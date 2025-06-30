Экс-телеведущая заявила об отказе СР выдвигать ее в губернаторы Камчатки

До того как пойти в политику, Новикова была в регионе телеведущей, работала на ГТРК «Камчатка». На федеральном уровне она получила известность после завирусившегося в соцсетях ролика с эфиром, где она не сдержала смех, рассказывая об индексации льгот. Поводом для ее увольнения в 2020 г. стал митинг в поддержку жителей Хабаровского края, протестующих против ареста экс-губернатора Сергея Фургала (ЛДПР), который журналистка провела в Петропавловске-Камчатском. В январе 2024 г. Новикову оштрафовали на 30 000 руб. за дискредитацию ВС РФ после репоста из одного из Telegram-каналов.