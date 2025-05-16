Приключения журналистов в Нью-Дели

Так как в Нью-Дели уверены, что теракт был осуществлен при помощи межведомственной разведки Пакистана, девять целей на этот раз были выбраны не только на подконтрольной ему части Кашмира, но в глубине страны. При этом в минобороны Индии затем с упорством подчеркивали, что все они, по данным этого ведомства, были связаны именно с «лагерями террористов». Из этого аргумента должно вытекать, что Индия не стремится разжечь конфликт с Пакистаном и его армией, так как их объекты не затрагивались.