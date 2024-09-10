В Мосгордуме появились новые представители известных фамилий

ЛДПР, никогда раньше не имевшая своей фракции в Мосгордуме, технически теперь имеет два мандата. Их получает самовыдвиженец, советник председателя партии Мария Воропаева, а также замначальника Московской железной дороги Петр Потапов. «В Мосгордуме будет два наших представителя, которые участвовали в кампании как самовыдвиженцы. <...> Мы считаем, что добились за пять лет отличного результата», – сказала «Ведомостям» замруководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар.