Избранных мэров крупных городов осталось двое – в Абакане и Анадыре

Избранных мэров крупных городов осталось двое – в Абакане и АнадыреКампания по отмене прямых выборов глав административных центров началась в конце 2000-х годов
После перехода мэра Хабаровска Сергея Кравчука в Госдуму в России осталось только два мэра административных центров субъекта, избранных на прямых выборах. Это главы Абакана (Хакасия) и Анадыря (Чукотка) Алексей Лемин и Сергей Спицын соответственно, победившие в 2024 г. (оба баллотировались от «Единой России»; ЕР). Когда сроки их полномочий подойдут к концу (по плану это должно произойти в 2029 г.), в стране не останется ни одного избранного жителями мэра столицы региона.
Прямые выборы глав административных центров субъектов были отменены в новом законе о местном самоуправлении (МСУ), принятом в 2025 г. Ч. 2 ст. 88 закона предусмотрено, что мэры таких городов избираются представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных главой субъекта. По новому правилу уже были избраны мэры Курска, Красноярска, Мурманска, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Якутска.
При этом в новом законе о МСУ сохранена возможность выборов мэров городов, не являющихся административными центрами субъектов. На прямых выборах по-прежнему избираются, например, главы Братска (Иркутская обл.) и Рыбинска (Ярославская обл.). Что касается административных центров субъектов, то до принятия закона о МСУ в 2025 г. прямые выборы мэров оставались в четырех городах: Абакане, Анадыре, Хабаровске и Якутске. В Томске они были отменены в 2022 г., в Новосибирске – в 2023 г., в Улан-Удэ – в 2024 г.
Массовая кампания по отмене прямых выборов столиц регионов началась в конце нулевых и продолжалась до середины 2010-х. К концу 2014 г. 66 регионов отказались от выборов главы своей столицы, писал тогда РБК. В ряде городов (Астрахань, Ярославль и др.) отмена выборов глав сопровождалась протестами.
Институт прямых выборов мэров остается востребованным, особенно в крупных городах, где существует собственная политическая идентичность и жители воспринимают главу города не только как хозяйственного управленца, но и как своего представителя, говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его мнению, такие выборы дают мэру дополнительную легитимность и позволяют горожанам непосредственно оценивать его работу.
Вместе с тем эта тема не относится к числу первоочередных общественных запросов, считает Гращенков: «Для большинства жителей важнее качество городской среды, транспорт, ЖКХ и работа социальных служб, а не сама процедура формирования власти». Поэтому, по словам эксперта, в последние годы отказ от прямых выборов не вызывает заметного протеста, если назначенный руководитель справляется со своими обязанностями.
Если спрашивать, хотели бы люди выбирать мэров напрямую, большинство отвечают, что хотели бы, говорит социолог Денис Волков. «Но реальность сейчас такая, какая есть, и это принимается как данность», – добавил эксперт.
В 2012 г. ФОМ спрашивал граждан о том, какие положительные стороны они видят в том, что главы городов (поселков, сел) избираются напрямую. 34% тогда затруднялись ответить, 19% говорили, что люди сами должны выбирать руководителей, 15% – что граждане лучше знают кандидатов, 9% – что они выберут достойного и пр.
Прямые выборы мэров являются оптимальным вариантом, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «В то же время мы видим, что логика административной машины двигается в другую сторону, – добавил он. – В ближайшее время возвращение к институту прямых выборов столиц субъектов крайне маловероятно».
Уже после муниципальной реформы 2014 г. главы региональных столиц стали выполнять роль фактически заместителей губернатора на вверенной им территории, отмечали СМИ. Впоследствии тенденция укрепилась. Идею возвращения прямых выборов мэров в 2020 г. комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тогда он напомнил о случаях противостояния губернаторов и мэров крупнейших городов. «Чаще всего это не была здоровая конкуренция <...> регион страдал, все это длилось годами», – сказал Песков.