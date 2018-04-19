В Ереване задерживают противников Сержа Саргсяна
Массовые митинги продолжаются в Армении четвертый день
Полиция Армении в четверг задержала 106 демонстрантов в центре Еревана, сообщил ТАСС 19 апреля в 15.46 со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ашота Агароняна
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Задержанных доставили в отделения полиции
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Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник, 16 апреля, после выдвижения кандидатуры бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра
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Во вторник парламент Армении утвердил кандидатуру Саргсяна
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В четверг протесты продолжились
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С утра в Ереване несколько сотен демонстрантов, выступающих против назначения Саргсяна, провели шествие по улицам города
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