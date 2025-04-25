Солнцевский одномандатный округ появится в Москве на выборах в Госдуму

Подсчеты производились на основе численности избирателей в России на 1 января 2025 г. – 111,56 млн человек. Сказалось и то, что в РФ появились после 2015 г. новые регионы. ДНР получит три округа, писали «Ведомости», в ЛНР их будет два, и по одному – в Запорожской и Херсонской областях. Текущая нарезка одномандатных округов была утверждена в 2015 г. на 10 лет. Тогда в стране было около 110 млн избирателей.