Выборы в горсоветы Тамбова и Липецка проведут региональные избиркомы

Выборы в горсоветы Тамбова и Липецка проведут региональные избиркомыУ территориальных избирательных комиссий нет для этого ресурсов и опыта, считают в ЦИК
Выборы депутатов городских советов Липецка и Тамбова, запланированные на 14 сентября, будут проводить региональные избиркомы. Постановления, передающие организацию кампаний от территориальных избирательных комиссий (ТИК) на уровень комиссий субъектов, принял Центризбирком (ЦИК) по просьбе избиркомов Липецкой и Тамбовской областей.
В Липецкой области выборы в горсовет административного центра субъекта – это единственная кампания, которая планируется в единый день голосования, поэтому региональный избирком сможет ей уделить все «необходимое внимание», сказал на заседании ЦИК член комиссии Николай Левичев (курирует оба региона). Всего в Липецке пять ТИКов, в штате которых на постоянной основе работает только по одному сотруднику, тогда как избирком субъекта, по словам Левичева, напротив, имеет «количественный штат» с квалифицированными сотрудниками аппарата.
Ранее полномочия по организации и проведению выборов в горсовет Липецка были возложены на ТИК № 2 Октябрьского округа, который, как уточнил член ЦИК, «не наделен статусом юридического лица» и не имеет своего аппарата, «действующий состав не имеет опыта проведения подобных достаточно масштабных выборов». В Липецке зарегистрировано 396 669 избирателей – это 44,5% от общего числа в области. «Такое процентное соотношение делает выборы в горсовет Липецка сопоставимыми с региональными выборами», – обратил внимание член ЦИК.
Почему ТИКи проводят выборы мэров и городских легислатур
Избиркомы муниципальных образований были ликвидированы до 1 января 2023 г. в соответствии с принятым в марте 2022 г. законом. Полномочия по организации и проведению выборов и референдума муниципального уровня были переданы в ведение территориальных и участковых избирательных комиссий.
В Тамбове аналогичная ситуация: количество избирателей в административном центре (268 838) составляет треть от всех избирателей области. У ТИК, который был наделен полномочиями по проведению выборов в гордуму региональной столицы, нет опыта проведения кампаний такого уровня, нет статуса юрлица и своего аппарата, а все его 12 членов работают на общественных началах, добавил Левичев. Глава избиркома Тамбовской области Андрей Офицеров пообещал не подвести ЦИК. Помимо выборов в гордуму Тамбова, в регионе пройдут досрочные выборы губернатора, поскольку 4 ноября 2024 г. этот пост по собственному желанию покинул Максим Егоров.
Выборы депутатов региональных столиц явно «не по росту» ТИКам, к которым их приписывает закон по умолчанию, а прежние муниципальные избиркомы уже демонтировали как класс (см. врез), говорит электоральный юрист Олег Захаров. «Даже если формально ТИК и будет отвечать за эти выборы, львиную долю работы будет де-факто выполнять облизбирком, больше просто некому, ТИК физически не сможет перемолоть проверку и регистрацию сотен кандидатов», – пояснил он. Такие решения повышают уровень централизации избирательной системы, рассуждает Захаров.
Выборная тенденция
С 2023 г. ЦИК уже согласовал шесть инициатив избиркомов субъектов по передаче им полномочий по организации выборов легислатур и глав административных центров. Так проходили выборы мэра Хабаровска в 2023 г., городских дум Владикавказа, Нарьян-Мара, Тулы, Хабаровска и Читы в 2024 г.
Предложение тамбовского облизбиркома передать ему полномочия по организации выборов в гордуму Тамбова можно объяснить тем, что мэр Максим Косенков – представитель партии «Родина» – не подконтролен врио губернатора Евгению Первышову («Единая Россия») и для власти это риск, говорит директор Центра развития региональной политики Ильи Гращенков. На выборах в гордуму Тамбова в 2020 г. кандидаты «Родины» победили в 17 из 18 одномандатных округов, а по спискам «Родина» получила 44,27%. «Единая Россия» тогда набрала по спискам лишь 23,45%, довольствовалась победой одного одномандатника.
На выборы «Родина» шла под лозунгом «Команда Косенкова». Теперь же, после передачи полномочий избиркому субъекта, ситуация будет контролироваться губернатором, а не мэром, добавил Гращенков. Впрочем, на выборах в горсовет Липецка в 2020 г. 34 из 36 мандатов достались «Единой России».
Передача полномочий по организации выборов представительных органов административных центров на уровень региональных избиркомов действительно усиливает контроль за кампаниями, согласен электоральный эксперт Аркадий Любарев. Это позволяет направлять жалобы на решения региональных избиркомов (в частности, на отказ в регистрации кандидатов) напрямую в ЦИК, тогда как жалобы на ТИК можно было предоставлять только в избирком субъекта, уточнил он.