Губернатор Костромской области, скорее всего, будет избираться на четвертый срок

До прохождения «Новых людей» в 2021 г. в Госдуму существовала негласная традиция, в соответствии с которой у каждой парламентской партии должен быть хотя бы один губернатор. Тогда собеседники «Ведомостей», близкие к партии, говорили, что больше всего шансов на это у Даванкова. «Новые люди» пока не получили своего региона, а ЛДПР в 2024 г. лишилась последнего «парийного» губернатора, когда глава Хабаровского края Михаил Дегтярев был назначен министром спорта.