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Акция «Возвращение имен» на Лубянской площади

12 часов у Соловецкого камня читают имена людей, расстрелянных в Москве в годы советского террора
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