. Без мира трудно быть сильной, процветающей и благополучной нацией».
Тем не менее Рубио подчеркнул, что конфликты иногда «неизбежны из-за человеческой природы». «Мы будем стремиться их предотвращать и избегать, но никогда ценой нашей национальной безопасности, наших национальных интересов или наших фундаментальных ценностей», – заявил он.
Утром 21 января Рубио официально вступил в должность после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс привел его к присяге. В ходе своей речи Рубио подчеркнул ключевую миссию госдепа в продвижении национальных интересов США на международной арене.
«Я ожидаю, что каждая нация на земле будет стремиться продвигать свои национальные интересы, и в тех случаях, когда наши интересы совпадают, мы будем с нетерпением ждать сотрудничества», – добавил он.
Он также подчеркнул важность творчества и смелых решений в условиях динамично меняющегося мира, отметив, что госдепартамент должен быть не только центром реализации, но и разработки внешнеполитических стратегий.
«Мы должны стать агентством XXI в., способным действовать с той скоростью, которую требует наше время. Мир меняется, и мы должны быть на шаг впереди. Моя искренняя надежда и молитва заключаются в том, чтобы мы оставили будущим поколениям более безопасный и благополучный мир. Вы сыграете огромную роль в достижении этой цели», – сказал он.
Первые встречи в качестве главы госдепартамента у Рубио пройдут 21 января с министрами иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, Австралии Пенни Вонг и Японии Такэси Иваей.
Ранее сенат проголосовал за утверждение Рубио на посту госсекретаря при президенте США Дональде Трампе. Это первый высокопоставленный чиновник новой администрации, которого утвердила верхняя палата конгресса США.
Отвечая на вопросы журналистов, Рубио поддержал НАТО и закон о том, что США не могут выйти из альянса без одобрения сената или акта конгресса. Он также заявил о необходимости жесткой позиции в отношении Китая, назвав Коммунистическую партию опасным противником.
Говоря об Украине, Рубио сказал, что «нереально полагать», что Украина сможет отбросить российские войска туда, где они находились до февраля 2022 г., и что официальная позиция США должна заключаться в том, что конфликт должен закончиться.
Рубио, республиканец из Флориды, с 2011 г. является сенатором этого штата. Он получил поддержку демократов, которые считают его квалифицированным кандидатом. В 2016 г. он был соперником Трампа, называя его мошенником. После неудачной президентской кампании в 2016 г. он укрепил свои позиции во внешней политике и в сенатском комитете по разведке, налаживая связи внутри партии и за ее пределами.