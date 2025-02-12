Губернатор Костромской области, скорее всего, будет избираться на четвертый срок

Губернатор Костромской области, скорее всего, будет избираться на четвертый срокВ его пользу играет отсутствие плохих новостей, считают эксперты
Один из последних губернаторов-долгожителей на своем посту – глава Костромской области Сергей Ситников (работает с 2012 г.), вероятнее всего, выдвинет свою кандидатуру на очередных выборах, которые запланированы на 14 сентября. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации региона. На предыдущих выборах, состоявшихся в 2020 г., выдвинутый «Единой Россией» Ситников был переизбран на третий срок с результатом 65,65% голосов.
«Ведомости» направили запрос в администрацию Костромской области о планах губернатора по переизбранию.
Опрошенные «Ведомостями» представители парламентской оппозиции заявили о готовности участвовать в кампании.
КПРФ всегда участвует в избирательных циклах, напомнил «Ведомостям» пресс-секретарь компартии депутат Госдумы Александр Ющенко. «Новые люди» пока обсуждают планы на выборы, сообщила «Ведомостям» сотрудник пресс-службы партии. В конце 2024 г. в Telegram-каналах и СМИ обсуждалась версия, что Костромскую область якобы может возглавить вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, занявший третье место на выборах президента России в 2018 г. (3,85%). «Ведомости» направили запрос вице-спикеру Госдумы.
До прохождения «Новых людей» в 2021 г. в Госдуму существовала негласная традиция, в соответствии с которой у каждой парламентской партии должен быть хотя бы один губернатор. Тогда собеседники «Ведомостей», близкие к партии, говорили, что больше всего шансов на это у Даванкова. «Новые люди» пока не получили своего региона, а ЛДПР в 2024 г. лишилась последнего «парийного» губернатора, когда глава Хабаровского края Михаил Дегтярев был назначен министром спорта.
Пресс-конференция Ситникова
В последние годы он перестал проводить пресс-конференции. На последней, прошедшей 13 февраля 2020 г., он неожиданно заявил, что борьба с коррупцией бывает страшнее самой коррупции. Пресс-служба губернатора дала разъяснительные комментарии о том, что губернатор не критиковал антикоррупционное законодательство, а «говорил о недостатках некоторых антикоррупционных мер, которые принимаются».
На вопрос о возможном участии в выборах губернатора Костромской области представитель пресс-службы «Новых людей» не ответил. У ЛДПР есть кандидат для участия в выборах губернатора Костромской области, сообщила «Ведомостям» замруководителя центрального аппарата партии по информполитике Элеонора Кавшар, не назвав фамилию.
«Справедливая Россия» (СР) всегда стремится принимать участие в важных общественно-политических событиях региона, особенно в выборах главы субъекта, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии. «Как правило, кандидатом от партии является председатель совета соответствующего регионального отделения. В Костромской области это Николай Цвиль, депутат Костромской областной думы», – сказал собеседник «Ведомостей». 29 января кандидатура Цвиля была рекомендована к избранию председателем совета регионального отделения СР на новый срок. Окончательное решение по кандидату в губернаторы примет президиум центрального совета после назначения избирательной кампании.
Ситников руководит «периферийным регионом», рассуждает политолог Виталий Иванов, и плохих новостей из него нет. Политолог Александр Кынев считает «нешаблонным» вариант с переизбранием Ситникова на четвертый срок, который работает с 2012 г.
В подготовке материала участвовала Елена Мухаметшина