Коммунисты не смогли в Конституционном суде оспорить статью о митингах

Но КС подчеркнул важность грамотного и качественного составления жалобы, пояснил юрист Максим Сикач. В то же время странно, что такой важный кейс прошел мимо юристов КПРФ. По его мнению, фактически же вопрос о проходе под партийными флагами во время «Бессмертного полка» – коммунистическая символика стойко ассоциируется с Победой в Великой Отечественной войне и повторяет символику Советского Союза – остался без ответа. Он также заметил, что юридическая ошибка карельского рескома не исключает повторной подачи жалобы с учетом замечаний, высказанных КС.