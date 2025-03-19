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Экс-губернатор Иркутской области пообещал вернуть прямые выборы мэра Иркутска

Эта идея востребованна и может стать доминантой его избирательной кампании, считают эксперты
Александр Тихонов
Заявление Сергея Левченко (на фото) прозвучало на фоне приближающихся выборов мэра Иркутска
Заявление Сергея Левченко (на фото) прозвучало на фоне приближающихся выборов мэра Иркутска / Пресс-служба Госдумы

Бывший губернатор Иркутской области, депутат Госдумы и первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко выразил уверенность в возвращении прямых выборов мэра Иркутска, отмененных в 2014 г. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении на своей странице в «Одноклассниках». По словам Левченко, существовавшая до 2014 г. система избрания главы Иркутска устраивала «абсолютное большинство жителей города». «Если сейчас провести объективный, честный опрос, я думаю, что больше 80% населения, жителей города Иркутска, будет за прямые выборы. Мы это всегда понимали, и мы поддерживали такую позицию людей и всегда были против того, чтобы вводились какие-то другие механизмы, кроме прямых выборов», – сказал депутат.

Левченко уточнил, что в КПРФ сейчас занимаются «тем, чтобы отменить эти выборы, когда комиссия, и депутаты, и губернатор это все делают за народ». «Это (назначение мэра городской думой по результатам конкурса. – «Ведомости») приводит к тому, что человек, избранный вот таким способом – достаточно хитрым, кривым, я бы сказал, – он не отвечает перед людьми. Он отвечает перед теми, кто его избрал», – заявил коммунист. По его словам, жители разных регионов «настрадались от того, что мэр, таким образом избранный или назначенный – по-разному можно назвать, – перед людьми ответственности никакой не несет». «Мы обязательно придем к тому, что отменим эти выборы непрямые», – заверил экс-губернатор Иркутской области.

«Ведомости» направили запрос главе имеющей большинство в заксобрании фракции «Единой России» (ЕР) Наталье Дикусаровой, чтобы узнать ее мнение о возвращении прямых выборов мэра Иркутска (на звонок «Ведомостей» она не ответила). «Новые люди», имеющие фракцию в заксобрании Иркутской области, поддерживают возврат прямых выборов мэра, сообщил «Ведомостям» представитель регионального отделения партии. Глава фракции «Справедливой России» Лариса Егорова сказала «Ведомостям», что поддерживает возврат голосования. «Ведомости» запросили фракцию ЛДПР в заксобрании относительно позиции по этому вопросу.

Как пытались возвращать прямые выборы мэра Иркутска

В 2015 г. заксобрание Иркутской области отклонило поддержанный губернатором Сергеем Левченко законопроект лидера фракции «Гражданская платформа» Владимира Матиенко о возвращении прямых выборов мэра Иркутска. «За» проголосовали восемь депутатов (КПРФ и «Гражданская платформа»), 29 (ЕР и ЛДПР) высказались против. В 2017 г. аналогичный законопроект, на этот раз внесенный КПРФ, заксобрание вновь отклонило 26 голосами (девять поддержали возвращение прямых выборов мэра, двое воздержались и двое не голосовали).

Заявление Левченко прозвучало на фоне приближающихся выборов мэра Иркутска в связи с истечением пятилетнего срока полномочий действующего главы города Руслана Болотова (конкурс запланирован на 21–22 апреля) и губернатора Иркутской области (пройдут в единый день голосования 14 сентября). 7 марта «Ведомости» сообщали, что Левченко может выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона. Первый секретарь иркутского обкома компартии в 2015 г. победил действующего главу региона от ЕР Сергея Ерощенко во втором туре, этот случай стал первым после возвращения губернаторских выборов в 2012 г., когда оппозиционный кандидат одержал победу над тем, на кого делала ставку власть. Левченко досрочно покинул свой пост в декабре 2019 г. и в связи с этим не мог участвовать в выборах в 2020 г.

Иркутск – город свободолюбивый, а идея прямых выборов мэра там популярна, говорит политолог Константин Калачев. По его мнению, это удачная, запоминающаяся и электорально значимая тема для выборов, которая «может стать доминантой кампании Левченко». «Однако в Иркутской области зарегистрировано 1 824 545 избирателей, в Иркутске активным избирательным правом обладают 450 468 человек (данные регионального избиркома на 1 января 2025 г. – «Ведомости»). То есть примерно одна четвертая. Это тоже надо принимать во внимание», – отметил эксперт.

Как избирается мэр Иркутска

Мэр Иркутска избирается депутатами городской думы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет и возглавляет администрацию города. Глава города избирается путем тайного голосования большинством в две трети голосов от установленного числа депутатов гордумы.

Технологически Левченко ведет себя правильно, так как идея выборов мэра популярна, согласен политолог Александр Кынев. «Сам факт публичного заявления [о возвращении выборов мэра Иркутска] говорит о том, что желание вести кампанию у Левченко есть, чтобы рассчитывать если не на победу, то на усиление политического влияния КПРФ. Если оно вырастет, то это можно будет в перспективе конвертировать в повышение доли КПРФ в заксобрании, гордуме и Госдуме в 2026 г.», – сказал он «Ведомостям».

Прямые выборы мэров отменены в большинстве административных центров субъектов Федерации. На данный момент такой порядок избрания глав городов действует в Абакане, Анадыре и Якутске. 18 февраля 2025 г. гордума Якутска приняла решение об отмене прямых выборов мэра, на очереди принятие закона региональным парламентом.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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