Как в мире отреагировали на признание Москвой власти «Талибана» в Афганистане

Москва первой начала налаживать отношения с правительством движения «Талибан». В апреле она сняла с него статус террористической организации и пригласила на официальные мероприятия. Россия стала первой страной, открывшей торговое представительство в Кабуле после прихода талибов к власти, также она объявила о планах использовать Афганистан как газотранспортный узел на юго-востоке Азии. Сейчас уже несколько стран, включая Китай и Пакистан, приняли представителей движения в своих столицах, тем не менее, они официально не признают их правительство. Взаимодействие с талибами в мире ограничено, но растет, особенно со стороны соседних стран и крупных мировых игроков, таких как Китай и Россия.