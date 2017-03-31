МИД России: высказывания Тиллерсона вызывают недоумение

Высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона вызывают недоумение, говорится в комментарии российского МИДа по итогам министерской сессии Совета НАТО, которая прошла 31 марта в Брюсселе.

«Поддержание единства в рядах многосторонней структуры — тем более такой, как НАТО, куда входят столь различные государства, — насколько можно судить, дело непростое. Важно иметь сильный объединяющий мотив. Натовским министрам, как следует из их же комментариев, долго искать такой мотив не пришлось — у них на уме всегда одно и то же: миф о «российской угрозе», клевета о «российской агрессии» и бесконечные заклинания о необходимости ей «коллективно противостоять». Вызвали недоумение соответствующие высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона», — говорится в комментарии.

На «конструктив» в отношениях России и НАТО нельзя расчитывать, пока «альянс упорно продолжает действовать по старым лекалам, когда США и их союзники зациклились на наращивании своего военного присутствия на наших рубежах», считают в МИДе.

«Фактически нам навязывают конфронтационную парадигму отношений, основанную на логике военного противостояния. При этом не просматриваются признаки того, что альянс готов вернуться к практическому взаимодействию в сфере общих интересов», — отмечается в комментарии.

В который раз свои идеологические догмы НАТО ставит выше реальной работы по решению глобальных проблем, добавили в российском МИДе.