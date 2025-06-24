Коммунисты не смогли в Конституционном суде оспорить статью о митингах

Коммунисты не смогли в Конституционном суде оспорить статью о митингахКарельское отделение партии оштрафовали на 500 000 рублей за красные флаги на акции «Бессмертный полк»
Карельские коммунисты пытались оспорить ряд положений Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), позволивших оштрафовать их региональную организацию на 0,5 млн руб. за нарушение правил проведения массовой акции. Но Конституционный суд (КС) отказал в принятии жалобы карельского республиканского отделения КПРФ, обнаружили «Ведомости» судебное определение.
В 2022 г. Петрозаводский городской суд признал карельское отделение виновным в нарушении ч. 8 ст. 20.2 КоАПа. Поводом для составления протокола, как писали местные СМИ, стал инцидент 9 мая, когда активисты КПРФ пришли с красными флагами к началу акции «Бессмертный полк» и выкрикивали политические лозунги. Коммунисты заранее не согласовали свой митинг с городскими властями (требование закона о собраниях).
Вышестоящие судебные инстанции решение поддержали. Поэтому коммунисты из Карелии направили в КС жалобу с просьбой проверить на конституционность несколько положений КоАПа. По их мнению, текущие нормы допускают необоснованное привлечение к ответственности и использование по соответствующему делу доказательств, не отвечающих требованиям данного кодекса (в частности, протокола, составленного с нарушением срока).
Вопреки требованиям п. 6 ч. 2 ст. 3 закона «О КС», само карельское отделение КПРФ не сформировало однозначного требования о признании неконституционными определенных положений КоАПа, решил суд, оценив жалобу. В ответе КС говорится, что законом не предусмотрена возможность инстанции самостоятельно определять предмет обращения в случае отсутствия ясности в вопросе о том, какие именно положения нормативного акта оспариваются заявителем. Более того, указал КС, доводы заявителя сводятся к требованию проверить значение фактических обстоятельств конкретного дела – обоснованность выводов судов о наличии оснований для привлечения его к административной ответственности – и оценить соблюдение ими требований КоАПа. Это не относится к компетенции КС.
Но КС подчеркнул важность грамотного и качественного составления жалобы, пояснил юрист Максим Сикач. В то же время странно, что такой важный кейс прошел мимо юристов КПРФ. По его мнению, фактически же вопрос о проходе под партийными флагами во время «Бессмертного полка» – коммунистическая символика стойко ассоциируется с Победой в Великой Отечественной войне и повторяет символику Советского Союза – остался без ответа. Он также заметил, что юридическая ошибка карельского рескома не исключает повторной подачи жалобы с учетом замечаний, высказанных КС.
При всей странности дела, послужившего основанием для жалобы, – штраф за шествие со знаменем Победы и его развертывание у Вечного огня – отказ обоснован, не согласился с ним юрист Антон Тимченко. Во-первых, напомнил собеседник, процедура конституционного судопроизводства четко формализована. Во-вторых, КС не подменяет суды общей юрисдикции, а потому не производит переоценку фактических обстоятельств дела.
Формулировки закона в части подачи обращений, с одной стороны, достаточно лояльны в отношении заявителя, говорит руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. Но с другой – требуют от него соблюдения ряда простых требований, в частности четко сформулировать, в чем конкретно нарушение, объяснил он. «Закон не позволяет «жаловаться вообще на всё», а суд не может «додумать» проблему за заявителя», – сказал Брикульский.
Даже при полном соблюдении всех формальных требований жалоба может быть признана недопустимой, если затрагивает вопросы, выходящие за рамки компетенции КС. Так, в деле КПРФ ключевым моментом, судя по фактам, являлась именно оценка соразмерности конкретного штрафа, тогда как КС традиционно уклоняется от оценки размеров санкций, ограничиваясь установлением абстрактных критериев справедливости и соразмерности, заключил эксперт.
Источник «Ведомостей», близкий к партии, отметил, что штраф в размере 500 000 руб. для карельского отделения достаточно весомый.