Политика
Галерея
Власть

Владимир Путин наградил иностранцев за заслуги в укреплении мира

В Кремле прошел торжественный прием по случаю Дня народного единства
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото