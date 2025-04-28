ЦИК перенарезал округа на выборах в Госдуму, но не опубликовал их схему

Сама Прусакова сказала «Ведомостям», что не видит логики в упразднении округа: «Власть считает, что она тем самым лишает возможности коммунистов иметь депутатов в Госдуме. Я думаю, что они глубоко заблуждаются. У Алтайского края всегда были представители от КПРФ в Госдуме, и я, как руководитель алтайских коммунистов, все сделаю для того, чтобы это продолжилось». Прусакова напомнила, что в соседнем округе № 41 с 2024 г. отсутствует депутат и члену фракции КПРФ было бы логично «уже сегодня работать там с последующим выдвижением». Помимо ее Алтайский край от КПРФ в Госдуме представляет Анжелика Глазкова (избрана по списку).