СКР: арбитражный судья из Чечни способствовал попытке хищения 5 млрд рублей из бюджета

СКР возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Чечни Алу Бачаева, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко. Дело заведено по ч. 2 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения).

По данным следствия, 4 мая 2010 г. и 28 августа 2012 г. судья вынес заведомо неправосудные решения об удовлетворении исковых требований некоммерческой организации «Ассоциация «Симбиоз» и взыскании из казны России более 5 млрд руб. Кроме того, он преднамеренно не установил правопреемство ассоциации «Симбиоз», созданной в 2002 г., от ассоциации кооперативов «Симбиоз», действовавшей в 1990-х гг. Это привело к нарушениям принципов судопроизводства и подрыву авторитета судебной власти, отметила Петренко.

«Бачаев признал правопреемство указанной организации на объект недвижимости, переданный в федеральную собственность, а также на получение компенсации за не поставленные в 1991 г. Новогрозненским нефтеперерабатывающим заводом им. Анисимова нефтепродукты», - добавила она. Вследствие решений Бачаева из бюджета были похищены более 360 млн руб., а также была осуществлена попытка хищения еще 4,6 млрд руб.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила представление председателя СК о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Бачаева, апелляционным определением Верховного суда данное решение оставлено без изменения и вступило в законную силу.

Сведения о преступной деятельности Бачаева следователи получили в рамках расследования уголовного дела ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу о хищении денег из федерального бюджета. Уголовное дело в отношении обвиняемых в мошенничестве в настоящее время находится на рассмотрении в суде.