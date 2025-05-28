Слуцкий оценил наследие и переработал лозунги Жириновского

Также он не преминул напомнить, что уходу из жизни отца-основателя ЛДПР предшествовали «крайне неуспешные выборы», они «привели к уходу из рядов партии ряда лидеров и активистов». На выборах в Госдуму в 2021 г. ЛДПР заполучила 21 мандат (третье место по спискам с результатом 7,55%), тогда как, например, КПРФ – 57 (второе место, 18,93% по спискам). Это был худший результат с 1999 г., когда на выборах в Думу третьего созыва они получили лишь 17 мандатов (5,98%). Но после ЛДПР в основном лишь расширяла свое представительство в Думе: 2003 г. – 36 мандатов, 2007 г. – 40 парламентских кресел, 2011 г. – 56, 2016 г. – 39.