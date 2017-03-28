В населенных пунктах Подмосковья могут ввести ограничение скорости до 50 км/ч

В этом году в населенных пунктах Подмосковья планируется ввести ограничение скорости до 50 км/ч, рассказал замначальника полиции – начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов. «Мы предложили снизить скорость в населенных пунктах до 50 км/ч на 10 региональных дорогах, это позволит снизить число наездов на пешеходов в населенных пунктах. И снизить скорость на переходах до 30 км/ч. В этом году мы планируем эту норму ввести», – приводит РИАМО его слова.

Кузнецов отметил, что ограничения планируется ввести на Егорьевском, Носовихинском, Рогачевском, Волоколамском, Старокаширском, Можайском шоссе, проект будет опробован на Пятницком шоссе.