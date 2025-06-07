Маск удалил пост о фигурировании Трампа в документах по делу Эпштейна

В июне 2024 г. Трамп заявил о готовности рассекретить материалы дела Эпштейна в случае переизбрания. Первая часть «файлов Эпштейна», включающих вещественные доказательства по делу, список девушек, которые могли находиться в сексуальном рабстве финансиста, и контакты известных личностей из записной книжки преступника, была опубликована 28 февраля 2025 г. Однако администрацию Трампа раскритиковали после того, как выяснилось, что многие из этих материалов уже были обнародованы, а большая часть 11 000 с лишним страниц сильно отредактирована.