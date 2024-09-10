В Мосгордуме появились новые представители известных фамилий

В Мосгордуме появились новые представители известных фамилийУ «Единой России» будет 38 из 45 мандатов
Результат выборов депутатов Мосгордумы полностью совпал с задачей, которую решало региональное отделение «Единой России». В частности, сформирована фракция квалифицированного большинства, состоящая «из очень сильных депутатов», сказал «Ведомостям» заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов. Сама кампания проведена, по его оценке, «на высочайшем уровне». В 2019 г. представители власти победили в 25 округах (все они шли самовыдвиженцами), часть вошла во фракцию «Моя Москва», часть – в «Единую Россию».
Теперь «Единая Россия» получила, как и предсказывали ранее «Ведомости», 38 мандатов из 45 возможных. Переизбрались ключевые единороссы, в том числе Алексей Шапошников, который стал спикером Мосгордумы вскоре после отставки Юрия Лужкова, депутат многих созывов и лидер фракции единороссов Степан Орлов, сенатор от Москвы, вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко и др.
Процедура переназначения на «статусные» должности еще впереди. Согласно уставу Москвы, Мосгордума нового созыва должна собраться на первое заседание в течение 30 дней со дня избрания. Открывать первое заседание должен будет старейший по возрасту депутат, уточняется там же.
При этом в Мосгордуме появились и люди с известными фамилиями, к примеру сын певца Олега Газманова Родион и Евгений Викторович Селиверстов, заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Москвы. Виктор Селиверстов – депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единой России», карьера которого начиналась в Москве, но долгие годы после этого была связана с нынешним спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Селиверстов не стал отрицать в разговоре с «Ведомостями», что приходится родственником новому избраннику.
Как голосовали москвичи
Отличительной чертой текущей кампании в Мосгордуму стала необходимость подачи предварительной заявки на голосование с помощью бумажного бюллетеня на участке. В ходе ЕДГ на выборах в Мосгордуму в общей сложности с помощью бумажных бюллетеней проголосовало 142 132 избирателя. Всего их было выдано более 3 млн, сообщила в ходе брифинга в Центризбиркоме 8 сентября председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Самая большая в прошлом созыве фракция КПРФ, как и писали «Ведомости» еще 26 июля, все же уменьшилась до трех человек (в 2019 г. от компартии прошло 13 человек). Двое – ветераны Мосгордумы. Это руководитель фракции Николай Зубрилин, внук лидера партии и глава комиссии МГД по промышленной политике Леонид Зюганов. Еще один коммунист в столичном парламенте – бывший вице-спикер Ивановской облдумы Вячеслав Арбузов (председатель совета директоров АО «Зарубежэнергопроект»).
Округа этих кандидатов были «суперприоритетными», сказал «Ведомостям» депутат Госдумы, секретарь ЦК по выборам Сергей Обухов. Несмотря на сложности всей кампании, КПРФ подтвердила роль «главной оппозиционной партии страны», заявил в ходе брифинга по итогам выборов первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.
Потери понесла «Справедливая Россия»: вместо трех мандатов партии удалось заполучить лишь один. Он достался советнику депутата Мосгордумы Александра Соловьева Елене Ямщиковой.
Кто новенький
Впервые избрались от «Единой России»: сын певца Олега Газманова Родион (39-й округ), фигуристка Ирина Слуцкая (42-й округ), двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева (2-й округ), директор парка «Яуза» Александр Сапронов (13-й округ), директор Московского зоопарка Светлана Акулова (43-й округ), Герой России Аркадий Корольков (23-й округ), Герой России Антон Шкаплеров (3-й округ), директор Театра Российской армии Милена Авимская (5-й округ), директор Центра молодежного парламентаризма Москвы Алексей Лисовенко (12-й округ), руководитель НКО «Центр добрых дел» Сабина Цветкова (14-й округ), руководитель центра московского долголетия «Новокосино» Людмила Митрюк (18-й округ), муниципальный депутат района Некрасовка, директор школы Майя Булаева (19-й округ), руководитель столичного исполкома партии Максим Руднев (22-й округ), замначальника Государственной жилищной инспекции Москвы Евгений Селиверстов (25-й округ), координатор проекта «Безопасная столица» в Южном округе Москвы Александр Лиханов (27-й округ), член общественного совета при Минтрансе Алексей Кучмин (29-й округ), муниципальный депутат района Зюзино Екатерина Раззакова (34-й округ), директор ФГБУН «Институт космических исследований РАН» Анатолий Петрукович (35-й округ), а также руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов (45-й округ).
ЛДПР, никогда раньше не имевшая своей фракции в Мосгордуме, технически теперь имеет два мандата. Их получает самовыдвиженец, советник председателя партии Мария Воропаева, а также замначальника Московской железной дороги Петр Потапов. «В Мосгордуме будет два наших представителя, которые участвовали в кампании как самовыдвиженцы. <...> Мы считаем, что добились за пять лет отличного результата», – сказала «Ведомостям» замруководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар.
Также свое представительство в Мосгордуме удалось заполучить «Новым людям», дебютировавшим на выборах в столичную думу (партия была создана в 2020 г.). Мандат получил зампредседателя партии Александр Даванков, соратник лидера «Новых людей» Алексея Нечаева и его бывший бизнес-партнер по Faberlic. Владислав Даванков, племянник Александра, с 2021 г. работает вице-спикером Госдумы от «Новых людей» вместе с Нечаевым.
В новом созыве не будет фракции «Яблоко», удачно выступавшей в 2019 г. (было четыре депутата).
Нынешний созыв предполагает рабочий неконфликтный характер отношений исполнительной и законодательной власти, говорит политолог Константин Калачев: «Скорость принятия решений возрастет, будет больше дисциплины и ответственности, но меньше политики».
По оценке политолога Александра Асафова, работа нового созыва станет более продуктивной, поскольку уменьшилось количество депутатов, которые использовали Мосгордуму как трибуну для «политических деклараций» и «хайпа». «То, что представлены депутаты от всех парламентских партий, делает эту работу интереснее», – подчеркнул он. В целом результаты, по оценке Калачева, «абсолютно предсказуемы».
С учетом трехдневного и электронного голосования явка достигла 40%, что в 2 раза больше, чем в 2019 г. (тогда она равнялась 21,66%).