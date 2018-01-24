Швейцария протестует против Давоса и Трампа

Pierre Albouy / Reuters

В Женеве (на фото) в акции приняли участие несколько сотен человек. Самая многочисленная демонстрация была в Цюрихе. По разным источникам, организаторы сообщали о 3000-4500 участников акции в Цюрихе. По данным полиции, участников было на порядок меньше

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