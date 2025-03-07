Почему Баку закрыл представительства международных гуманитарных организаций

Почему Баку закрыл представительства международных гуманитарных организацийЗа сутки свои офисы закрыли четыре представительства ООН и Международный Красный Крест
Власти Азербайджана одновременно решили закрыть представительства сразу нескольких крупных международных организаций в Баку. По данным азербайджанского агентства АРА, за сутки деятельность приостановили офис Международного комитета Красного Креста (МККК), а также четыре представительства агентств ООН – программы развития ООН (ПРООН), Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). На этом фоне решение о самороспуске приняло азербайджанское отделение международной организации Transparency International (признана нежелательной в России) Şəffaflıq Azərbaycan, которая занималась изучением коррупции. Представитель МККК в Москве Галина Бальзамова подтвердила «Ведомостям» информацию о закрытии представительства организации в Баку.
Трения между властями Азербайджана и МККК возникли еще в начале 2020 г., после того как организация открыла свой офис в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ханкенди (Степанакерт), не согласовав это решение с официальным Баку. Но по-настоящему конфликт обострился летом 2023 г., после того как МККК пытался провезти груз в Нагорный Карабах, который с декабря 2022 г. по сентябрь 2023 г. находился в блокаде со стороны Азербайджана. В Баку расценили эти действия как перевозку контрабанды.
МККК имеет в Азербайджане статус дипмиссии, поэтому процесс прекращения его деятельности в стране займет много времени и, возможно, затянется до конца года, говорит член Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов. По его мнению, закрытие офиса организации не скажется на судьбе армянских военнопленных, содержащихся в азербайджанских тюрьмах, и они будут отбывать наказание наравне с другими заключенными. При этом, продолжает эксперт, Баку продолжит сотрудничать с ООН, а представительство самой организации в стране продолжит работу.
Как передает АРА, представительство международных организаций в Баку утратило свое значение после окончания второй карабахской войны в 2020 г., так как теперь Азербайджан перестал испытывать гуманитарный кризис, как это было в 1990-х, а, наоборот, стал страной-донором. «Поскольку этим организациям больше нечем заняться в Азербайджане, нет смысла содержать их офисы <...> ООН могла бы перенаправить эти ресурсы в кризисные зоны и страны, которые больше в них нуждаются», – цитирует заявление правительства АРА. При этом закрытие представительств агентств ООН не означает прекращения сотрудничества с ними, подчеркнули в азербайджанском правительстве.
Армянские пленные в Азербайджане
В азербайджанских тюрьмах содержится неизвестное количество армянских военных, захваченных азербайджанцами после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 г. Власти Армении, России и ряда западных государств настаивают на их скорейшем освобождении без каких-либо условий. Баку, в свою очередь, не считает их военнопленными, обвиняя их в различных преступлениях.
Решение правительства о закрытии офисов международных организаций, вероятно, может быть связано с судебным процессом в отношении бывших руководителей ликвидированной в 2023 г. НКР, включая бывшего российского бизнесмена и премьера НКР Рубена Варданяна, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с ситуацией. Возможно, так Азербайджан отреагировал на критику ООН и других организаций на действия властей по отношению к этим людям. Баку не терпит обвинений и претензий в свой адрес и с любыми из внешних партнеров готов разрывать контакты в случае любых проявлений несогласия с позицией Баку, считает собеседник газеты.
В настоящее время в Баку судебные слушания проходят против 16 человек, включая бывших президентов НКР Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, арестованных после того, как азербайджанская армия установила контроль над оставшейся частью непризнанной республики в сентябре 2023 г.
Кроме того, фактически свою деятельность в Азербайджане также приостановила европейская программа по обмену студентами и преподавателями Erasmus, передает Oxu.az.
Это не первое закрытие офисов международных и иностранных представительств в Азербайджане. В начале февраля Баку направил в Вашингтон уведомление о приостановлении деятельности Агентства по международному развитию (USAID). Одновременно власти закрыли представительство Россотрудничества под предлогом отсутствия у него юридической регистрации. А в конце месяца пресс-секретарь азербайджанского МИДа Айхан Гаджизаде сообщил о ликвидации представительства «России сегодня» в стране.