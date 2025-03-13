Новым мэром Магадана впервые стала женщина

Предыдущий мэр Магадана Юрий Гришан (впервые был избран на этот пост в 2015 г.) досрочно покинул свой пост 12 февраля на фоне конфликта с гордумой, несколько месяцев назад признавшей неудовлетворительной его работу за 2023 г. В частности, депутаты ставили в вину главе города проблему безнадзорных собак. Властям поступали десятки жалоб на укусы животных. Получив «неуд», Гришан заявил, что готов к работе с предложениями депутатов. Спровоцированный его досрочным уходом конкурс на должность мэра Магадана состоялся с первой попытки, тогда как в 2020 г., когда заканчивался первый срок Гришана, в конкурсную комиссию не поступило ни одной заявки. В результате конкурс был сорван, но через несколько месяцев Гришан все же заявился на новый срок и был переизбран.