Лавров: против России вновь сплотились под знаменем нацизма

Лавров: против России вновь сплотились под знаменем нацизмаМинистр выступил на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИДа
Сейчас против России, как и в годы Великой Отечественной войны, сплотилась коалиция стран под знаменем нацизма, поддерживая откровенно антироссийский режим президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на торжественной церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД РФ.
Министр провел аналогию с операцией «Немыслимое», которая готовилась с участием Великобритании и предполагала нападение на Советский Союз. По его словам, как и тогда, России объявляют угрозу нанесения стратегического поражения на поле боя.
«Очень важно не только хранить память о героях Великой Отечественной, Второй мировой войны, которые обеспечили нам будущее и нынешнее развитие, и, я уверен, развитие на долгие десятилетия и столетия вперед, но и помнить о дипломатическом опыте, о дипломатических уроках тех событий», – отметил Лавров.
Глава МИДа добавил, что эти уроки бесценны, особенно теперь, когда против Москвы «ведет войну опять практически вся Европа, поставленная под ружье и под нацистские знамена». Лавров подчеркнул, что в годы войны многие сотрудники Народного комиссариата иностранных дел ушли на фронт вместе с воинами Красной армии. При этом дипломаты, оставшиеся на работе в Наркомате, «вместе с коллегами, чекистами, разведчиками, обеспечивали дипломатическое, внешнеполитическое сопровождение героической борьбы советского народа за спасение Европы от нацизма». По словам Лаврова, они делали все, чтобы получать и использовать информацию, призванную укрепить единство антигитлеровской коалиции, не позволить фашистам заключать сепаратные сделки.
Лавров напомнил, что в эти дни впервые в России зажигают 80 вечных огней. Он упомянул о новой традиции привозить на малую родину частицу вечного огня из Александровского сада и провел аналогию с благодатным огнем из Иерусалима, передаваемым во все страны мира в праздник Воскресения Христова.
«Победа для нас – это тоже воскресение всего нашего народа, нашей истории, наших традиций, нашей гордости. И мы с вами обязаны передавать эти чувства своим детям, внукам – так же, как нам эти чувства передали наши матери, отцы, бабушки, дедушки», – отметил Лавров.
9 мая, в День Победы, Москву посетят лидеры всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии. В Россию также прибудут президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидер Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и другие зарубежные лидеры.