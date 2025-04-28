ЦИК перенарезал округа на выборах в Госдуму, но не опубликовал их схему

ЦИК перенарезал округа на выборах в Госдуму, но не опубликовал их схемуОни существенно изменятся там, где избирались единоросс Сергей Чижов и коммунистка Мария Прусакова
Центризбирком (ЦИК) формально завершил работу над формированием границ 225 одномандатных округов, от которых предстоит избираться половине депутатов Госдумы в 2026 г. Члены комиссии 25 апреля приняли постановление о передаче новой схемы для рассмотрения Госдумой. «Здесь не может быть допущено никаких ошибок», – охарактеризовал зампред ЦИК Николай Булаев работу над схемой одномандатных округов.
Но, по словам Булаева, там были учтены перемены за последние 10 лет – в частности, присоединение в 2022 г. новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). Им отойдет семь округов: ДНР получит три округа, в ЛНР их будет два и по одному – в Запорожской и Херсонской областях.
В результате по одному одномандатному округу потеряют Ростовская (будет шесть округов), Волгоградская, Воронежская области, Алтайский край (останется по три округа), а также Забайкалье, Ивановская, Калужская, Смоленская, Тамбовская, Томская области (останется по одному округу). Но по одному новому округу появится в Москве (всего 16 округов), Московской области (12) и Краснодарском крае (9).
Сейчас работа по формированию одномандатных округов и определению границ находится «в высокой степени завершенности», заявил Булаев. Он напомнил, что подсчеты производились на основе численности избирателей в России на 1 января 2025 г. – 111,56 млн: «Вопрос абсолютно математический». В 2015 г. было около 110 млн избирателей, на один округ приходилось примерно 488 000 избирателей. Теперь норма представительства увеличилась за счет новых регионов и составила 495 835 избирателей.
Лепестки Донецка
После вступительного слова замглавы ЦИК по видеосвязи дали высказаться представителям девяти регионов. Первым выступил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий. Регион поделили на три округа: Макеевский, Донецкий и Горловский. «Округа мы подбирали так, чтобы совместить избирателей, проживающих в городах и в сельской местности», – объяснил Высоцкий. Всего в регионе 1,64 млн избирателей. ЛНР, где зарегистрировано 1,24 млн избирателей, досталось два одномандатных округа – Луганский и Алчевский, сказала зампред избиркома этого субъекта Екатерина Терещенко.
Для донецких округов использовали так называемую лепестковую нарезку, когда республиканский центр делится на части, к каждой из которых приписываются соседние сельские территории, обращает внимание электоральный юрист Олег Захаров. Аналогичная нарезка использовалась для выборов в Госдуму в прошлом, вспоминает он. «Такая спайка города и деревни позволяет нивелировать оппозиционные настроения горожан традиционно лояльным голосованием на селе», – сказал он.
Новые округа
Новый округ появился в Москве – Солнцевский (№ 210). Основная причина – это рост численности населения в столице за счет так называемой новой Москвы, пояснила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Сохранение принятой в 2015 г. схемы одномандатных округов привело бы к тому, что в Новомосковском округе (№ 210) было бы зарегистрировано почти 800 000 избирателей. Это «серьезное отклонение» от средней нормы представительства, подчеркнула она.
Незначительные изменения затрагивают пять округов: Кунцевский (№ 196), Ленинградский (№ 197), Новомосковский (№ 201), Тушинский (№ 205) и Ховринский (№ 206).
Регионы-единомандатники
«Делить городские округа на провластные и оппозиционные не совсем корректно, – говорит глава ФоРГО Константин Костин. – Электоральная история дает противоречивые результаты». К примеру, говорит Костин, в 2021 г. в Кунцевском округе победил представитель «Единой России» Евгений Попов, а до этого в 2016-м также кандидат этой партии Вячеслав Лысаков, хотя между федеральными циклами и могли проходить непростые местные выборы. Для перенарезки есть объективные причины в том числе из-за того, что население быстро растет, говорит политтехнолог Сергей Поляков.
