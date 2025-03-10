Депутатам «Единой России» рекомендуют поучаствовать в уроках-диспутах про Крым

Единороссы должны также принять участие и в мероприятиях, посвященных Международному женскому дню. Особое внимание предлагается уделить поздравлению женщин, чьи родственники участвуют в спецоперации, и тем, кто «прямо или косвенно связан со спецоперацией: женщины-военнослужащие, врачи, волонтеры, сотрудницы оборонных предприятий». «Депутаты по традиции будут поздравлять женщин с 8 Марта. В первую очередь мы уделим внимание матерям и женам участников спецоперации и тем, кто отправился на передовую. Кроме того, будем проводить акцию «Цветы маме героя», – говорит Ревенко.