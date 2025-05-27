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Кандидатам будет проще зарегистрироваться на выборах при пропуске срока подачи документов

Поправки в избирательное законодательство были подготовлены после победы коммунистов в Конституционном суде
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Скоро пропуск срока подачи документов в избирком для регистрации кандидата не будет являться основанием для отказа в заверении списка кандидатов. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 26 мая поддержала поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», рассказали «Ведомостям» два источника, близких к комиссии.

Действующие нормы не позволяли в случае успешного оспаривания решения избиркома претендовать на участие в выборах, писали «Ведомости». Эти поправки в закон были разработаны после поручения Конституционного суда (КС), который в декабре 2024 г. принял постановление по жалобе трех коммунисток – экс-кандидатов в советы депутатов из Оренбургской области. В 2022 г. они выдвинулись на местные выборы, но получили отказ при заверении списков кандидатов-одномандатников. Пройдя несколько судебных инстанций, кандидаты смогли обязать избиркомы заверить списки, но было уже поздно. «Ст. 35 о выдвижении кандидатов, списков кандидатов избирательными объединениями дополнили: теперь если решение об отказе в заверении списка кандидатов отменено, то организующая выборы избирательная комиссия обязана повторно рассмотреть вопрос о заверении этого списка. Также устанавливаются сроки рассмотрения заверения: не позднее чем через день после вступления в законную силу решения суда или дня принятия решения избирательной комиссией», – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он также подчеркнул, что в ст. 38, регулирующей регистрацию кандидатов, списков кандидатов и порядок назначения референдума, требовалась конкретика в части сроков предоставления документов для регистрации списка кандидатов. Законопроектом предусмотрено, что после истечения установленного законом срока, но не позднее чем через пять дней со дня принятия решения избиркомом и не позднее чем за 15 дней до дня голосования необходимо представить документы для регистрации списка кандидатов. В этом случае, говорится в пояснительной записке к проекту, избирком принимает решение о регистрации или об отказе в течение указанного срока, но не позднее чем за восемь дней до дня голосования.

Изменения прямо обусловлены решением КС и направлены на устранение коллизии, когда права кандидатов формально восстанавливаются судом, но в силу истечения сроков представления документов не могут быть реализованы, отмечает электоральный юрист Гарегин Митин. Законопроект, по его мнению, фактически восстанавливает сроки представления документов кандидатами из списка, в заверении которого было незаконно отказано.

При этом юрист Олег Захаров считает, что поправки лишь частично решают проблему и показательно, что, скорее всего, они не сработали бы в той ситуации, которая стала основой решения КС. «Да, поправки позволяют немного отодвинуть горизонт подачи документов в случае успешного оспаривания отказа в заверении списка, но с учетом сроков, в них заложенных, реальное право на восстановление ограничено только победой во второй, апелляционной инстанции», – указал он.

По словам Захарова, тогда список партии успевает пройти заверение, а депутаты из него могут подать документы на регистрацию. Но если восстановление происходит в третьей инстанции, в кассации, сроки, указанные в поправках, могут просто не дать реальной возможности сдать документы вовремя. Проблему могло бы решить сокращение сроков на кассационное обжалование и ускоренное рассмотрение таких жалоб во время выборов, но этот вопрос поправки не затрагивают, отметил эксперт. Поправки, резюмирует Захаров, продолжают линию на латание дыр, выявленных КС.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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