Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Зачем Дональд Трамп грозится отдать деньги Гарварда американским ПТУ

Он обновляет рабочий класс на пользу частному сектору экономики
Роман Романов
Дональд Трамп сумел заполучить доверие части американского рабочего класса, несмотря на тяготение этой группы к демократической партии
Дональд Трамп сумел заполучить доверие части американского рабочего класса, несмотря на тяготение этой группы к демократической партии / Evan Vucci / AP Photo

Почти $3 млрд грантовых средств, ранее предназначенных для Гарварда, могут быть распределены между американскими профессиональными училищами (аналог российских ПТУ). Об этом в ходе продолжающейся борьбы с университетом заявил президент США Дональд Трамп. «Какая же это будет замечательная инвестиция для США, критически необходимая!» – написал он в своей соцсети Truth Social.

Глава американской ассоциации профучилищ Джейсон Альтмайер поддержал высказывания главы государства, но уточнил, что больше всего его сфера нуждается в дерегуляции. Как и во многих других случаях, Трамп не конкретизировал свои слова. Поэтому не ясно, имеются ли в виду уже замороженные грантовые средства.

Трамп хочет, чтобы спрос на виды образования не формировался самой системой образования, а подгонялся под нужды частного сектора, полагает главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. По словам эксперта, в понимании Трампа отказ от гуманитарных дисциплин в пользу технических будет важной частью подготовки американского рабочего класса для возрождения производства. Хотя, подчеркивает американист, это крайне дорогостоящая и долгосрочная процедура без понятных перспектив реализации.

Теоретически Трамп может попытаться перераспределить средства, если это происходит внутри одного канала, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО Виктория Журавлева. Например, часть средств поступает в Гарвард по линии Национального фонда науки. Но организация обычно не выделяет деньги профучилищам. И внутри этого канала перераспределение теоретически невозможно. При этом администрация может искать другие пути. Но Журавлева считает, что если такая попытка и будет предпринята, то Гарвард снова обратится в суд.

Даже если представить, что Трамп решит перераспределить средства в размере до $5,2 млрд, то полноценное обновление системы подготовки профкадров в таких училищах за счет этой суммы практически невозможно – их слишком много, говорит исполнительный директор АНО «Колаборатория» Мария Базлуцкая.

По данным аналитической компании IBIS World, в 2023 г. в США насчитывалось 7424 профучилища, что на 1,2% больше, чем в 2022 г. А согласно организации Accredites Schools Online, общее количество профессиональных и технических училищ достигало 8516. При этом подчеркивается, что количество желающих получать образование в таких заведениях пока увеличивается. Конкретно нынешние слова о передаче средств ПТУ выглядят как очередной способ давить на Гарвард, подчеркнул Васильев.

Трамп заявил о планах раздать деньги Гарварда ПТУ в решающий момент его схватки с университетом и значительной частью американской академической среды в целом. Еще 22 мая министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм приказала лишить Гарвард права на прием иностранных студентов, а всем нынешним было предписано перевестись. По решению суда, куда университет обратился практически сразу после заявления министра, действие решения ведомства было приостановлено. Итоговое заседание суда по этому вопросу состоится 29 мая.

В попытках найти способ лишить Гарвард значительной части финансирования Трамп позарился и на доходы от университетских эндаументов. Согласно его «большому прекрасному законопроекту», одобренному палатой представителей 22 мая, налоговая ставка на доходы от них может увеличиться с нынешних 1,4 до 21% для университетов с эндаументом в $2 млн на одного американского студента (гражданина США). Иначе говоря, в случае окончательного утверждения законопроекта (в сенате возникли некоторые сложности) это коснется Гарварда, Массачусетского технологического института, Йельского, Принстонского университетов и некоторых других. По данным Гарварда, в 2024 финансовом году доходы от его эндаумента в $53,2 млрд составили $2,5 млрд.

Еще в ходе своей президентской кампании в 2023 г. Трамп обещал бороться с университетами, которые, по его мнению, продвигают леволиберальную идеологию. В частности, Гарвард он также обвинял в неспособности или нежелании бороться с антисемитизмом. Конкретно это обвинение было связано с нежеланием университета передать властям списки студентов, участвовавших в пропалестинских митингах в университетских кампусах весной – летом 2024 г.

В апреле 2025 г. администрация Трампа объявила о намерении заморозить гранты для Гарварда на $2,2 млрд, а также контракты на $60 млн. 27 мая Трамп предложил всем ведомствам разорвать контракты с Гарвардом. Причина – отказ университета от «10 требований» администрации, включая закрытие программ инклюзивности (DEI), повышение стандартов борьбы с антисемитизмом и другими видами предвзятого отношения, изменение стандартов студенческой дисциплины. Гарвард обратился в суд, в частности обвиняя администрацию в нарушении права университета на свободу слова, предусмотренную первой поправкой к конституции США.

Надеяться исключительно на эндаументы без федерального финансирования крайне сложно. Использование средств эндаумента регулируется условиями доноров. Согласно данным Национальной ассоциации руководителей колледжей и университетов, на 2024 г. средний размер эндаумента 658 колледжей и университетов составил $243 млн. А у 30% учреждений – до $100 млн. Средства, выделенные федеральным правительством, задействовать гораздо проще.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных