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Главная / Политика /

Партия президента Турции укрепляется за счет видных оппозиционеров

Это может упрочить позиции Реджепа Эрдогана перед выборами
Нурлан Гасымов
Переметнувшийся на сторону президента Реджепа Тайипа Эрдогана Джемиль Тугай руководит Измиром с 2024&nbsp;г.
Переметнувшийся на сторону президента Реджепа Тайипа Эрдогана Джемиль Тугай руководит Измиром с 2024 г. / Izmir Metropolitan Municipality / Xinhua / AFP

Некогда оппозиционный мэр третьего по величине города Турции Измира Джемиль Тугай 7 октября присоединился к правящей Партии справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Эрдогана. До сих пор в турецкой прессе Измир именовали «цитаделью кемалистов» (сторонников светского пути развития основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля), поскольку с момента прихода ПСР к власти в стране в 2002 г. члены этой партии ни разу не побеждали на местных выборах в городе. До того как присоединиться к последним, Тугай состоял в кемалистской Народно-республиканской партии (НРП) и вышел из нее в июне текущего года во время партийного кризиса, который привел к расколу оппозиции и выходу из партии ее председателя Озгюря Озеля и других влиятельных политиков.

Тугай присоединился к ПСР во время партийного собрания в честь начала нового законодательного года в Великом национальном собрании (однопалатный парламент). Там Эрдоган лично вручил мэру Измира нагрудный партийный значок.

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