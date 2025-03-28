ФОМ: Путину доверяет 81% опрошенных жителей России

ФОМ: Путину доверяет 81% опрошенных жителей РоссииПо данным ВЦИОМа, работу президента одобряют 78,2% респондентов
Президенту России Владимиру Путину скорее доверяет 81% граждан, опрошенных фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Результаты опубликованы на сайте фонда.
Опрос проводился с 21 по 23 марта в 51 регионе России, его участниками стали 1500 человек. Положительно работу президента РФ на своем посту оценили 82% респондентов. При этом работу правительства считают скорее хорошей 58% участников опроса, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценивают 59% опрошенных.
Если бы выборы в Госдуму были запланированы на ближайшее воскресенье, за партию «Единая Россия» проголосовали бы 48% респондентов, за КПРФ – 8%, за ЛДПР – 10%. В пользу партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» высказались 2% участников опроса, в поддержку «Новых людей» – 3%.
Рейтинги доверия политикам, оценки работы государственных институтов, отношение к партиям также опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился с 17 по 23 марта методом телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров, участие в исследовании приняли 1600 респондентов. На прямой вопрос о доверии Путину положительный ответ дали 80,7% опрошенных, что на 0,9% больше, чем неделей ранее. Работу главы государства одобряют 78,2% респондентов (+0,1% за неделю), а деятельность премьер-министра и кабмина – 52,7% (-0,7%) и 51,9% (-1,3%) соответственно.
Мишустину доверяют 61,8% участников опроса (-0,6% за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 33,2% (-0,3%), председателю «Справедливой России» Сергею Миронову - 31,5% (+0,4%), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 23,2% (+2,1%), главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 10,5% (+1,9%).
Кроме того, по данным ВЦИОМа, партию «Единая Россия» поддерживают 35,7% респондентов (-0,2%), ЛДПР – 10,6% (-0,1%), КПРФ – 10% (+0,1%), «Новых людей» – 6,6% (+0,6%), «Справедливую Россию – Патриоты – За правду» – 3,8% (-0,1%).
В феврале пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял журналисту Павлу Зарубину, что показатель поддержки Путина, руководящего Россией на протяжении 25 лет, «беспрецедентно зашкаливает». Представитель Кремля при этом обратил внимание на то, что глава российского государства далек от популизма.