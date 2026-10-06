Александр Шохин официально стал бизнес-омбудсменом

О том, что Шохин – главный претендент на этот пост, 26 мая говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Единственное, что у него [этого института] будет другой формат, другая форма», – заявил он. По словам Пескова, должность омбудсмена в новом формате будет не государственной, а скорее общественной. «В первую очередь нужно менять законодательство, потому что без него приступить к должности невозможно. И здесь предстоит поработать уже с мандатом», – говорил «Ведомостям» Шохин.