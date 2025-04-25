Москва и Московская область добавят по одному округу на выборах в Госдуму

Члены ЦИК одобрили проекты и направляют их на рассмотрение в Госдуму. В случае утверждения такая схема будет установлена на следующие 10 лет, по ней пройдут выборы в нижнюю палату в 2026 и 2031 гг. Будут образованы 225 одномандатных округов в 89 регионах РФ.