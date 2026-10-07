Зачем современным чиновникам данные социологии

Зачем современным чиновникам данные социологииПолитическая конкуренция в регионах снижается, но замеры продолжают быть востребованными
Без регулярных социологических замеров власть начинает управлять иллюзией, а не реальным обществом, говорится в презентации генерального директора Аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ Валерия Федорова «Чем важны социология и измерение общественного мнения для чиновника и политика». «Ведомости» с ней ознакомились. Субъективное «чутье» чиновника и политика больше не работает в силу «кабинетного разрыва» между восприятием реальности элитами и повседневными заботами граждан, отмечается там же.
Кроме того, срабатывает «эффект ложного согласия», когда руководитель убежден, что большинство разделяют его позицию. Третьим аргументом в пользу «отключения» субъективного «чутья» Федоров приводит бюрократическую фильтрацию: замалчивание проблем нижестоящими инстанциями из страха наказанием руководства. Все это происходит на фоне того, что ключевым критерием эффективности становится реальный рост удовлетворенности и доверия граждан, сказано в презентации.
Социология становится все более востребованной для чиновников и политиков вопреки новым тенденциям на выборах. Например, в 2026 г. впервые в истории муниципальный фильтр прошли все участники губернаторских выборов, писали «Ведомости» 19 августа. Вероятное согласование «спарринг-партнеров» еще до стадии подачи документов свидетельствует о том, что выборы глав регионов окончательно стали референдумными, говорили эксперты.
На муниципальном уровне за последние полтора десятка лет ситуация изменилась более радикально. Массовая отмена выборов мэров административных центров субъектов – сначала по инициативе региональных властей, а в 2025 г. была введена соответствующая императивная норма в новом законе о местном самоуправлении (МСУ) – привела к тому, что осенью 2026 г. осталось лишь два избранных мэра столицы региона – в Абакане и Анадыре, писали «Ведомости» 5 октября.
Чиновник всегда находится «на растяжке между верхами и низами», даже если он не был избран на прямых выборах, сказал Федоров. По его словам, четыре раза в год во всех регионах ведутся социологические опросы о работе глав субъектов, когда жителей опрашивают по широкому кругу сфер жизнедеятельности.
«Мнение о том, что в регионе происходит и как работает губернатор – хорошо или плохо, – формируется не на основании его отчетов, потому что в них всегда все несколько лучше, чем «на земле», а на основании объективного взгляда. Губернаторы об этом знают, поэтому с большим вниманием относятся к мнению людей», – сказал глава АЦ ВЦИОМ «Ведомостям».
Кроме того, по словам Федорова, в паспорте каждого нацпроекта есть два социологических ключевых показателя эффективности (КПЭ). «И оценка работы каждого ведомства по реализации нацпроекта зависит от мнения людей», – добавил он. Социология – это важный инструмент, говорит куратор внутренней политики одного из субъектов Федерации.
Способность действующего губернатора или врио провести референдумную кампанию определяется в том числе на основе социологических данных, сказал глава Фонда развития гражданского общества и экс-глава управления президента по внутренней политике Константин Костин. «О важности учета мнения населения говорил президент в послании [Федеральному собранию], и такой подход закреплен в методике оценки деятельности глав субъектов», – напомнил он.
Одной из проблем социологии Костин назвал получение релевантных данных. «Большое количество отказов респондентов и социально одобряемых ответов приводит к неизбежным искажениям. Недаром в ходе думской кампании ВЦИОМ менял методику опросов», – сказал глава ФоРГО «Ведомостям». Второй проблемой, по его словам, является умение правильно работать с данными. «Ошибки интерпретации исследований могут сводить на нет использование даже точных результатов», – говорит эксперт.
Отчетность чиновников перед вышестоящим руководством и отношение граждан не стоит противопоставлять, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков, в современной системе управления это две части одного процесса. «Да, прямых выборов становится меньше, а губернаторские кампании во многом носят характер подтверждения доверия. Но это не отменяет необходимости понимать, как люди воспринимают работу власти», – сказал эксперт «Ведомостям».
В такой системе, по мнению Гращенкова, социология становится даже важнее. Когда политическая конкуренция ниже, возрастает риск: при формальном выполнении показателей внизу накапливается раздражение по совершенно конкретным вопроса, отмечает он. «Если этого не видеть, проблемы начинают обнаруживаться уже тогда, когда исправлять их дорого», – говорит эксперт.