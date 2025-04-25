Солнцевский одномандатный округ появится в Москве на выборах в Госдуму

Солнцевский одномандатный округ появится в Москве на выборах в ГосдумуВ ЦИК не показали, как будет выглядеть нарезка всех регионов
Новый одномандатный округ – Солнцевский – появится в Москве на выборах депутатов Госдумы в 2026 г., ему присвоен №210. В нем проживают 473 120 избирателей, отклонение от средней нормы представительства – 2,93% (она на 1 января 2025 г. составляет 487 400 избирателей на округ). Для столицы предусмотрено увеличение количества округов с 15 до 16. В общей сложности в Москве, по данным на 1 января 2025 г., проживают 7 798 409 избирателей.
Новая предварительная схема нарезки округов была представлена на заседании Центризбиркома (ЦИК). Комиссия постановила представить на рассмотрение Госдумы и саму схему, и ее графическое изображение, следует из проекта документа. При этом ЦИК не предоставил приложения, в которых описана структура всех округов, от которых будут избираться 225 из 450 депутатов Госдумы.
Основная причина появления нового округа в Москве – это рост численности населения в столице примерно на 500 000 человек, пояснила по видеосвязи на заседании ЦИК глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Прибавление обусловлено в основном развитием так называемой Новой Москвы, сказала она.
«С 2012 г., когда Москва приросла территориями, увеличившими ее площадь примерно в 2,5 раза, развитие именно Троицкого и Новомосковского административных округов идет опережающими темпами», – указала Кириллова. Это территории с наименьшей плотностью населения, но при этом они отличаются «наиболее высокими лидерскими темпами по социальному развитию».
Сохранение принятой в 2015 г. схемы одномандатных округов привело бы к тому, что в Новомосковском округе (№210) было бы зарегистрировано почти 800 000 избирателей. Это «серьезное отклонение» от средней нормы представительства, подчеркнула Кириллова. Число избирателей в Солнцевском округе, по ее словам, может еще увеличиться.
«Границы определены без затрагивания интересов соседних территорий и учитывают как исторические границы, так и новое развитие территорий юго-западного направления Москвы», – обратила внимание Кириллова. Незначительные, по ее словам, изменения затрагивают только пять округов: Кунцевский (№196), Ленинградский (№197), Новомосковский (№201), Тушинский (№205) и Ховринский (№206).
Окончательная схема нарезки избирательных округов по закону должна быть утверждена Госдумой по представлению ЦИК до середины августа 2025 г. 28 января «Ведомости» сообщали, что ЦИК ведет работу над законопроектом о новой нарезке одномандатных округов вместе с управлением президента по внутренней политике.
Как писали «Ведомости» 20 февраля, по одному новому округу появится в Москве, Московской области (всего 12 округов) и Краснодарском крае (9). По одному одномандатному округу потеряют Ростовская (будет шесть округов), Волгоградская, Воронежская области, Алтайский край (останется по три округа), а также Забайкалье, Ивановская, Калужская, Смоленская, Тамбовская, Томская области. От этих субъектов можно будет избрать только по одному одномандатнику. Один из собеседников «Ведомостей» говорил, что вариант, который обсуждается в ЦИК, мало отличается от февральской версии нарезки.
Подсчеты производились на основе численности избирателей в России на 1 января 2025 г. – 111,56 млн человек. Сказалось и то, что в РФ появились после 2015 г. новые регионы. ДНР получит три округа, писали «Ведомости», в ЛНР их будет два, и по одному – в Запорожской и Херсонской областях. Текущая нарезка одномандатных округов была утверждена в 2015 г. на 10 лет. Тогда в стране было около 110 млн избирателей.