Ирак анонсировал возобновление экспорта нефти в Турцию через курдскую территорию

В конце мая 2025 г. Багдад приостановил все бюджетные трансферты Эрбилю, включая выплаты зарплат госслужащим. Поводом Багдад назвал то, что Курдистан превысил долю 12,67% в федеральном бюджете на 2025 г. и не поставил SOMO оговоренную долю нефти. В канун столкновений в Эрбиле в Багдаде начались переговоры между представителями автономии и правительства Ирака. По данным Rudaw, между Эрбилем и Багдадом был серьезный камень преткновения: это объем нефти, необходимый для поставок через SОМО. А атаки неизвестных беспилотников – почти 20 только за июль – нанесли ущерб добыче нефти в регионе. В отчете министерства нефти Ирака от 5 августа фиксируется спад добычи в Курдистане на 100 000 барр./сут. Это вкупе с курдско-иракским конфликтом привело к задержке поставок в Багдад, который заморозил выплаты зарплат курдским бюджетникам.