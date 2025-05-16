Галина Хованская, скорее всего, не войдет в новый созыв Госдумы

Галина Хованская, скорее всего, не войдет в новый созыв ГосдумыНо сама она планирует баллотироваться вновь, если позволит самочувствие
Депутат Госдумы от «Справедливой России», председатель думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская, скорее всего, не войдет в новый, девятый, созыв нижней палаты, который будут избирать в 2026 г. Об этом сказали «Ведомостям» четыре источника в Госдуме и один в мэрии Москвы. Хованская работает в нижней палате уже более 20 лет – депутатом она стала в четвертом созыве (2003 г.).
Сама Хованская заявила «Ведомостям», что будет баллотироваться вновь, но при условии, если будет так же, как сейчас, «нормально себя чувствовать и голова будет так же хорошо работать». «Понимаете, я уже пыталась сказать, что я подумаю [над выдвижением на выборы в Госдуму в 2026 г.], но мне на приеме граждане сказали: «Даже не думайте». С угрозой – «и не думайте!» Так что я буду в своем округе выдвигаться, скорее всего», – сказала она.
Хованская и в 2016 г., и в 2021 г. баллотировалась в Москве по Ленинградскому одномандатному избирательному округу – в новом проекте нарезки округов он обозначен под номером 197. «Но меня уже огорчает, что сейчас идет изменение нарезки округов и у меня [могут] забрать район Сокол – мой родной район (по новой нарезке округов он отойдет в 205-й Тушинский округ)», – посетовала Хованская. Депутат поделилась, что готовит поправку, которая вернула бы Сокол в 197-й округ, но добавила, что не знает, чем это закончится. «Я там все знаю, каждый камешек», – сказала она.
В целом же у Хованской впереди еще «много работы и много незаконченных идей». «Вы, наверное, знаете, как я работаю. Если мне отказывают, я иду снова в бой. И если бы у меня не получалось, я бы уже не занималась этой работой, а ушла бы, например, в преподавательскую деятельность», – заключила Хованская.
Чем известна Хованская
Как говорит собеседник, близкий к думскому комитету по строительству и ЖКХ, «есть ощущение», что в следующем созыве Хованскую «мы не увидим». «Тут надо отметить, что Хованская в состав комитета больше не входит, под нее создали специальную комиссию по соблюдению жилищных прав», – обратил внимание он.
Хованская возглавляла профильный комитет Госдумы в шестом и седьмом созывах, с 2021 г. комитет нижней палаты по строительству и ЖКХ возглавляет единоросс Сергей Пахомов. Но, как отмечает источник, пока никто со 100%-ной вероятностью не может сказать, что Хованская точно не пойдет на выборы в 2026 г., хотя «упорные» разговоры об этом ходят. Другой собеседник «Ведомостей» из Госдумы также подтвердил, что слышал такие обсуждения. Он добавил, что и комиссии в следующем созыве «с высокой долей вероятности» может не быть.
«Справедливая Россия» потеряла в восьмом созыве думский комитет по строительству и ЖКХ, который, по сути, создала и почти 10 лет подряд возглавляла Хованская, говорит политолог Павел Склянчук. «Она считается большим экспертом в вопросах аварийного жилья, работе управляющих компаний, жилищных прав детей-сирот», – подчеркнул он.
Комиссия по обеспечению жилищных прав была создана в 2022 г. на время действия текущего созыва Госдумы. К ее функциям относятся подготовка заключений по профильным законопроектам, их мониторинг, взаимодействие с различными органами власти для получения информации о принимаемых мерах для обеспечения жилищных прав граждан, а также взаимодействие с гражданским сообществом по жилищным вопросам.
По словам другого собеседника, близкого к комитету, несмотря на ее «опыт и невероятный профессионализм», надо учитывать возраст депутата. Еще один источник обращает внимание, что пройти выборы проще, не выдвигаясь в округе (там требуются встречи с людьми), а баллотируясь по списку, с кампанией справиться проще.
По наблюдениям собеседника «Ведомостей», близкого к «Справедливой России», у Хованской «особые отношения» с властями столицы. На выборах в Госдуму в 2021 г. она вошла в список кандидатов, которых поддержал столичный градоначальник (возглавлял тогда московский список «Единой России»), несмотря на то что выдвигалась от другой партии.
Все решения о выдвижении кандидатов в депутаты на выборах в Госдуму в 2026 г. будут приниматься на съезде «Справедливой России», сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии. «Галина Петровна – один из лучших специалистов в стране в сфере законодательного обеспечения жилищной и жилищно-коммунальной отрасли», – подчеркнули в партии. Кроме того, напомнил представитель пресс-службы, Хованская – почетный член партии и член центрального совета «Справедливой России».
Пахомов полностью переключил жилищно-коммунальную повестку на себя и вернул электорально значимую тематику в орбиту влияния «Единой России», говорит Склянчук. «Это стало точкой напряжения, но руководство Думы не дало перерасти этому в полноценный внутренний конфликт, для чего создали отдельную комиссию по защите жилищных прав граждан», – продолжает он.
Уход же Хованской из Госдумы будет «большой потерей» для партии, «но это естественный процесс – иначе не взрастить новых лидеров», заключил Склянчук. По оценке политолога Константина Калачева, для «Справедливой России», скорее, потерей будет «ее образ, который некому подхватить или передать».
В подготовке статьи участвовали Елена Мухаметшина и Максим Иванов