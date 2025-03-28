ФОМ: Путину доверяет 81% опрошенных жителей России

Рейтинги доверия политикам, оценки работы государственных институтов, отношение к партиям также опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился с 17 по 23 марта методом телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров, участие в исследовании приняли 1600 респондентов. На прямой вопрос о доверии Путину положительный ответ дали 80,7% опрошенных, что на 0,9% больше, чем неделей ранее. Работу главы государства одобряют 78,2% респондентов (+0,1% за неделю), а деятельность премьер-министра и кабмина – 52,7% (-0,7%) и 51,9% (-1,3%) соответственно.