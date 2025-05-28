Зачем Дональд Трамп грозится отдать деньги Гарварда американским ПТУ

Зачем Дональд Трамп грозится отдать деньги Гарварда американским ПТУОн обновляет рабочий класс на пользу частному сектору экономики
Почти $3 млрд грантовых средств, ранее предназначенных для Гарварда, могут быть распределены между американскими профессиональными училищами (аналог российских ПТУ). Об этом в ходе продолжающейся борьбы с университетом заявил президент США Дональд Трамп. «Какая же это будет замечательная инвестиция для США, критически необходимая!» – написал он в своей соцсети Truth Social.
Глава американской ассоциации профучилищ Джейсон Альтмайер поддержал высказывания главы государства, но уточнил, что больше всего его сфера нуждается в дерегуляции. Как и во многих других случаях, Трамп не конкретизировал свои слова. Поэтому не ясно, имеются ли в виду уже замороженные грантовые средства.
Трамп хочет, чтобы спрос на виды образования не формировался самой системой образования, а подгонялся под нужды частного сектора, полагает главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. По словам эксперта, в понимании Трампа отказ от гуманитарных дисциплин в пользу технических будет важной частью подготовки американского рабочего класса для возрождения производства. Хотя, подчеркивает американист, это крайне дорогостоящая и долгосрочная процедура без понятных перспектив реализации.
Теоретически Трамп может попытаться перераспределить средства, если это происходит внутри одного канала, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО Виктория Журавлева. Например, часть средств поступает в Гарвард по линии Национального фонда науки. Но организация обычно не выделяет деньги профучилищам. И внутри этого канала перераспределение теоретически невозможно. При этом администрация может искать другие пути. Но Журавлева считает, что если такая попытка и будет предпринята, то Гарвард снова обратится в суд.
Даже если представить, что Трамп решит перераспределить средства в размере до $5,2 млрд, то полноценное обновление системы подготовки профкадров в таких училищах за счет этой суммы практически невозможно – их слишком много, говорит исполнительный директор АНО «Колаборатория» Мария Базлуцкая.
По данным аналитической компании IBIS World, в 2023 г. в США насчитывалось 7424 профучилища, что на 1,2% больше, чем в 2022 г. А согласно организации Accredites Schools Online, общее количество профессиональных и технических училищ достигало 8516. При этом подчеркивается, что количество желающих получать образование в таких заведениях пока увеличивается. Конкретно нынешние слова о передаче средств ПТУ выглядят как очередной способ давить на Гарвард, подчеркнул Васильев.
Трамп заявил о планах раздать деньги Гарварда ПТУ в решающий момент его схватки с университетом и значительной частью американской академической среды в целом. Еще 22 мая министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм приказала лишить Гарвард права на прием иностранных студентов, а всем нынешним было предписано перевестись. По решению суда, куда университет обратился практически сразу после заявления министра, действие решения ведомства было приостановлено. Итоговое заседание суда по этому вопросу состоится 29 мая.
В попытках найти способ лишить Гарвард значительной части финансирования Трамп позарился и на доходы от университетских эндаументов. Согласно его «большому прекрасному законопроекту», одобренному палатой представителей 22 мая, налоговая ставка на доходы от них может увеличиться с нынешних 1,4 до 21% для университетов с эндаументом в $2 млн на одного американского студента (гражданина США). Иначе говоря, в случае окончательного утверждения законопроекта (в сенате возникли некоторые сложности) это коснется Гарварда, Массачусетского технологического института, Йельского, Принстонского университетов и некоторых других. По данным Гарварда, в 2024 финансовом году доходы от его эндаумента в $53,2 млрд составили $2,5 млрд.
Еще в ходе своей президентской кампании в 2023 г. Трамп обещал бороться с университетами, которые, по его мнению, продвигают леволиберальную идеологию. В частности, Гарвард он также обвинял в неспособности или нежелании бороться с антисемитизмом. Конкретно это обвинение было связано с нежеланием университета передать властям списки студентов, участвовавших в пропалестинских митингах в университетских кампусах весной – летом 2024 г.
В апреле 2025 г. администрация Трампа объявила о намерении заморозить гранты для Гарварда на $2,2 млрд, а также контракты на $60 млн. 27 мая Трамп предложил всем ведомствам разорвать контракты с Гарвардом. Причина – отказ университета от «10 требований» администрации, включая закрытие программ инклюзивности (DEI), повышение стандартов борьбы с антисемитизмом и другими видами предвзятого отношения, изменение стандартов студенческой дисциплины. Гарвард обратился в суд, в частности обвиняя администрацию в нарушении права университета на свободу слова, предусмотренную первой поправкой к конституции США.
Надеяться исключительно на эндаументы без федерального финансирования крайне сложно. Использование средств эндаумента регулируется условиями доноров. Согласно данным Национальной ассоциации руководителей колледжей и университетов, на 2024 г. средний размер эндаумента 658 колледжей и университетов составил $243 млн. А у 30% учреждений – до $100 млн. Средства, выделенные федеральным правительством, задействовать гораздо проще.