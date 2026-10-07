Зачем современным чиновникам данные социологии

«Мнение о том, что в регионе происходит и как работает губернатор – хорошо или плохо, – формируется не на основании его отчетов, потому что в них всегда все несколько лучше, чем «на земле», а на основании объективного взгляда. Губернаторы об этом знают, поэтому с большим вниманием относятся к мнению людей», – сказал глава АЦ ВЦИОМ «Ведомостям».