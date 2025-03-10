Депутатам «Единой России» рекомендуют поучаствовать в уроках-диспутах про Крым

Депутатам «Единой России» рекомендуют поучаствовать в уроках-диспутах про КрымПарламентарии получили рекомендации на новую региональную неделю
Депутаты Госдумы от «Единой России» должны принять участие в проведении показательных уроков о «русской весне». Об этом говорится в рекомендациях на региональную неделю, которая начинается 10 марта. «Ведомости» с ними ознакомились. В документе говорится, что в 2025 г. исполняется 11 лет «со дня возвращения Крыма и Севастополя в состав России».
В ходе акции старшеклассники будут проводить уроки «с эпизодом из истории Крыма и Севастополя», а также диспуты о причинах «русской весны» и ее взаимосвязи со спецоперацией». Депутаты должны принять участие в проведении таких показательных занятий вместе со школьниками и участниками боевых действий на Украине.
Участие в акции дает возможность изучения истории Крыма и Севастополя, говорится в тезисах для единороссов. Также занятия «позволяют выявить для себя причинно-следственные связи и значение «русской весны», понять неразрывную связь Северного Причерноморья с Россией, понять многовековое единство проживающих здесь людей и, как следствие, необходимость и неизбежность защиты на государственном уровне этих территорий».
«Важно рассказывать и объяснять подрастающему поколению причины спецоперации, почему Россия была вынуждена встать на защиту Донбасса и Новороссии, – заявил замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко. – Дети должны знать свою историю». По его словам, депутаты «традиционно принимают участие в уроках мужества, «Разговорах о важном»», а теперь их «задача» также поучаствовать в мероприятиях, посвященных «русской весне», сказал единоросс.
Интерпретация событий новейшей истории имеет большое значение в воспитательном процессе, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
Единороссы должны также принять участие и в мероприятиях, посвященных Международному женскому дню. Особое внимание предлагается уделить поздравлению женщин, чьи родственники участвуют в спецоперации, и тем, кто «прямо или косвенно связан со спецоперацией: женщины-военнослужащие, врачи, волонтеры, сотрудницы оборонных предприятий». «Депутаты по традиции будут поздравлять женщин с 8 Марта. В первую очередь мы уделим внимание матерям и женам участников спецоперации и тем, кто отправился на передовую. Кроме того, будем проводить акцию «Цветы маме героя», – говорит Ревенко.
Также парламентарии должны принять участие в общественных обсуждениях объектов федерального партийного проекта «Городская среда» для проведения голосования по благоустройству. Голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня. Кроме того, им рекомендуется участвовать в тематических неделях приема граждан, на этот раз посвященных защите прав в трудовой сфере.
Также есть традиционные рекомендации, которые единороссы повторяют для своих депутатов каждую региональную неделю. Это поддержка семей российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, участие в мониторинге реализации предвыборной программы партии. Также в этом году парламентарии должны принимать участие в объявленном партией Годе муниципального депутата.