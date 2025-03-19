Экс-губернатор Иркутской области пообещал вернуть прямые выборы мэра Иркутска

Экс-губернатор Иркутской области пообещал вернуть прямые выборы мэра ИркутскаЭта идея востребованна и может стать доминантой его избирательной кампании, считают эксперты
Бывший губернатор Иркутской области, депутат Госдумы и первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко выразил уверенность в возвращении прямых выборов мэра Иркутска, отмененных в 2014 г. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении на своей странице в «Одноклассниках». По словам Левченко, существовавшая до 2014 г. система избрания главы Иркутска устраивала «абсолютное большинство жителей города». «Если сейчас провести объективный, честный опрос, я думаю, что больше 80% населения, жителей города Иркутска, будет за прямые выборы. Мы это всегда понимали, и мы поддерживали такую позицию людей и всегда были против того, чтобы вводились какие-то другие механизмы, кроме прямых выборов», – сказал депутат.
Левченко уточнил, что в КПРФ сейчас занимаются «тем, чтобы отменить эти выборы, когда комиссия, и депутаты, и губернатор это все делают за народ». «Это (назначение мэра городской думой по результатам конкурса. – «Ведомости») приводит к тому, что человек, избранный вот таким способом – достаточно хитрым, кривым, я бы сказал, – он не отвечает перед людьми. Он отвечает перед теми, кто его избрал», – заявил коммунист. По его словам, жители разных регионов «настрадались от того, что мэр, таким образом избранный или назначенный – по-разному можно назвать, – перед людьми ответственности никакой не несет». «Мы обязательно придем к тому, что отменим эти выборы непрямые», – заверил экс-губернатор Иркутской области.
«Ведомости» направили запрос главе имеющей большинство в заксобрании фракции «Единой России» (ЕР) Наталье Дикусаровой, чтобы узнать ее мнение о возвращении прямых выборов мэра Иркутска (на звонок «Ведомостей» она не ответила). «Новые люди», имеющие фракцию в заксобрании Иркутской области, поддерживают возврат прямых выборов мэра, сообщил «Ведомостям» представитель регионального отделения партии. Глава фракции «Справедливой России» Лариса Егорова сказала «Ведомостям», что поддерживает возврат голосования. «Ведомости» запросили фракцию ЛДПР в заксобрании относительно позиции по этому вопросу.
Как пытались возвращать прямые выборы мэра Иркутска
Заявление Левченко прозвучало на фоне приближающихся выборов мэра Иркутска в связи с истечением пятилетнего срока полномочий действующего главы города Руслана Болотова (конкурс запланирован на 21–22 апреля) и губернатора Иркутской области (пройдут в единый день голосования 14 сентября). 7 марта «Ведомости» сообщали, что Левченко может выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона. Первый секретарь иркутского обкома компартии в 2015 г. победил действующего главу региона от ЕР Сергея Ерощенко во втором туре, этот случай стал первым после возвращения губернаторских выборов в 2012 г., когда оппозиционный кандидат одержал победу над тем, на кого делала ставку власть. Левченко досрочно покинул свой пост в декабре 2019 г. и в связи с этим не мог участвовать в выборах в 2020 г.
Иркутск – город свободолюбивый, а идея прямых выборов мэра там популярна, говорит политолог Константин Калачев. По его мнению, это удачная, запоминающаяся и электорально значимая тема для выборов, которая «может стать доминантой кампании Левченко». «Однако в Иркутской области зарегистрировано 1 824 545 избирателей, в Иркутске активным избирательным правом обладают 450 468 человек (данные регионального избиркома на 1 января 2025 г. – «Ведомости»). То есть примерно одна четвертая. Это тоже надо принимать во внимание», – отметил эксперт.
Как избирается мэр Иркутска
Технологически Левченко ведет себя правильно, так как идея выборов мэра популярна, согласен политолог Александр Кынев. «Сам факт публичного заявления [о возвращении выборов мэра Иркутска] говорит о том, что желание вести кампанию у Левченко есть, чтобы рассчитывать если не на победу, то на усиление политического влияния КПРФ. Если оно вырастет, то это можно будет в перспективе конвертировать в повышение доли КПРФ в заксобрании, гордуме и Госдуме в 2026 г.», – сказал он «Ведомостям».
Прямые выборы мэров отменены в большинстве административных центров субъектов Федерации. На данный момент такой порядок избрания глав городов действует в Абакане, Анадыре и Якутске. 18 февраля 2025 г. гордума Якутска приняла решение об отмене прямых выборов мэра, на очереди принятие закона региональным парламентом.