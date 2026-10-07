Партия президента Турции укрепляется за счет видных оппозиционеров

Некогда оппозиционный мэр третьего по величине города Турции Измира Джемиль Тугай 7 октября присоединился к правящей Партии справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Эрдогана. До сих пор в турецкой прессе Измир именовали «цитаделью кемалистов» (сторонников светского пути развития основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля), поскольку с момента прихода ПСР к власти в стране в 2002 г. члены этой партии ни разу не побеждали на местных выборах в городе. До того как присоединиться к последним, Тугай состоял в кемалистской Народно-республиканской партии (НРП) и вышел из нее в июне текущего года во время партийного кризиса, который привел к расколу оппозиции и выходу из партии ее председателя Озгюря Озеля и других влиятельных политиков.