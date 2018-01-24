Международная жизнь

Швейцария протестует против Давоса и Трампа

Акция «Трампа здесь не ждут» прошла в первый день работы Всемирного экономического форума
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