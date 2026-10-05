Что будет за восстановлением властями Эфиопии контроля над столицей мятежников

Как пишут западные СМИ, во время наступления на Мэкэле, который мятежники контролировали несколько десятилетий, эфиопские военные не встретили сопротивления со стороны НФОТа. Перед тем как оставить город, мятежники выпустили из тюрем тысячи заключенных, что привело к беспорядкам в некоторых районах города, сообщило агентство AFP. В тот же день правительственные силы Эфиопии также восстановили контроль над аэропортом Мэкэле, захваченным повстанцами 23 сентября, пишет Al Jazeera со ссылкой на источники. Ранее председатель НФОТа Дебрецион Гебремикаэль в эфире Tigray TV заявил об «экзистенциальном» характере войны с «геноцидальным режимом» премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, пообещав продолжить «мобильную» войну против правительственных сил и их союзников. Также он назвал эскалацию «региональной войной» за «контроль над [побережьем] Красного моря».