Для выдвижения на выборах участникам спецоперации нужно подавать документы лично

Закон требует личной подачи документов для регистрации кандидатом, но не предусматривает исключений для тех, кто физически не может выполнить это требование по объективным причинам, говорит руководитель представлявшего интересы Поршнева в ВС Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. В данном случае объективной причиной является участие в спецоперации: Поршнев не мог покинуть часть без разрешения командира, указывает юрист. «В результате избирательное право становится формально доступным, но фактически недостижимым, особенно для тех, кто исполняет воинский долг. Это означает, что человек, исполняющий свой долг перед государством, оказывается автоматически исключенным из политической жизни страны», – сказал он «Ведомостям». По мнению Брикульского, эта ситуация противоречит принципу равенства, закрепленному в ст. 19 и 32 Конституции.