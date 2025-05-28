Зачем Дональд Трамп грозится отдать деньги Гарварда американским ПТУ

В попытках найти способ лишить Гарвард значительной части финансирования Трамп позарился и на доходы от университетских эндаументов. Согласно его «большому прекрасному законопроекту», одобренному палатой представителей 22 мая, налоговая ставка на доходы от них может увеличиться с нынешних 1,4 до 21% для университетов с эндаументом в $2 млн на одного американского студента (гражданина США). Иначе говоря, в случае окончательного утверждения законопроекта (в сенате возникли некоторые сложности) это коснется Гарварда, Массачусетского технологического института, Йельского, Принстонского университетов и некоторых других. По данным Гарварда, в 2024 финансовом году доходы от его эндаумента в $53,2 млрд составили $2,5 млрд.