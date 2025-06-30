Экс-телеведущая заявила об отказе СР выдвигать ее в губернаторы Камчатки

Экс-телеведущая заявила об отказе СР выдвигать ее в губернаторы КамчаткиПричиной могла стать «несистемная» активность Александры Новиковой, считают эксперты
Депутат заксобрания Камчатского края, с 19 июня – глава регионального отделения «Справедливой России» (СР) Александра Новикова заявила, что президиум Центрального совета (ЦС) партии отозвал свое согласование ее кандидатуры на выборах губернатора, которые состоятся в сентябре.
По ее словам, 17 июня президиум согласовал ее кандидатом от СР, а уже 20 июня отменил это решение. Между этими датами успела пройти конференция реготделения партии, на которой Новикову избрали руководителем организации и утвердили ее выдвижение кандидатом в губернаторы.
«Известие [об отмене согласования] настигло меня практически на пороге избирательной комиссии, когда полный пакет документов был готов. Первой реакцией было непонимание, отторжение, обида. Но руководители партии объяснили мне, что это единственный способ уберечь меня от крупных неприятностей», – сообщила депутат в видеоролике в своем Telegram-канале, но деталей не привела. Она также показала копии решений президиума ЦС от 17 и 20 июня (последний документ есть у «Ведомостей»).
«Оба документа и принятые решения [президиума от 17 и 20 июня] подлинные, – сообщила «Ведомостям» официальный представитель СР. – В текущей [губернаторской] кампании партия принимать участие не будет. Региональное отделение уже начало подготовку к предстоящим выборам в региональный парламент и в Государственную думу».
Новикова стала депутатом заксобрания в 2021 г., победив представителя «Единой России». Позже присоединилась к КПРФ, но весной 2024 г. покинула ее. О том, что Новикова вступила в СР и будет кандидатом от партии на губернаторских выборах, «Ведомости» писали 23 мая. Тогда это подтвердил председатель СР Сергей Миронов.
До того как пойти в политику, Новикова была в регионе телеведущей, работала на ГТРК «Камчатка». На федеральном уровне она получила известность после завирусившегося в соцсетях ролика с эфиром, где она не сдержала смех, рассказывая об индексации льгот. Поводом для ее увольнения в 2020 г. стал митинг в поддержку жителей Хабаровского края, протестующих против ареста экс-губернатора Сергея Фургала (ЛДПР), который журналистка провела в Петропавловске-Камчатском. В январе 2024 г. Новикову оштрафовали на 30 000 руб. за дискредитацию ВС РФ после репоста из одного из Telegram-каналов.
На выборы губернатора Камчатки к 30 июня выдвинулись 13 человек, в том числе действующий глава региона Владимир Солодов, депутат Госдумы от Забайкальского края Василина Кулиева (ЛДПР), первый секретарь камчатского крайкома КПРФ, депутат заксобрания Роман Литвинов, лидер регионального отделения Партии пенсионеров Наталья Тетеревкова, Дмитрий Тюрин от «Коммунистов России» и восемь самовыдвиженцев.
Новикова назвала себя «единственным консолидированным кандидатом» для людей, которых не устраивает, как управляется регион, но призналась, что только отзывом согласования президиума СР ее трудности не ограничиваются. В поддержку самовыдвиженцев уже подписались даже те парламентарии, кто обещал подписи ей, добавила она. «Теперь пройти муниципальный фильтр просто невозможно», – заключила глава реготделения СР.
Новикова слишком серьезно отнеслась к этим выборам и решила, что может в них победить, полагает политолог Константин Калачев. Эксперт сомневается, что СР получит что-то взамен за отзыв этой кандидатуры. «Скорее всего, просто напомнили о государственных интересах. Не время раскачивать ситуацию в регионах», – сказал он «Ведомостям».
Политолог Александр Кынев считает, что оппозиция изначально сильно преувеличивала свой потенциал в регионе ради хайпа, за что и «пострадала». «Я думаю, что на Камчатке, как и в ряде других регионов, есть общий протестный потенциал, но он не связан с силой какой-либо оппозиционной партии», – сообщил он «Ведомостям».
Ранее близкий к администрации президента (АП) источник «Ведомостей» говорил, что руководство «Справедливой России» с высокой вероятностью отзовет кандидатуру Новиковой. Он объяснял это тем, что «лидер партии вряд ли будет портить отношения, которые сложились в последнее время с АП»: «Кризисных ситуаций не наблюдается и нагнетать их ради выборов в далеком регионе он вряд ли будет».
Ранее эксперты отмечали, что для Солодова ситуация могла осложниться с выдвижением Новиковой, но у губернатора вряд ли будут какие-то проблемы с переизбранием. «Солодов пользуется поддержкой у населения, а работа на первом сроке полномочий привела к большим изменениям в регионе, в том числе открытию нового терминала аэропорта», – отмечала руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.
Сама Новикова пообещала «набирать команду» к выборам в заксобрание Камчатского края и Госдуму в 2026 г., признав, что ей непросто будет поддерживать «конструктивный диалог с властью».
Калачев называет «отягчающим обстоятельством, подтверждающим несистемность» политика, ее участие в митинге за Фургала и штраф за дискредитацию ВС. Он считает, что при принятии решения [президиумом СР], вероятно, эти факты биографии были использованы как аргумент для отзыва и ровно те же обстоятельства могут помешать ей и на выборах в заксобрание.