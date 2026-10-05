Что будет за восстановлением властями Эфиопии контроля над столицей мятежников

Что будет за восстановлением властями Эфиопии контроля над столицей мятежниковУспех правительственных сил не снимает рисков расползания конфликта за пределы страны
Правительственные войска Эфиопии и союзные им силы на выходных смогли восстановить контроль над столицей мятежного штата Тыграй Мэкэле, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные источники. Власти официально пока не подтвердили новость, но незадолго до этого представители «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), ведущего вооруженную борьбу против федеральных властей, объявили о выводе своих сил из административного центра для «избежания масштабных разрушений». В опубликованном в Facebook
Как пишут западные СМИ, во время наступления на Мэкэле, который мятежники контролировали несколько десятилетий, эфиопские военные не встретили сопротивления со стороны НФОТа. Перед тем как оставить город, мятежники выпустили из тюрем тысячи заключенных, что привело к беспорядкам в некоторых районах города, сообщило агентство AFP. В тот же день правительственные силы Эфиопии также восстановили контроль над аэропортом Мэкэле, захваченным повстанцами 23 сентября, пишет Al Jazeera со ссылкой на источники. Ранее председатель НФОТа Дебрецион Гебремикаэль в эфире Tigray TV заявил об «экзистенциальном» характере войны с «геноцидальным режимом» премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, пообещав продолжить «мобильную» войну против правительственных сил и их союзников. Также он назвал эскалацию «региональной войной» за «контроль над [побережьем] Красного моря».
Восстановление правительственного контроля над Мэкэле – большой успех федеральных властей, но говорить о скором окончании конфликта рано, полагает ведущий эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Николай Головко. НФОТ по-прежнему располагает большими возможностями для продолжения сопротивления, уверен аналитик.
Вывод НФОТа из Мэкэле не приведет к переговорам, считает африканист Алексей Целунов. По его мнению, повстанцы сейчас попытаются повторить тактику 2020 г., когда после возвращения правительственными силами административного центра Тыграя мятежники продолжили партизанскую войну, впоследствии вернув некоторые утраченные районы. При этом нынешняя ситуация, продолжает Целунов, отличается от условий предыдущей войны: НФОТ раскололся на враждующие друг с другом фракции из-за фактически сталинской модели управления. Кроме того, движение уже не располагает сопоставимым уровнем поддержки, поэтому принудительная с их стороны мобилизация, вероятно, натолкнется на сопротивление со стороны местных жителей, полагает эксперт.
Очередное вооруженное противостояние между Аддис-Абебой и повстанцами вспыхнуло 20 сентября после того, как НФОТ и шесть других этнических группировок образовали «Альянс народных сил Эфиопии за выживание» для свержения Абия Ахмеда и его Партии процветания, контролирующей 438 из 547 мест в нижней палате парламента. Боевые действия развернулись в основном на севере Эфиопии, в регионах Тыграй, Амхара и Афар. Перед наступлением на Мэкэле правительственные войска вернули под свой контроль город Аламату – ключевой узел снабжения, расположенный между штатами Тыграй и Амхара. Параллельно эфиопская армия проводит наступление на штат Афар, откуда из соседней Джибути в Эфиопию поступает большая часть импорта.
Эскалация в Эфиопии происходит на фоне обвинений ее руководства в адрес Эритреи и Египта (с которым у Аддис-Абебы есть давний спор по поводу использования водных ресурсов Нила) во вмешательстве во внутренние дела страны. Каир и Асмэра эти обвинения отрицают. При этом в разгар боевых действий Аддис-Абеба 1 октября объявила о закрытии посольств обоих государств. В ответ правительство Эритреи разорвало дипломатические отношения с Эфиопией.
Соседские отношения
По мнению Головко, продолжение вооруженного противостояния между федеральными властями и повстанцами в Эфиопии имеет потенциальный риск регионализации конфликта. С одной стороны, на север страны могут войти войска Эритреи для защиты своих интересов. С другой – Аддис-Абеба потенциально может перекинуть из Сомали около 3000 своих военнослужащих на другие направления, допускает аналитик. «Эта группировка составляет костяк всех миротворческих операций в Сомали против «Харакат аш-шабаб» (движение признано террористическим в России и запрещено). И вывод эфиопской армии рискует привести к смене баланса сил на Африканском Роге», – говорит он.
О возможном выводе эфиопской группировки из Сомали в ближайшее время писало 30 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Но такой план пока не подтвердили ни в Аддис-Абебе, ни в Могадишо.
Ситуативный союз Эфиопии с Эритреей, вероятно, стал распадаться после заключения соглашения в Претории, которое положило конец предыдущему эфиопскому конфликту в 2020 г., говорит Головко. «Тот документ, возможно, не учитывал интересы Асмэры. Кроме того, в период эфиопской гражданской войны (1974–1991) и до 1998 г. НФОТ и «Народный фронт освобождения Эритреи» (ставший впоследствии правящей в Эритрее силой) поддерживали дружественные отношения, которые впоследствии ухудшились», – напомнил эксперт.
Пока что конфликт в Эфиопии не перешел порог низкой интенсивности, констатирует Целунов. Потенциальный союз НФОТа с Эритреей, по мнению эксперта, теоретически может возникнуть из-за возможных амбиций Эфиопии получить доступ к Красному морю через эритрейскую территорию. Асмэра, со своей стороны, может быть заинтересована в создании для себя «стратегической глубины» за счет не подконтрольной Аддис-Абебе буферной зоны, допустил аналитик. «А возможная готовность эритрейского руководства укрыть бойцов НФОТа на своей территории создает риски для вторжения эфиопской армии в Эритрею. Возможно, из-за подобных опасений эритрейское руководство не станет эскалировать. Тем не менее без дипломатического процесса шансы на вооруженную конфронтации велики», – предупреждает африканист.