США будут стремиться предотвратить конфликты, но не ценой национальных интересов

«Как отметил президент Трамп в своей речи вчера, его главная цель во внешней политике – это продвижение мира и предотвращение конфликтов. И ни одно агентство не сыграет более важной роли в этом, чем наше (госдеп), – сказал Рубио. – Основной принцип и цель его создания – способствовать миру по всему миру, поскольку это отвечает нашим национальным интересам. Без мира трудно быть сильной, процветающей и благополучной нацией».