Как в регионах проходят акции протеста «Он нам не царь»
Их организовал Алексей Навальный в преддверии инаугурации президента. Во многих городах акции не согласованы
Екатеринбург
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Екатеринбург
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Пермь
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Омск
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Омск
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Омск
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Тюмень
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Тюмень
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Красноярск
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Красноярск
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Красноярск
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Красноярск
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Красноярск
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Томск
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Красноярск
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Красноярск
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Иркутск
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Иркутск
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Хабаровск
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Хабаровск
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Южно-Сахалинск
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Южно-Сахалинск
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Владивосток
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Владивосток
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