Что означает программа военного сотрудничества России и Узбекистана

Впервые программу стратегического партнерства в военной сфере двух стран приняли в апреле 2021 г. в Бухаре тогдашние министры обороны Сергей Шойгу и Баходир Курбанов. После этого в августе того же года российские и узбекские военнослужащие вместе с военными из Таджикистана провели совместные учения на полигоне Харб-Майдон в Узбекистане в 20 км от границы с Афганистаном. В них приняло участие порядка 2500 военных. Еще в 2017 г. Москва и Ташкент заключили договор о развитии военно-технического сотрудничества в 2017 г. Он предусматривает взаимные поставки продукции военного назначения, работы по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники, а также оказание помощи в проведении НИОКР.