Приключения журналистов в Нью-Дели

Приключения журналистов в Нью-ДелиРепортаж корреспондента «Ведомостей» из Индии в разгар эскалации с Пакистаном
Индия с 7 по 10 мая проводила военную операцию «Синдур» на территории Пакистана. По некоторому стечению обстоятельств именно в это время я был в Нью-Дели, куда приехал в рамках пресс-тура, полностью организованного МИДом этой страны. Из-за тревожных новостей приключения российских журналистов приобрели характерный для Индии острый привкус.
С 30 апреля страна уже щедро одарила нас впечатлениями. Мы увидели памятник любви Тадж-Махал – беломраморное чудо времен исламской династии Великих Моголов (XVII в.). Сигнальный гонг мумбайской биржи, быть может, отзывался не хуже хитов Болливуда, а здание двухпалатного парламента даже в дни каникул оставалось пропитано напряженным дыханием демократии.
Познакомили нас с политико-идеологическими центрами страны. Дали даже взглянуть на объекты военно-морского командования.
Заключительный день нашей поездки по Индии должен был завершиться на высокой ноте.
«На десерт» планировалось, что заготовленные вопросы получат ответ кого-то из высокопоставленных лиц МИД Индии. Затем пройдет прощальный ужин и – ночной вылет в Москву. Но у судьбы, и заодно у военно-политического руководства страны, были свои планы на, как там убеждены, необходимый ответ террористам (по их мнению) с территории Пакистана.
Гости поневоле
Поэтому настоящие сюрпризы начались в ночь на 7 мая около 1 часа ночи по местному времени. Нью-Дели дал свой силовой ответ на теракт в туристической зоне Кашмира (на всю его территорию претендуют и Индия, и Пакистан, см. врез) городе Пахалгам 22 апреля. Операция получила название «Синдур» – в честь порошка, которым в индуизме принято наносить на лоб замужним женщинам красную точку.
В первый день поездки российские журналисты вне зависимости от пола получили такую метку на лоб в лобби мумбайского отеля – и это было символом приветствия и приобщения к культуре. В последний день турне метка весьма символично трансформировалась в прицел на экранах индийского ТВ.
Так как в Нью-Дели уверены, что теракт был осуществлен при помощи межведомственной разведки Пакистана, девять целей на этот раз были выбраны не только на подконтрольной ему части Кашмира, но в глубине страны. При этом в минобороны Индии затем с упорством подчеркивали, что все они, по данным этого ведомства, были связаны именно с «лагерями террористов». Из этого аргумента должно вытекать, что Индия не стремится разжечь конфликт с Пакистаном и его армией, так как их объекты не затрагивались.
24 удара, 9 объектов, одна цель – это доносилось с особым акцентом.
При этом Исламабад ответил на удары своей атакой. Пусть и с задержкой в часы, но это нашло отображение, например, в сообщениях крупного негосударственного индийского информагентства ANI.
Буквально накануне мы побывали на экскурсии в его здании – пусть по размерам оно заметно уступает крупнейшим российским агентствам, но все равно выглядит как настоящий медиацех. Утром 8 мая, т. е. через сутки, оно передало сообщение сухопутных сил Индии, что «посты пакистанской армии совершили неспровоцированный обстрел из стрелкового оружия и артиллерии по всей территории линии контроля в районах напротив Купвары, Барамуллы, Ури и Ахноуа в Джамму и Кашмир».
А вот CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в пакистанских силах безопасности писал о якобы самом крупном воздушном бое с участием 125 истребителей с обеих сторон в приграничных районах. Он продолжался около часа.
Индийская операция оказалась стремительной и вызвала немалый переполох. Мой телефон начал разрываться от уведомлений примерно около двух часов ночи.
Среди первых замеченных спустя энное время сообщений была отсылка к гулявшему в интернете мему: «Как спят мальчики? А никак, они мониторят начало новой индийско-пакистанской войны». На пару секунд прислушиваюсь – за окном вроде бы тихо. Отвечаю, что в Нью-Дели как раз спят спокойно, хотя сам уже спокойствие потерял.
Теплилась надежда, что конфликт все еще локализован на территории Кашмира. Но нет, Индия отвечает в этот раз и на признаваемой ею же самой территории соседа. Пусть, конечно, и с большим зазором для поднятия ставок.
В глубокой ночи получить первую местную живую реакцию можно разве что через ТВ. Индийское телевидение лишь подтверждает, что чувствуется и без того – у элит есть консенсус по ответу за то, что произошло в Пахалгаме. Здесь хорошо помнят и каждый прошлый похожий теракт, в причастности к которому обвиняют представителей Пакистана (и одна из табличек о жертвах 2008 г. встретилась около бассейна в мумбайском отеле «Трайдент»).
При этом слова ведущих и их многочисленных экспертов, которые подключаются по видеосвязи, на англоязычных каналах россиянину кажутся подозрительно схожими. «Какое прекрасное утро!!! Сегодня я горжусь нашим премьером, который повел страну в этом направлении, нашей армией и ВВС и военно-морскими силами! А что думаете вы о «Синдур»?» – срывается на воодушевленный крик ведущий правонационалистического Republic TV. «Да вы правы! А еще мы гордимся такими СМИ, как вы, людьми, как вы, которые придерживаются националистических взглядов. Мы дали понять всему миру и Пакистану, что эскалации не будет», – отвечает приглашенный в студию эксперт, что позволяет полагать, что развития боевых действий не будет.
