Александр Шохин официально стал бизнес-омбудсменом

Александр Шохин официально стал бизнес-омбудсменомБорис Титов считает, что авторитет его преемника позволит решать проблемы предпринимателей
Президент России Владимир Путин своим указом назначил главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Другим указом он уполномочил АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» заниматься финансовым, материально-техническим, организационным и другим обеспечением работы бизнес-омбудсмена. Функции ее учредителя выполняет управделами президента.
О том, что Шохин – главный претендент на этот пост, 26 мая говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Единственное, что у него [этого института] будет другой формат, другая форма», – заявил он. По словам Пескова, должность омбудсмена в новом формате будет не государственной, а скорее общественной. «В первую очередь нужно менять законодательство, потому что без него приступить к должности невозможно. И здесь предстоит поработать уже с мандатом», – говорил «Ведомостям» Шохин.
Уже в июне Госдума приняла закон о реформировании института бизнес-омбудсмена. Согласно документу, уполномоченный действует «в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами». А сопровождает его работу АНО, определяемая президентом РФ.
«Институт не чисто общественный, а общественно-государственный, поскольку мы считаем, что государство должно участвовать в деятельности этой автономной некоммерческой организации в качестве учредителя», – заявлял Шохин. По его словам, АНО должна стать механизмом взаимодействия бизнеса и правоохранительных органов. У новой версии уполномоченного будут задачи классического омбудсмена и из набора платформы по работе с обращениями предпринимателей, отмечал Шохин.
Должность бизнес-омбудсмена была вакантна с 22 июня 2022 г. До этого ее два срока подряд занимал Борис Титов. «Мы [бизнес] поддерживаем Александра Николаевича [Шохина], в любом случае эта должность нужна. Какое-то время ее не было, но сейчас особенно непросто бизнесу, и омбудсмен нужен как никогда», – сказал он «Ведомостям».
Даже при изменении формата института Шохин обладает «таким авторитетом», что может вполне успешно выполнять эту функцию и на равных разговаривать, например, с правоохранительными органами, уточнил Титов.