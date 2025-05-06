Газета
Телеграм
/ Политика

Лавров: против России вновь сплотились под знаменем нацизма

Министр выступил на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИДа
Инна Шульгина
TATYANA MAKEYEVA / TASS
TATYANA MAKEYEVA / TASS

Сейчас против России, как и в годы Великой Отечественной войны, сплотилась коалиция стран под знаменем нацизма, поддерживая откровенно антироссийский режим президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на торжественной церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД РФ.

Министр провел аналогию с операцией «Немыслимое», которая готовилась с участием Великобритании и предполагала нападение на Советский Союз. По его словам, как и тогда, России объявляют угрозу нанесения стратегического поражения на поле боя.

«Очень важно не только хранить память о героях Великой Отечественной, Второй мировой войны, которые обеспечили нам будущее и нынешнее развитие, и, я уверен, развитие на долгие десятилетия и столетия вперед, но и помнить о дипломатическом опыте, о дипломатических уроках тех событий», – отметил Лавров.

Глава МИДа добавил, что эти уроки бесценны, особенно теперь, когда против Москвы «ведет войну опять практически вся Европа, поставленная под ружье и под нацистские знамена». Лавров подчеркнул, что в годы войны многие сотрудники Народного комиссариата иностранных дел ушли на фронт вместе с воинами Красной армии. При этом дипломаты, оставшиеся на работе в Наркомате, «вместе с коллегами, чекистами, разведчиками, обеспечивали дипломатическое, внешнеполитическое сопровождение героической борьбы советского народа за спасение Европы от нацизма». По словам Лаврова, они делали все, чтобы получать и использовать информацию, призванную укрепить единство антигитлеровской коалиции, не позволить фашистам заключать сепаратные сделки.

Лавров напомнил, что в эти дни впервые в России зажигают 80 вечных огней. Он упомянул о новой традиции привозить на малую родину частицу вечного огня из Александровского сада и провел аналогию с благодатным огнем из Иерусалима, передаваемым во все страны мира в праздник Воскресения Христова.

«Победа для нас – это тоже воскресение всего нашего народа, нашей истории, наших традиций, нашей гордости. И мы с вами обязаны передавать эти чувства своим детям, внукам – так же, как нам эти чувства передали наши матери, отцы, бабушки, дедушки», – отметил Лавров.

9 мая, в День Победы, Москву посетят лидеры всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии. В Россию также прибудут президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидер Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и другие зарубежные лидеры.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных