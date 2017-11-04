Владимир Путин наградил иностранцев за заслуги в укреплении мира
В Кремле прошел торжественный прием по случаю Дня народного единства
4 ноября в День народного единства Владимир Путин вручил премию президента за вклад в укрепление единства российской нации и орден Дружбы иностранным гражданам за заслуги в укреплении мира и взаимопонимания между народами. На фото: Владимир Путин и министр труда, по вопросам семьи, социального обеспечения и равных возможностей Республики Словении Аня Копач-Мрак, награжденная орденом Дружбы
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Лауреатом премии в этом году стал заведующий кафедрой национальных и федеративных отношений РАНХиГС Вячеслав Михайлов
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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Орден Дружбы получили несколько иностранных граждан за особые заслуги в укреплении мира, дружбы и взаимопонимания между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом
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Музыканты на приеме в Кремле
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Композитор Анна Пахмутова
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Актер, режиссер Владимир Меньшов и режиссер Карен Шахназаров
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Министр образования и науки Ольга Васильева
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Орден Дружбы получили профессор кафедры славянской и греческой филологии Гранадского университета Гусман Тирадо Рафаэль, председатель Национального совета по координации сотрудничества с Россией и КНР, бывший резидент Республики Сербии Томислав Николич, генеральный директор компании «Сифаль» Реми Жиль, председатель правления компании «Нергиз холдинг» Чаглар Джавит, мэр города Любляны Зоран Янкович и специальный представитель правительства Франции по вопросам отношений с Россией Жан-Пьер Шевенман
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Бизнесмен Александр Мамут
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Спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктиде Артур Чилингаров
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Певец Иосиф Кобзон
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
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Гости на приеме в Кремле
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Министр иностранных дел Сергей Лавров
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4 ноября в России празднуется День народнго единства
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Праздник связан с событиями 4 ноября 1612 г., когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяло Москву и освободило город от польско-литовских захватчиков
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