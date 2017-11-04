Владимир Путин наградил иностранцев за заслуги в укреплении мира

Евгений Разумный / Ведомости

4 ноября в День народного единства Владимир Путин вручил премию президента за вклад в укрепление единства российской нации и орден Дружбы иностранным гражданам за заслуги в укреплении мира и взаимопонимания между народами. На фото: Владимир Путин и министр труда, по вопросам семьи, социального обеспечения и равных возможностей Республики Словении Аня Копач-Мрак, награжденная орденом Дружбы

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