Как в мире отреагировали на признание Москвой власти «Талибана» в Афганистане

Как в мире отреагировали на признание Москвой власти «Талибана» в АфганистанеРоссия стала первой страной, признавшей талибское правительство, отмечают СМИ
Россия 3 июля официально признала Исламский Эмират Афганистан, став первой страной, которая решилась на этот шаг после прихода к власти в 2021 г. исламистского движения «Талибан». В этот же день заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у Гуля Хассана, официально вступившего в должность главы дипломатической миссии Афганистана в Москве. В МИД России подчеркивали, что акт признания нового правительства создаст дополнительный импульс для развития двустороннего сотрудничества в различных сферах. Этому решению предшествовала приостановка запрета на деятельность «Талибана» в России, который Москва более 20 лет считала террористическим движением. Кабул выразил надежду, что шаг РФ по признанию нового правительства «послужит примером и для других».
«Ведомости» собрали реакцию иностранных СМИ на признание Москвой власти талибов.
Reuters
Ни одна другая страна официально не признала правительство «Талибана», которое установило власть в стране в августе 2021 г. после «хаотичного» вывода войск США, напоминает Reuters.
«Российский шаг представляет собой важную веху для администрации "Талибана", которая стремится ослабить свою международную изоляцию. Вероятно, за этим будет пристально следить Вашингтон, который заморозил миллиарды в активах Центрального банка Афганистана и ввел санкции в отношении некоторых высокопоставленных лидеров «Талибана», – пишет агентство.
The New York Times
Шаг России является серьезной победой «Талибана», указывает газета. Издание напоминает, что в стране действуют «драконовские» ограничения в отношении женщин, включая запреты на образование после шестого класса и на медицинское обучение. Такая политика превратила Афганистан в «государство-изгой» во многих частях мира – многие страны, в том числе исламские, осудили «Талибан» и держались от него на расстоянии, пишет NYT.
«Все большее признание приводит к выводу, что правительство "Талибана" никуда не денется и что никакое международное давление не заставит его отступить от [ущемления] прав женщин», – говорится в статье.
CNN
После вывода войск США из Афганистана в 2021 г. Россия была одним из немногих государств, сохранивших дипломатическое присутствие в стране, напоминает CNN.
«Признание Россией имеет историческое значение. Бывший Советский Союз вел девятилетнюю войну в Афганистане, которая закончилась тем, что Москва вывела свои войска в 1989 г. после поражения от афганских моджахедов, некоторые из которых позже основали современный «Талибан», – пишет телеканал.
Al Jazeera
Россия сблизилась с «Талибаном» на фоне роста угрозы со стороны группировки «Вилаят Хорасан» (признана террористической и запрещена в РФ), указывает телеканал. Эта группировка взяла на себя ответственность за нападение в марте 2024 г. на концертный зал в Москве, в результате которого боевики убили 149 человек.
«В последние годы, поскольку Россия все больше обеспокоена ростом группировки «Хорасан», она потеплела в отношении «Талибана», – отмечает Al Jazeera, напоминая, что год назад президент России Путин назвал «Талибан» «союзником в борьбе с терроризмом».
Financial Times
«Россия начала экспортировать товары в Афганистан. Она также пригласила представителей «Талибана» принять участие в Петербургском экономическом форуме, флагманской конференции Кремля, в прошлом месяце», – пишет FT.
Hurriyet Daily News
Москва первой начала налаживать отношения с правительством движения «Талибан». В апреле она сняла с него статус террористической организации и пригласила на официальные мероприятия. Россия стала первой страной, открывшей торговое представительство в Кабуле после прихода талибов к власти, также она объявила о планах использовать Афганистан как газотранспортный узел на юго-востоке Азии. Сейчас уже несколько стран, включая Китай и Пакистан, приняли представителей движения в своих столицах, тем не менее, они официально не признают их правительство. Взаимодействие с талибами в мире ограничено, но растет, особенно со стороны соседних стран и крупных мировых игроков, таких как Китай и Россия.