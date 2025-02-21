Выборы в горсоветы Тамбова и Липецка проведут региональные избиркомы

В Липецкой области выборы в горсовет административного центра субъекта – это единственная кампания, которая планируется в единый день голосования, поэтому региональный избирком сможет ей уделить все «необходимое внимание», сказал на заседании ЦИК член комиссии Николай Левичев (курирует оба региона). Всего в Липецке пять ТИКов, в штате которых на постоянной основе работает только по одному сотруднику, тогда как избирком субъекта, по словам Левичева, напротив, имеет «количественный штат» с квалифицированными сотрудниками аппарата.