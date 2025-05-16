Галина Хованская, скорее всего, не войдет в новый созыв Госдумы

Чем известна Хованская

Хованская является депутатом Госдумы с 2003 г. (четвертый созыв) – тогда она баллотировалась от «Яблока», но, поскольку партия не прошла в Госдуму, она стала независимым депутатом. В 2007 г. Хованская покинула «Яблоко» и пошла на думские выборы пятого созыва от «Справедливой России» второй в списке по Москве, по итогам которых вошла во фракцию. В 2011 г. вступила в «Справедливую Россию» и снова успешно избралась в следующий, шестой, созыв Госдумы. Была назначена председателем комитета нижней палаты по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. В 2016 г. (седьмой созыв) и в 2021 г. (восьмой) снова прошла в Госдуму по Ленинградскому одномандатному избирательному округу.