Лавров: против России вновь сплотились под знаменем нацизма

Глава МИДа добавил, что эти уроки бесценны, особенно теперь, когда против Москвы «ведет войну опять практически вся Европа, поставленная под ружье и под нацистские знамена». Лавров подчеркнул, что в годы войны многие сотрудники Народного комиссариата иностранных дел ушли на фронт вместе с воинами Красной армии. При этом дипломаты, оставшиеся на работе в Наркомате, «вместе с коллегами, чекистами, разведчиками, обеспечивали дипломатическое, внешнеполитическое сопровождение героической борьбы советского народа за спасение Европы от нацизма». По словам Лаврова, они делали все, чтобы получать и использовать информацию, призванную укрепить единство антигитлеровской коалиции, не позволить фашистам заключать сепаратные сделки.