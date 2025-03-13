Новым мэром Магадана впервые стала женщина

Новым мэром Магадана впервые стала женщинаЛарису Поликанову единогласно избрали на этот пост депутаты гордумы
Депутаты магаданской городской думы (полностью состоит из единороссов) единогласно избрали новым мэром Магадана на пятилетний срок Ларису Поликанову, которая с 2021 г. возглавляла контрольную палату города (до этого 15 лет возглавляла правовое управление мэрии). Поликанова, кандидатуру которой поддержали все 19 депутатов, стала первой женщиной-мэром в истории столицы Колымы. Также на пост главы города формально претендовал директор ООО «Богурчан» Руслан Марзоев, но он не набрал ни одного голоса в свою поддержку. Всего на конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Магадана заявились 15 человек. Один из них отказался от участия, а еще один находится в зоне специальной операции, заявлял накануне заседания гордумы председатель конкурсной комиссии Максим Бродкин. Конкурсная комиссия в итоге выдвинула в мэры только Поликанову и Марзоева.
По итогам голосования новоизбранная глава города поблагодарила депутатский корпус за оказанное доверие. «Уважаемые коллеги! Я вас не подведу. Я, как житель города, знаю весь спектр проблем, которые стоят перед нами. С вашей поддержкой, поддержкой губернатора Магаданской области и регионального правительства, я уверена, мы достигнем результата: наш город станет чистым, красивым и уютным, надежным и безопасным», – приводятся слова Поликановой на сайте магаданской гордумы. Ожидается, что председатель легислатуры Сергей Смирнов 13 марта подпишет решение об избрании Поликановой мэром, после чего она официально вступит в должность.
Полномочия депутатов седьмого созыва магаданской городской думы, избравших нового мэра, истекут в сентябре 2025 г. Когда шел переход от выборности мэров к назначению по конкурсу (в Магадане прямые выборы главы были отменены в 2013 г.), возникла неопределенность, как считать срок полномочий конкурсных мэров, говорит юрист Олег Захаров. «С одной стороны, они назначались на срок полномочий текущего созыва муниципальной легислатуры, перевыборы последней вызывали необходимость нового конкурса на должность мэра. С другой – конкурсные главы замещали должность на определенный срок. Некоторое время практика шла двумя разновекторными путями (а суды решали вопрос казуально, исходя из норм местных уставов и региональных законов), но на каком-то этапе в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» внесли ясность», – сказал он «Ведомостям». По словам Захарова, теперь срок полномочий конкурсного главы не зависит от истечения депутатской каденции, поэтому назначенный даже в последние месяцы созыва конкурсный глава муниципалитета продолжает работать, несмотря на перевыборы местных парламентариев.
Предыдущий мэр Магадана Юрий Гришан (впервые был избран на этот пост в 2015 г.) досрочно покинул свой пост 12 февраля на фоне конфликта с гордумой, несколько месяцев назад признавшей неудовлетворительной его работу за 2023 г. В частности, депутаты ставили в вину главе города проблему безнадзорных собак. Властям поступали десятки жалоб на укусы животных. Получив «неуд», Гришан заявил, что готов к работе с предложениями депутатов. Спровоцированный его досрочным уходом конкурс на должность мэра Магадана состоялся с первой попытки, тогда как в 2020 г., когда заканчивался первый срок Гришана, в конкурсную комиссию не поступило ни одной заявки. В результате конкурс был сорван, но через несколько месяцев Гришан все же заявился на новый срок и был переизбран.
Поликанову можно охарактеризовать как энергичного управленца, говорит руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. По ее словам, за прошедшие 3,5 года чиновница хорошо зарекомендовала себя как руководитель контрольной палаты Магадана: «Полностью поменяла формат работы палаты, который не устраивал местных парламентариев, сделала его более эффективным, прозрачным и открытым. И заслужила доверие депутатского корпуса». «Благодаря работе в палате Поликанова хорошо знает, какие проблемы волнуют горожан, и готовится их решать уже в новом статусе. <...> А еще одна женщина – талантливый управленец, пополнившая корпус мэров, – это всегда приятно. Как неоднократно говорил президент, чем больше женщин будет в руководящих органах, тем лучше. Но, разумеется, при наличии соответствующих профессиональных качеств», – сказала Кислицына «Ведомостям».