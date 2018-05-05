Политика / Демократия

Как в регионах проходят акции протеста «Он нам не царь»

Их организовал Алексей Навальный в преддверии инаугурации президента. Во многих городах акции не согласованы
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