В Московской области прирост численности избирателей за 10 лет составил 10,8%: в 2015 г. было зарегистрировано 5,5 млн человек, а в 2025 г. – 6,1 млн, чем и объясняется увеличение количества мандатов с 11 до 12, сказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин. Новым округом станет Мытищинский. Зампредседателя Краснодарского избиркома Виктор Тушев объяснил прибавку числа округов увеличением численности избирателей на 10,7%: в 2015 г. там было зарегистрировано 3,9 млн человек, а по данным на 1 января 2025 г. – 4,4 млн.
Регионы в минусе
Сокращение округов в Алтайском крае с четырех до трех связано, напротив, с уменьшением количества избирателей: сейчас там зарегистрировано 1,7 млн человек – на 9,2% меньше, чем в 2015 г. (было 1,9 млн), сказал зампред краевого избиркома Евгений Суворов. Ликвидируется Рубцовский избирательный округ, от которого в 2021 г. была избрана коммунистка Мария Прусакова. Его территория распределяется между Барнаульским, Бийским и Славгородским округами.
Сама Прусакова сказала «Ведомостям», что не видит логики в упразднении округа: «Власть считает, что она тем самым лишает возможности коммунистов иметь депутатов в Госдуме. Я думаю, что они глубоко заблуждаются. У Алтайского края всегда были представители от КПРФ в Госдуме, и я, как руководитель алтайских коммунистов, все сделаю для того, чтобы это продолжилось». Прусакова напомнила, что в соседнем округе № 41 с 2024 г. отсутствует депутат и члену фракции КПРФ было бы логично «уже сегодня работать там с последующим выдвижением». Помимо ее Алтайский край от КПРФ в Госдуме представляет Анжелика Глазкова (избрана по списку).
«Объективные демографические процессы» привели к сокращению числа избирателей (до 1,8 млн) в Воронежской области, сказал глава региональной комиссии Илья Иванов. По его словам, останутся Воронежский округ (стал № 90, был № 87), Аннинский (стал № 91, был № 89), Павловский (стал № 92, был № 90). Таким образом, ликвидируется Правобережный округ (в старой схеме был № 88), от которого избран депутат Сергей Чижов («Единая Россия»). При формировании схемы избирком учитывал «сложившиеся центры притяжения» (Воронеж, Борисоглебск и Россошь), транспортные магистрали и экономические потоки, а также увязку с границами округов Воронежской облдумы, пояснил Иванов.
Процесс подготовки и утверждения новой схемы нарезки округов еще не завершен, сказал «Ведомостям» помощник Чижова. «Концентрируя усилия и внимание на округе избрания, Сергей Чижов работает в интересах всей Воронежской области, жители которой знают и любят его», – пояснил он. По словам помощника, от какого округа избираться – вопрос не личных предпочтений, а решения партии. «Не стоит забывать, что за время работы Сергея Чижова в Госдуме конфигурация округа избрания уже менялась несколько раз, а качество работы и результат при этом не снижались», – подчеркнул представитель единоросса.
Также схему одномандатных округов показал глава ростовского избиркома Андрей Буров. Там число округов сократилось с шести до пяти и были изменены их наименования. Теперь в области будут Ростовский одномандатный округ (№ 151), Батайский (№ 152), Новочеркасский (№ 153), Неклиновский (№ 154), Белокалитвинский (№ 155) и Усть-Донецкий (№ 156) округа.
На пути к Госдуме
Напоследок Булаев выразил надежду, что подготовленная и представленная новая схема найдет поддержку и в Госдуме. «Принятым постановлением мы не утверждаем сам расклад [нарезки]», – подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова. После принятия постановления она обратилась к Булаеву: «Думаю, мы опубликуем [ее] и немедленно отправим [в нижнюю палату]».
Тот ответил, что «опубликовать-то опубликуем, но давайте возьмем паузу». «Просто почитать надо, посмотреть, чтобы не было лишних запятых, закорючек, отредактировать еще раз и уже отправить [в Госдуму] в идеальном виде», – поддержала предложение Булаева глава ЦИК. Документ так и не обнародовали.