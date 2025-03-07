Почему Баку закрыл представительства международных гуманитарных организаций

Как передает АРА, представительство международных организаций в Баку утратило свое значение после окончания второй карабахской войны в 2020 г., так как теперь Азербайджан перестал испытывать гуманитарный кризис, как это было в 1990-х, а, наоборот, стал страной-донором. «Поскольку этим организациям больше нечем заняться в Азербайджане, нет смысла содержать их офисы <...> ООН могла бы перенаправить эти ресурсы в кризисные зоны и страны, которые больше в них нуждаются», – цитирует заявление правительства АРА. При этом закрытие представительств агентств ООН не означает прекращения сотрудничества с ними, подчеркнули в азербайджанском правительстве.