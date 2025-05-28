Слуцкий оценил наследие и переработал лозунги Жириновского

Слуцкий оценил наследие и переработал лозунги ЖириновскогоОн подвел итоги трех лет после смерти основателя ЛДПР и сделал заявку на будущее
Несмотря на то что ЛДПР остается партией «великого Жириновского», 27 мая председатель партии Леонид Слуцкий на специальном собрании поблагодарил всех – «от Калининграда до Чукотки», – кто эти три года «боролся за то, чтобы партия стала совершенно другой». Сегодняшняя ЛДПР, по мнению ее руководителя, достойна «бессмертной памяти» ее основателя и достойна людей, которых с каждым месяцем, по его словам, становится все больше.
Также он не преминул напомнить, что уходу из жизни отца-основателя ЛДПР предшествовали «крайне неуспешные выборы», они «привели к уходу из рядов партии ряда лидеров и активистов». На выборах в Госдуму в 2021 г. ЛДПР заполучила 21 мандат (третье место по спискам с результатом 7,55%), тогда как, например, КПРФ – 57 (второе место, 18,93% по спискам). Это был худший результат с 1999 г., когда на выборах в Думу третьего созыва они получили лишь 17 мандатов (5,98%). Но после ЛДПР в основном лишь расширяла свое представительство в Думе: 2003 г. – 36 мандатов, 2007 г. – 40 парламентских кресел, 2011 г. – 56, 2016 г. – 39.
ЛДПР будет «еще громче» говорить о проблемах «простого человека» и будет идти против системы, если это потребуется для решений проблем, заверил Слуцкий. Ключевой темой для партии в контексте грядущих выборов станет борьба с бедностью. Как заявил Слуцкий, подготовка тематических документов должна стать частью предвыборной кампании на региональных выборах этого года и на думских выборах 2026 г. По его словам, это будет «программа благополучия».
«Русский – не значит бедный», заявил лидер ЛДПР. «Жириновский провозглашал: «Мы за бедных, мы за русских». Мы говорим: «Русские должны быть богатыми и благополучными», – модернизировал лозунг Слуцкий.
Руководители ЛДПР
Продолжая тему идеологической составляющей программы, Слуцкий обратился к тем, «кто завидует» и говорит что ЛДПР якобы «разыгрывает межнациональную карту». «Мы сегодня разыгрываем карту помощи русским по духу, по крови, помощи великому русскому народу, который вбирает в себя массу национальностей», – пояснил он. ЛДПР, настаивает ее лидер, призывает отказаться от этнического национализма.
Такой ответ завистникам обусловлен, скорее всего, резкой антимигрантской риторикой партии. Например, 1 мая ЛДПР провела митинг в Котельниках, где партийцы развернули антимигрантский транспарант. Также Слуцкий выступал за запрет массового въезда мигрантских семей в Россию, за ужесточение экзамена для приезжих по русскому языку и истории России, а также за приоритет при трудоустройстве для граждан России.
Основные, по словам Слуцкого, задачи партии сегодня – «быть достойными нашего президента и истории», обеспечить равенство между Москвой и регионами, а также решить демографическую проблему. «Бесценный опыт» является фундаментной плитой «для нашего дальнейшего движения вперед», заключил он. Напоследок Слуцкий задорно пропел партийный гимн: «ЛДПР! Великая Россия, мы никому тебя не отдадим!»
Партийный лидер также подчеркнул, что ЛДПР за это время удалось стать «настоящей семьей и мощным организмом», хотя, обратил внимание он, такое в политике бывает редко. «Нам сегодня важно укрепить региональные отделения. Мы избавились от тех, кто сегодня способен на предательство и интриги», – заявил Слуцкий.
Вероятно, этот пассаж относился к событиям в курском региональном отделении: партактив вышел из ЛДПР после исключения из партии лидера фракции в облдуме Владимира Федорова.
Такие потери сами по себе не убивают организацию, и ЛДПР «не рассыпалась» без своего основателя, говорит политолог Дмитрий Еловский. Некоторая часть электората продолжает заниматься «мемориальным голосованием», согласен политолог Алексей Макаркин.
«Жириновский стал иконой. Его фактическая канонизация работает на ЛДПР, не создавая рисков, которые могли бы быть связаны с живым человеком», – констатирует политолог Константин Калачев.