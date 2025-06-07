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Маск удалил пост о фигурировании Трампа в документах по делу Эпштейна

Это произошло после публичной перепалки бизнесмена и политика
София Векслер
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск удалил свой пост в соцсети X о том, что президент США Дональд Трамп фигурирует в деле умершего американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных связях с несовершеннолетними и вовлечении их в проституцию.

«Пора сбросить настоящую бомбу: президент Дональд Трамп фигурирует в деле Эпштейна. Это настоящая причина, почему файлы не обнародованы. Приятного дня, Дональд Трамп!» – говорилось в публикации.

В июне 2024 г. Трамп заявил о готовности рассекретить материалы дела Эпштейна в случае переизбрания. Первая часть «файлов Эпштейна», включающих вещественные доказательства по делу, список девушек, которые могли находиться в сексуальном рабстве финансиста, и контакты известных личностей из записной книжки преступника, была опубликована 28 февраля 2025 г. Однако администрацию Трампа раскритиковали после того, как выяснилось, что многие из этих материалов уже были обнародованы, а большая часть 11 000 с лишним страниц сильно отредактирована.

В мае генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на критику со стороны одного из конгрессменов заявила, что администрация Трампа затягивает публикацию оставшихся документов по делу из-за того, что в них много незаконного контента, который нельзя обнародовать.

Конфликт Трампа и Маска произошел после того, как последний раскритиковал бюджетный законопроект президента США. Предприниматель считает, что принятие документа может увеличить государственный долг страны и нивелирует итоги работы департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE). 3 июня он в X назвал законопроект «отвратительным и мерзким».

Через два дня Трамп написал в Truth Social, что Маск «сошел с ума», и пояснил, что бизнесмен был «на исходе», поэтому его попросили покинуть должность в администрации. Кроме того, американский лидер перестал субсидировать производство электрокаров Tesla. После этого Маск сказал, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна, и поддержал идею объявить ему импичмент.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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