Швейцария протестует против Давоса и Трампа
Акция «Трампа здесь не ждут» прошла в первый день работы Всемирного экономического форума
Вечером 23 января тысячи демонстрантов вышли на улицы Цюриха в знак протеста против проведения Всемирного экономического форума и участия в нем президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте Швейцарского радио и телевидения (SRF) со ссылкой на местную полицию
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Демонстрацию организовало «Движение за социализм» (BFS), получив одобрение полиции
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Протесты также прошли в первый день работы форума в Женеве, Фрибуре, Лозанне (на фото), Невшателе и Беллинцоне
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Протестующие поджигали файеры, но все акции прошли мирно
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На акцию протеста в Лозанне пришли 250-300 человек, передает SRF. Они выложили на земле надпись из свечей: «Трампа здесь не ждут»
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Полицейские следили за безопасностью акций и в случае беспорядков были готовые применить водометы
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В Женеве (на фото) в акции приняли участие несколько сотен человек. Самая многочисленная демонстрация была в Цюрихе. По разным источникам, организаторы сообщали о 3000-4500 участников акции в Цюрихе. По данным полиции, участников было на порядок меньше
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На акцию протеста в Лозанне пришли 250-300 человек, передает SRF
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Протестующие скандировали лозунги, обвиняя американского лидера в «расизме, сексизме и гомофобии». Кроме того, участники демонстраций недовольны иммиграционной политикой Трампа
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Около 20.00 несколько протестующих вышли и на центральную улицу Давоса, несмотря на то что полиция не предоставила разрешения на проведение акции, сообщила Neue Zuercher Zeitung. Полиция сразу же пресекла несогласованную акцию
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