Для выдвижения на выборах участникам спецоперации нужно подавать документы лично

Для выдвижения на выборах участникам спецоперации нужно подавать документы личноВС подтвердил отказ военному в регистрации на выборах в Псковской области
Верховный суд (ВС) подтвердил законность постановления территориальной избирательной комиссии Гдовского района Псковской области (ТИК) об отказе в регистрации на прошлогодних выборах главы муниципалитета участнику специальной военной операции (СВО) Дмитрию Поршневу, из-за того что тот не смог лично подать документы кандидата. Ходатайство военнослужащего о направлении запроса в Конституционный суд (КС) о проверке соответствия основному закону нормы избирательного законодательства о запрете представления в избирком иными лицами документов об участии в выборах ВС также отклонил.
Досрочные выборы главы Гдовского района Псковской области прошли 8 сентября 2024 г., победу на них одержал экс-депутат псковской городской думы Иван Мешков («Единая Россия»). За него проголосовали 61,5% избирателей. Нотариально заверенное согласие Поршнева баллотироваться кандидатом на должность главы муниципалитета представила в избирком его супруга. ТИК 27 июля 2024 г. отказал ему в регистрации кандидатом ввиду непредставления документов лично. Поршнев обжаловал отказ, но суды признали соответствующее постановление избиркома законным.
ВС констатировал, что отмена судебных актов первой, апелляционной и кассационной инстанций не приведет к восстановлению пассивного избирательного права Поршнева, поскольку избирательная кампания завершена в 2024 г. «Доводы кассационной жалобы, не содержащие данных о том, какое фундаментальное право нарушено и не может быть восстановлено без отмены обжалуемых судебных актов, нельзя признать достаточными для отступления от принципа правовой определенности и стабильности вступивших в законную силу судебных актов», – говорится в определении ВС (есть у «Ведомостей»).
Закон требует личной подачи документов для регистрации кандидатом, но не предусматривает исключений для тех, кто физически не может выполнить это требование по объективным причинам, говорит руководитель представлявшего интересы Поршнева в ВС Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. В данном случае объективной причиной является участие в спецоперации: Поршнев не мог покинуть часть без разрешения командира, указывает юрист. «В результате избирательное право становится формально доступным, но фактически недостижимым, особенно для тех, кто исполняет воинский долг. Это означает, что человек, исполняющий свой долг перед государством, оказывается автоматически исключенным из политической жизни страны», – сказал он «Ведомостям». По мнению Брикульского, эта ситуация противоречит принципу равенства, закрепленному в ст. 19 и 32 Конституции.
Как военнослужащих не регистрируют на выборах
При этом в соответствии с указом президента России от 3 августа 2023 г. № 580 военнослужащему предоставляется право на увольнение со службы в связи с избранием на выборную должность в органах местного самоуправления, что свидетельствует о признании со стороны государства возможности и допустимости участия действующих военнослужащих в выборах, включая реализацию их пассивного избирательного права, продолжает юрист. «Государство признает право военнослужащих участвовать в выборах, но процедура подачи документов на этапе регистрации не адаптирована под реальные условия их службы», – сказал Брикульский, который видит в этом «правовую коллизию».
Суды принимали решения в строгом соответствии с законодательством о выборах, говорит электоральный юрист Гарегин Митин: «Нахождение на СВО, равно как и участие в иных военных операциях, например КТО, не является основанием для представления документов о выдвижении кандидата через представителя (п. 5 ст. 33 закона об основных гарантиях прав на участие в выборах). По его мнению, данный вопрос заслуживает внимания КС. «Насколько справедливо временное отсутствие возможности представить документы в комиссию ввиду обстоятельств служебного характера? Это не только участие в боевых действиях, но и мирные операции, и длительное нахождение в загранкомандировках, и нахождение в плавании на торговых судах», – сказал эксперт «Ведомостям».
По сути, заметил Митин, нужно ответить на вопрос, «может ли работа или служба препятствовать участию в реализации пассивного избирательного права». 21 февраля парламент Татарстана уже внес в Госдуму законопроект, позволяющий участникам спецоперации направлять документы в избирательные комиссии для выдвижения на выборы через доверенных лиц – командиров воинских частей, в которых кандидат проходит службу. 17 марта комитет Думы по госстроительству и законодательству счел инициативу не соответствующей Конституции и вернул проект в заксобрание Татарстана.
Замглавы комитета Анатолий Лисицын («Справедливая Россия») сказал «Ведомостям», что тема продолжает обсуждаться, но «конкретики определенной нет». «Мы держим на контроле этот вопрос», – добавил он.