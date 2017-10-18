«Мы не должны создавать государство типа «здесь помогут»

Канцлером Австрии, скорее всего, станет лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц – в 31 год и без высшего образования. Критик миграционной политики ЕС, сторонник свободы для бизнеса и граждан заявил, что победа партии на парламентских выборах означает «мандат на перемены»

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Лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц Leonhard Foeger / REUTERS

У 31-летнего Себастьяна Курца широкая мальчишеская улыбка, тщательно пригнанные пиджаки (во время парламентской кампании Курц терялся в толпе сторонников, надевая «униформу» – бирюзовую куртку, но накидывал ее прямо на пиджак), приглаженные гелем и зачесанные назад волосы. Курц кажется всегда в хорошем расположении духа и вид у него такой, будто только что из душа, пишет Der Spiegel. Он демонстрирует предельное внимание к любому, с кем разговаривает: подается вперед, обращается в слух и создает впечатление, что собеседник ему крайне важен. Он может поинтересоваться у журналиста, не принести ли стакан воды. Летает, кстати, в эконом-классе – даже через океан, на Генассамблею ООН в США, хотя ему оплатили бы перелет бизнес-классом.

В нем еще прорывается молодая горячность, но он быстро усваивает необходимые политику ограничения, пишет Der Spiegel. Он еще может воскликнуть «Это абсурд!» или «Не бывать такому!», услышав что-то в первый раз, но такое случается все реже и реже.

Защита Европы Благодаря усилиям Курца в начале 2016 г. контроль на границах усилили Словения, Сербия, Хорватия, Македония, через которые проходил так называемый балканский путь в Европу для беженцев. Летом прошлого года, пишет Vox, Курц критиковал Италию: она недостаточно делает для прекращения миграции. И жестко заявил, что гуманитарные инициативы по спасению плывущих через Средиземное море мигрантов «не должны становиться билетом в Центральную Европу». Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Есть у Курца и несимпатичные черты. Он, похоже, злопамятен. Der Spiegel рассказывает: один журналист, характеризуя Курца, употребил слова «орбанизм» (намек на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного правыми взглядами) и «штрахизм» (производное от лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе). Политик в ответ объяснил, что газетчик «брызжет слюной», потому что однажды Курц посмеялся над ним на публичном мероприятии. А когда про самого Курца пошутил бывший функционер его партии, что проиграй тот выборы – всегда может пойти закончить высшее образование, организовал утечку: мол, тот злится, что Курц сместил его и лишил источника немалых доходов.

Без золотой ложки

Курц родился 27 августа 1986 г. в Вене и живет по-прежнему в родном, не самом престижном районе Майдлинг. Мама была учительницей, отец – инженером. «Я ходил в государственную школу. Почти у половины класса были мигрантские корни, – рассказывал Курц Die Presse. – Я всегда считал, что моя жизнь прекрасна, но у меня никогда не было золотой ложки во рту». Путь во власть он проторил себе сам.

Политикой Курц заинтересовался еще в 10 лет, рассказывал он сам Reuters. И из-за нее же остался без диплома о высшем образовании.

В 16 лет он отправился вступать в районное отделение Австрийской народной партии, пишет Deutsche Welle, но получил от ворот поворот: станешь студентом – тогда и приходи. Курц пошел в другое отделение, где все же получил партбилет. Отслужив в 2004–2005 гг. по обязательному военному призыву, Курц стал учиться на юриста в Венском университете. Но уже в 2008 г. возглавил венский комитет молодежного отделения Австрийской народной партии, через год – все молодежное отделение, в 2010 г. стал членом городского совета Вены... В общем, учебу он бросил.

Когда в 2010 г. в стране выбирали президента, он прогремел своей кампанией в поддержку кандидата от партии. В попытках привлечь молодежь Курц раскатывал по городу на черном внедорожнике, названном Geilomobil («Клевая тачка»), в компании откровенно одетых девиц (со своей нынешней девушкой Сюзанной Тьер он начнет встречаться только в 2011 г.) и устраивал вечеринки «Черное – в кайф», вспоминает Deutsche Welle. Черный – традиционный цвет Австрийской народной партии.

Der Spiegel уверяет, что некоторые австрийцы при виде Курца плевались, а его мать плакала дома от стыда.

Но целеустремленного яркого политика, умеющего привлечь молодежь, не обошли при распределении постов. В 24 года он занял только что созданную должность госсекретаря по делам интеграции в министерстве внутренних дел. Австрийская газета Der Standard назвала это назначение «фарсом». А соотечественникам Курц в конце концов пришелся по душе.