На партнерском с американским СNN-News18 более воинственная риторика: «Если вы начнете эскалацию, то мы поддержим! Пакистан знает о последствиях возмездия. И это произойдет! Пакистан осознает это! Мы не совершаем теракты, теракт был совершен на территории Индии. Мы нанесли удар только по целям террористов».
В первые утренние часы в нашем отеле чувствовалось напряжение: экспаты пытались понять из своих соцсетей, как долго продлится их командировка и насколько она будет увлекательней, например, научных симпозиумов.
Пакистан почти сразу закрыл на 48 часов свое воздушное пространство для всех рейсов. Это факт сам по себе уже отодвигал возвращение в Россию.
Но еще больше проблем создало то, что на фоне конфликта следовавший из Москвы в Нью-Дели борт «Аэрофлота» принял решение о посадке в Ташкенте. Там он провел несколько часов, видимо для отдыха экипажа, после чего крутым зигзагом попал-таки в столицу Индию. Как итог, рассинхрон по вылету рейсов из Дели составил почти сутки.
Представители МИД Индии говорили, что трудности с нашим рейсом были связаны с перекрытиями в российских аэропортах. И действительно, накануне Дня Победы из Москвы приходили новости о налетах украинских дронов и отключении мобильного интернета на праздники.
Спокойная готовность
Днем 7 мая журналистов везут по маршруту Индийский институт технологии – кампус стартапов – Invest India (аналог Российского фонда прямых инвестиций). Но поняв, что гостям куда интереснее услышать официальную версию происходящего, нам включают трансляцию брифинга министерства обороны. Это поначалу не сильно увеличило нашу информированность, поскольку его первая часть была на хинди. Вскоре это компенсировалось кадрами с мест проведения операции и пояснениями на английском.
По совпадению или же продуманному плану в Индии на 7 мая назначили учения по гражданской обороне. Узнаем, что среди мест их проведения – уже знакомый нам рынок Khan Market, и почти сразу после официальной части программы мчим на Uber туда.
Сперва, кажется, там нет ничего необычного, кроме полицейской машины с громкоговорителем. Единственная владеющая хинди журналистка RT поясняет, что речь идет о мерах предосторожности. Но оказалось, что мы просто были не в том месте.
На другом конце рынка картина куда ярче – здесь собраны полиция, пожарные, спасатели, собаки на службе Бхарат, собственно, зачисленные в гражданскую оборону, а еще какой-то аналог «Молодой гвардии» из числа молодых девушек. Так как первую часть учений мы пропустили, обстановка была здесь уже поспокойнее – люди бродили, начальники давали интервью. Пытаюсь заговорить с присутствующими, несколько переадресаций приводят меня к леди Табасуме Кан в бледно-зеленом жилете, которую очень легко представить в сари. Она внимательно слушает мои вопросы, отвечает четко, но без подробностей.
«Что здесь происходит, если вкратце?» – «У нас есть разнообразные средства, которые можем использовать в случае необходимости, например, какого-то ЧП или стихийного бедствия в этом районе Дели. И с 4 часов дня мы отрабатываем их применение». – «А в прошлом такое бывало регулярно?» – «Да, время от времени. Но понятно, что сейчас мы должны думать о будущем, если прямо говорить, о войне с Пакистаном, которая становится все реальнее». – «А что в целом вы, ваше окружение думаете о конфликте?» – «У нас мрачные мысли. Но я поддерживаю свою Индию, конечно, я поддерживаю своих людей, свою команду».
Всего учения проходили около часа в пяти точках столицы. На них отрабатывались действия на случай эскалации конфликта с Пакистаном, в том числе воздушных налетов.
Повышенная готовность к гражданской обороне заметна и в гостинице – там просят зашторить окна на пару часов, в некоторых районах Дели отключают свет. Для индийцев все это кажется действительно весьма привычным, а вот прекрасным россиянкам нервы потрепало. Молодая коллега из МК угощает всех желающих сигаретами «для успокоения нервов», еще одна просит напиток, да покрепче. Обстановку помог разрядить пресс-секретарь посольства России в Нью-Дели Петр Сизов, с неожиданной для его поста легкостью и прибаутками. Рейс он, конечно, приблизить не смог, но по крайней мере продемонстрировал внимание со стороны Родины в непростой ситуации.
Индийские коллеги со своей стороны старались сгладить все неудобства. Но путаница с дальнейшим переносом рейса уже была неизбежной – официальная информация о новом времени вылета зачастую отставала от той, что была у журналистов.
Последним испытанием стал хаос в Аэропорту имени Индиры Ганди, что компенсировалось комфортным ожиданием вылета. Расчетный день возвращения на Родину планировался в День Победы, но состоялся на 22 часа позже.
Дополнительный запоминающийся день в Индии еще раз напомнил, что отсутствие планов – самый надежный план в наше время.
Нью-Дели