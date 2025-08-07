Ирак анонсировал возобновление экспорта нефти в Турцию через курдскую территорию

Ирак анонсировал возобновление экспорта нефти в Турцию через курдскую территориюЭто должно обеспечить соглашение Эрбиля и Багдада о разделении доходов
Экспорт нефти по трубопроводу Киркук – Джейхан из Ирака в Турцию, остановленный после проигрыша Анкарой арбитража в апреле 2023 г. о законности перевалки через автономный Иракский Курдистан, может возобновиться в срок до 7 августа. Об этом заявил иракский министр нефти Хайян Абдул Гани, передает госагентство INA.
«Мы возобновим экспорт нефти по турецкому трубопроводу Джейхан сегодня или завтра, на начальном этапе экспорт составит 80 000 барр. в день, в соответствии с соглашением с Курдистанским регионом», – заявил Абдул Гани агентству. Это заявление министр сделал в связи с заключенным, по его словам, новым соглашением с правительством автономного Иракского Курдистана.
Абдул Гани, по данным курдского портала Rudaw, уточнил, что в настоящее время Иракский Курдистан добывает 130 000 барр./сут. на «действующих месторождениях». Из них 50 000 барр. выделены для внутреннего потребления региона, а оставшиеся 80 000 барр. будут собраны федеральным иракским экспортным нефтегазовым оператором (SOMO) и отправлены через турецкий порт Джейхан, «если на то будет воля Аллаха».
Министр сделал свое заявление во время визита в соседнюю с Иракским Курдистаном нефтеносную провинцию Киркук со смешанным арабо-курдским населением. Ранее она представляла собой яблоко раздора между Эрбилем и Багдадом. Абдул Гани добавил, что недавно был запущен ряд проектов по развитию и восстановлению нефтяных станций в регионе. По его словам, в Киркуке удалось нарастить добычу на 25 600 барр./сут., а общая мощность достигла 90 000 барр./сут.
3 августа ОПЕК+, в которую входит Багдад, договорилась о новом повышении добычи нефти с сентября. Восемь стран ОПЕК+ увеличат совокупную добычу нефти в сентябре на 547 000 барр./cут. с требуемого августовского уровня. В апреле восемь стран альянса увеличили добычу на 138 000 барр./сут., с мая по июль квота ежемесячно повышалась на 411 000 барр./сут., в августе – на 548 000 барр./сут. С учетом сентябрьского повышения на рынок вернется весь объем добровольного сокращения добычи в 2,2 млн барр./сут., а ОАЭ досрочно увеличат квоту на 300 000 барр./сут.
Хотя пока подтверждений фактического начала работы трубопровода Киркук – Джейхан нет, учитывая его мощность, стоит помнить, что ранее он играл важную роль в экспорте иракской нефти, отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Возобновление прокачки добавит дополнительные объемы на рынок, что может слегка увеличить глобальное предложение. «Сейчас часть нефти из Курдистана и Северного Ирака идет автоцистернами или альтернативными маршрутами. Перезапуск трубы удешевит транспортировку, а краткосрочный эффект возможен в виде снижения мировых цен на $1–2/барр., особенно если это совпадет с периодом слабого спроса», – полагает Потавин.
Спор иракских курдов и Багдада
По договоренностям между Эрбилем и Багдадом, по словам Абдула Гани, курдская автономия обязалась экспортировать всю свою нефть, объем которой оценивается в 230 000 барр./сут., через государственную иракскую компанию SOMO. В обмен на это Багдад пообещал выплатить зарплату сотням тысяч работников госсектора в регионе, с чем долгое время были проблемы.
В начале июля 2025 г. в Иракском Курдистане, в окрестностях его столицы Эрбиля, произошли столкновения формирований племен и силовиков, лояльных правящей в автономии Демократической партии Курдистана (ДПК) и доминирующему клану Барзани. Внутрикурдская эскалация стала одним из последствий затяжного диспута автономии с центральным иракским правительством по прокачке нефти и разделению доходов от нее. Его госдеп США призывал прекратить за несколько часов до начала вооруженных столкновений в Эрбиле.
Суть проблемы касается раздела экспортных доходов от нефти. Ее Эрбиль годами поставлял в Турцию без санкции центральных властей Ирака. Но в конце марта 2023 г. прокачка по трубопроводу Киркук – Джейхан была остановлена после проигрыша Турцией шедшего девять лет разбирательства с Ираком в международном арбитраже в Париже. Ирак добился признания незаконным разрешения турецких властей на экспорт нефти иракскими курдами. Трубопровод Киркук – Джейхан перекачивал около 450 000–600 000 барр./сут., что составляло почти 0,5% мировой добычи на момент остановки в 2023 г. (100 млн барр./сут.).
В апреле 2023 г. власти Курдистана анонсировали возобновление работы трубопровода после решения ОПЕК сократить добычу на 1,66 млн барр./сут. вдобавок к договоренностям осени 2022 г. о сокращении на 2 млн барр./сут. Ирак тогда обязался уменьшить производство на 211 000 барр./сут.
В конце мая 2025 г. Багдад приостановил все бюджетные трансферты Эрбилю, включая выплаты зарплат госслужащим. Поводом Багдад назвал то, что Курдистан превысил долю 12,67% в федеральном бюджете на 2025 г. и не поставил SOMO оговоренную долю нефти. В канун столкновений в Эрбиле в Багдаде начались переговоры между представителями автономии и правительства Ирака. По данным Rudaw, между Эрбилем и Багдадом был серьезный камень преткновения: это объем нефти, необходимый для поставок через SОМО. А атаки неизвестных беспилотников – почти 20 только за июль – нанесли ущерб добыче нефти в регионе. В отчете министерства нефти Ирака от 5 августа фиксируется спад добычи в Курдистане на 100 000 барр./сут. Это вкупе с курдско-иракским конфликтом привело к задержке поставок в Багдад, который заморозил выплаты зарплат курдским бюджетникам.
По словам научного сотрудника Института востоковедения РАН Григория Лукьянова, конфликт за нефтяные доходы и фактическая финансовая блокада автономии со стороны правительства Ирака расшатывают хрупкое политическое и социальное равновесие в его курдской автономии. Хотя перерывы в выплатах из Багдада курдским госструктурам бывали и раньше, сейчас с учетом контекста они сильнее влияют на рост социальной напряженности и положение властей автономии, указывает Лукьянов.
Турции, имеющей тесные отношения с Эрбилем, выгодно восстановление поставок – она вновь будет получать доходы от перевалки, а бонусом еще больше укрепит свое влияние на иракских курдов, говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. «Турки вновь могут договориться с иракскими курдами о продаже нефти напрямую турецким трейдерам, а те будут перепродавать на мировой рынок, скрывая ее происхождение. За такие услуги турки, скорее всего, будут просить у курдов скидку. Тогда решится вопрос с покупателями такой нефти, и курды не будут бояться ее экспортировать через Джейхан», – полагает эксперт.