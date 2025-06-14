В Курском приграничье отложили 43 избирательные кампании до «светлых времен»ЦИК принимает такое решение уже второй год подряд для обеспечения безопасности граждан
Центризбирком (ЦИК) отложил до наступления «светлых времен» проведение 43-х муниципальных кампаний в восьми приграничных районах Курской области (всего в регионе 33 муниципалитета), которые должны были пройти в предстоящий единый день голосования (ЕДГ) 14 сентября, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. Планировалось замещение 385 мандатов. Это решение, необходимое для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, коснется 44 253 избирателей (порядка 5% от общей численности), уточнил Булаев. С 2024 г. в области действует режим ЧС и контртеррористической операции.
С соответствующей просьбой в Центризбирком 6 июня обратился региональный избирком. Принять решение отложить выборы на территории региона или на территории нескольких муниципалитетов с 2022 г. ЦИК позволяет ст. 10.1 закона «Об основных гарантиях избирательных прав».
Возобновление действий по подготовке и проведению выборов будет возможно по решению регионального избиркома с учетом особенностей режима чрезвычайной ситуации, при отсутствии угрозы для жизни и здоровья избирателей и после предварительного уведомления ЦИК, уточняется в тексте постановления. Принятое ЦИК решение в полном объеме сохраняет легитимность всех кампаний, комиссия имеет право осуществлять мониторинг происходящих событий и принимать решение о возобновлении выборов или об их отложении «до тех пор, пока не настанет светлое время», подчеркнул Булаев. Таким образом, откладываются выборы в собрания депутатов в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах.
«Граница Курской области и Сумской области Украины – 280 км. Почти на всей протяженности этой границы идут постоянные атаки на территорию Курской области, идет охота на гражданское население, на машины скорой помощи. <...> Спрашивается, имеем ли мы право для замещения 385 мандатов подвергать опасности жизнь и здоровье этих людей?» – вопросил Булаев.
Всего в Курской области пройдет 93 кампании по выборам в органы местного самоуправления (планировалось 136), а также досрочные губернаторские выборы, но они пройдут в штатном режиме 14 сентября, избиратели из восьми упомянутых районов также смогут на них проголосовать.
Часто у ЦИК спрашивают, продолжает Булаев: «Вот [почему] вы проводите губернаторские выборы, а муниципальные отменяете?». Зампред Центризбиркома разъяснил: даже если учитывать, что при замещении 385 мандатов был бы конкурс на один мандат три человека, то это уже «более тысячи кандидатов», которые должны выдвинуться, подать документы, зарегистрироваться, открыть избирательные счета, там, где это положено, и проводить информационную и агитационную работу. «Выборы в муниципалитеты – это выборы глаза в глаза и рукопожатия. Там нет телевизора, в котором тебе дадут время, ты будешь выступать. Это в основном именно встречи. И все это на территории, на которой дроны летают, как пчелы», – акцентировал внимание Булаев.
Губернаторская кампания в этом плане отличается от муниципальных выборов, говорит докладчик. «Это понятный круг претендентов – 5-8 человек. Здесь выдвижение идет в конкретном месте, информационная и агитационная работа может быть построена на иных способах, в том числе с применением электронных сетей, электронных средств, печатной продукции. И там личные встречи необязательны», – пояснил он. Поэтому говорить, что из-за принятого решения по переносу голосования выборы становятся «нелегитимными или какими-то ненастоящими», нельзя, заключил Булаев, добавив, что это просто «попытка придумать грязь на ровном месте».
В 2024 г. ЦИК принял аналогичное решение – тогда комиссия перенесла голосование на выборах в семи приграничных районах (затронули 10 местных кампаний), в которых было зарегистрировано 96 266 избирателей. Губернаторские выборы проводились.
Как сообщил председатель курской избирательной комиссии Евгений Черкашин (был назначен на эту должность 11 июня в ходе этого заседания вместо Татьяны Малаховой), на последнем майском совещании с председателями территориальных избирательных комиссий приграничных районов «все они однозначно высказались о невозможности возобновления этих отложенных 10 кампаний, а также о невозможности проведения 43 кампаний [в текущем ЕДГ]». Аналогично высказались и главы районов, добавил Черкашин.
Ротация губернаторов Курской области
Смирнов вступил в должность в сентябре 2024 г. Он победил на выборах с результатом 65,28% голосов. Голосование проходило на фоне вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. В апреле Смирнов был задержан и арестован, экс-губернатор обвиняется в хищении более 1 млрд руб. бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он пробыл на этом посту 207 дней.
При проведении выборов высшего должностного лица субъекта региональный избирком будет опираться на прошлогодний опыт: например, будет образовывать временные избирательные участки в пунктах временного размещения граждан, открывать экстерриториальные избирательные участки, заверил глава облизбиркома. Но какие именно дополнительные формы голосования (например, придомовое голосование, досрочное голосование на удаленных территориях) будут использоваться в Курской области, станет ясно ближе к сентябрю, заключил Черкашин.
Такое решение ЦИК «ожидаемое и понятное», говорит политолог Владимир Слатинов. «Эти 8 районов подвергаются ежедневному активному военному воздействию. Поэтому, соответственно, если эти местные органы власти там сейчас не функционируют в полноценном режиме, какой смысл их переизбирать?» – рассуждает он. Кроме того, большая часть граждан покинули эти территории, поэтому провести там избирательную кампанию просто невозможно.
Касательно губернаторских выборов Слатинов напомнил, что даже в 2024 г. эту кампанию не отменяли, хотя тогда обстановка в регионе была менее спокойной. Это нужно для демонстрации того, что ситуация контролируется. «Теперь же официально объявлено об освобождении Курской области. <...> Легитимация действующей власти – это значимый шаг, и такие выборы – это демонстрация того, что регион постепенно переходит в формат мирного существования», – указал политолог.
Участки, на которых отменены муниципальные выборы, будут фигурировать в итоговом протоколе по выборам губернатора, хотя цифры там могут быть близкие к нулевым, обращает внимание электоральный юрист Олег Захаров.