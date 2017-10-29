Акция «Возвращение имен» на Лубянской площади
12 часов у Соловецкого камня читают имена людей, расстрелянных в Москве в годы советского террора
В канун Дня памяти жертв политических репрессий на Лубянской площади у Соловецкого камня проходит акция «Возвращение имен»
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С 10 утра до 22 часов вечера, сменяя друг друга, на площади читают имена людей, расстрелянных в Москве в годы советского террора
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Организаторы раздают участникам листки с именами и подробностями жизни лишь некоторых людей, которые были казнены в 1937–1938 гг.
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Участники акции
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Участники акции
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Участники акции
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Участники акции
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В этом году акции исполнится 10 лет
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За годы террора только в Москве было расстреляно более 40 000 человек
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