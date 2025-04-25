Москва и Московская область добавят по одному округу на выборах в Госдуму

Москва и Московская область добавят по одному округу на выборах в ГосдумуНовая схема необходима из-за роста числа избирателей
В Москве и Московской области появится по одному одномандатному избирательному округу на выборах в Госдуму. Это следует из проектов новых схем, представленных на заседании ЦИК России.
На территории Москвы предлагается создание 16 округов – еще один будет образован «исходя из концепции минимизации изменений существующей схемы». Проект затрагивает изменения пяти округов. Новый округ будет образован на юго-западе Москвы на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.
«Причина увеличения количества округов – конечно же, рост численности избирателей в городе Москве», – рассказали в московском избиркоме. Уточняется, что с 2015 г. число было увеличено примерно на 500 000 избирателей, а на юго-западе Москвы «идет высокое скоростное заселение многоэтажными домами, развитие дорог, появилась карта метро новой Москвы, и темпы будут сохраняться».
На этой территории численность избирателей составляет 473 120 человек. Всего же избирателей в Москве – 7,79 млн на 1 января 2025 г.
Московская область на будущих выборах в Госдуму также может пополниться одним одномандатным округом, их количество увеличится до 12. Таким образом, на следующие 10 лет предлагается образовать Дмитровский, Красногорский, Сергиево-Посадский, Мытищинский, Балашихинский, Щелковский, Люберецкий, Орехово-Зуевский, Коломенский, Серпуховский и Одинцовский округа.
Общая численность избирателей в Подмосковье составляет 6,13 млн человек, средняя норма представительства – 511 562.
Члены ЦИК одобрили проекты и направляют их на рассмотрение в Госдуму. В случае утверждения такая схема будет установлена на следующие 10 лет, по ней пройдут выборы в нижнюю палату в 2026 и 2031 гг. Будут образованы 225 одномандатных округов в 89 регионах РФ.