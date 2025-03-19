Экс-губернатор Иркутской области пообещал вернуть прямые выборы мэра Иркутска

Левченко уточнил, что в КПРФ сейчас занимаются «тем, чтобы отменить эти выборы, когда комиссия, и депутаты, и губернатор это все делают за народ». «Это (назначение мэра городской думой по результатам конкурса. – «Ведомости») приводит к тому, что человек, избранный вот таким способом – достаточно хитрым, кривым, я бы сказал, – он не отвечает перед людьми. Он отвечает перед теми, кто его избрал», – заявил коммунист. По его словам, жители разных регионов «настрадались от того, что мэр, таким образом избранный или назначенный – по-разному можно назвать, – перед людьми ответственности никакой не несет». «Мы обязательно придем к тому, что отменим эти выборы непрямые», – заверил экс-губернатор Иркутской области.