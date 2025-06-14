В Курском приграничье отложили 43 избирательные кампании до «светлых времен»

5 декабря президент России Владимир Путин назначил председателя комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, в связи с чем в ЕДГ-2025 пройдут досрочные выборы главы этого региона. Хинштейн сменил Алексея Смирнова.

Смирнов вступил в должность в сентябре 2024 г. Он победил на выборах с результатом 65,28% голосов. Голосование проходило на фоне вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. В апреле Смирнов был задержан и арестован, экс-губернатор обвиняется в хищении более 1 млрд руб. бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он пробыл на этом посту 207 дней.