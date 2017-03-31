Генсек ООН разочарован решением Израиля построить новое поселение

Правительство Израиля одобрило строительство под Наблусом нового поселения - первого за 25 лет на территории Западного берега Иордана. Как сообщает Jerusalem Post, это решение кабинет безопасности Израиля объявил 30 марта поздно вечером, поселение будет построено в местности Эмек Шило. Туда будут заселены люди, которых ранее суд выселил из поселения Амона, которое было признано нелегально построенным.

До этого решение в течение трех недель обсуждалось с администрацией США, и она в результате согласилась с планами правительства Израиля возвести новое поселение в порядке исключения, сообщил Jerusalem Post высокопоставленный американский чиновник. По его словам, Трамп в ходе встречи в США просил премьер-министра Биньямина Нетаньяху сдерживать планы по строительству новых поселений, и тот обещал учитывать эту позицию Вашингтона. Однако, поскольку обещания дать новое жилье людям из Амоны премьер дал еще раньше, для их будущего поселения было согласовано исключение.

Израиль пообещал США строить новые дома, по возможности, не выходя за пределы существующей линии застройки, а также не форсировать строительство поселений, чтобы дать больше шансов на дипломатическое урегулирование палестино-израильского конфликта.

Генсек ООН Антониу Гуттереш уже выразил разочарованность и обеспокоенность в связи с решением Израиля построить новое поселение на оккупированной территории. В его заявлении говорится, что он последовательно напоминал, что для израильтян и палестинцев нет плана В, кроме как договариваться о мирном сосуществовании, а любые односторонние действия угрожают миру и плану по созданию двух государств.

Осудили решение Израиля и палестинцы, сообщает ВВС. По мнению члена исполкома Организации по освобождению Палестины Ханана Ашрави, это решение доказывает, что «Израиль больше склонен умиротворять своих незаконных поселенцев, чем выполнять условия по поддержанию стабильности и мира».