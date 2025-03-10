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Депутатам «Единой России» рекомендуют поучаствовать в уроках-диспутах про Крым

Парламентарии получили рекомендации на новую региональную неделю
Елена Мухаметшина
Денис Абрамов / Ведомости
Денис Абрамов / Ведомости

Депутаты Госдумы от «Единой России» должны принять участие в проведении показательных уроков о «русской весне». Об этом говорится в рекомендациях на региональную неделю, которая начинается 10 марта. «Ведомости» с ними ознакомились. В документе говорится, что в 2025 г. исполняется 11 лет «со дня возвращения Крыма и Севастополя в состав России».

В ходе акции старшеклассники будут проводить уроки «с эпизодом из истории Крыма и Севастополя», а также диспуты о причинах «русской весны» и ее взаимосвязи со спецоперацией». Депутаты должны принять участие в проведении таких показательных занятий вместе со школьниками и участниками боевых действий на Украине.

Участие в акции дает возможность изучения истории Крыма и Севастополя, говорится в тезисах для единороссов. Также занятия «позволяют выявить для себя причинно-следственные связи и значение «русской весны», понять неразрывную связь Северного Причерноморья с Россией, понять многовековое единство проживающих здесь людей и, как следствие, необходимость и неизбежность защиты на государственном уровне этих территорий».

«Важно рассказывать и объяснять подрастающему поколению причины спецоперации, почему Россия была вынуждена встать на защиту Донбасса и Новороссии, – заявил замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко. – Дети должны знать свою историю». По его словам, депутаты «традиционно принимают участие в уроках мужества, «Разговорах о важном»», а теперь их «задача» также поучаствовать в мероприятиях, посвященных «русской весне», сказал единоросс.

Интерпретация событий новейшей истории имеет большое значение в воспитательном процессе, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Единороссы должны также принять участие и в мероприятиях, посвященных Международному женскому дню. Особое внимание предлагается уделить поздравлению женщин, чьи родственники участвуют в спецоперации, и тем, кто «прямо или косвенно связан со спецоперацией: женщины-военнослужащие, врачи, волонтеры, сотрудницы оборонных предприятий». «Депутаты по традиции будут поздравлять женщин с 8 Марта. В первую очередь мы уделим внимание матерям и женам участников спецоперации и тем, кто отправился на передовую. Кроме того, будем проводить акцию «Цветы маме героя», – говорит Ревенко.

Также парламентарии должны принять участие в общественных обсуждениях объектов федерального партийного проекта «Городская среда» для проведения голосования по благоустройству. Голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня. Кроме того, им рекомендуется участвовать в тематических неделях приема граждан, на этот раз посвященных защите прав в трудовой сфере.

Также есть традиционные рекомендации, которые единороссы повторяют для своих депутатов каждую региональную неделю. Это поддержка семей российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, участие в мониторинге реализации предвыборной программы партии. Также в этом году парламентарии должны принимать участие в объявленном партией Годе муниципального депутата.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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