Избранных мэров крупных городов осталось двое – в Абакане и Анадыре

При этом в новом законе о МСУ сохранена возможность выборов мэров городов, не являющихся административными центрами субъектов. На прямых выборах по-прежнему избираются, например, главы Братска (Иркутская обл.) и Рыбинска (Ярославская обл.). Что касается административных центров субъектов, то до принятия закона о МСУ в 2025 г. прямые выборы мэров оставались в четырех городах: Абакане, Анадыре, Хабаровске и Якутске. В Томске они были отменены в 2022 г., в Новосибирске – в 2023 г., в Улан-Удэ – в 2024 г.