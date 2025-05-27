Кандидатам будет проще зарегистрироваться на выборах при пропуске срока подачи документов

Действующие нормы не позволяли в случае успешного оспаривания решения избиркома претендовать на участие в выборах, писали «Ведомости». Эти поправки в закон были разработаны после поручения Конституционного суда (КС), который в декабре 2024 г. принял постановление по жалобе трех коммунисток – экс-кандидатов в советы депутатов из Оренбургской области. В 2022 г. они выдвинулись на местные выборы, но получили отказ при заверении списков кандидатов-одномандатников. Пройдя несколько судебных инстанций, кандидаты смогли обязать избиркомы заверить списки, но было уже поздно. «Ст. 35 о выдвижении кандидатов, списков кандидатов избирательными объединениями дополнили: теперь если решение об отказе в заверении списка кандидатов отменено, то организующая выборы избирательная комиссия обязана повторно рассмотреть вопрос о заверении этого списка. Также устанавливаются сроки рассмотрения заверения: не позднее чем через день после вступления в законную силу решения суда или дня принятия решения избирательной комиссией», – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.