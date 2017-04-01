США могут ввести дополнительные санкции против России

В Конгресс США внесен законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России за «кибервзломы и другие агрессивные действия». Он предполагает введение ограничительных мер против тех, кого США заподозрят в хакерских атаках, а также экспортных санкций против компаний, которые будут уличены в ведении бизнеса с российской разведкой или оборонной отраслью.

Вторая часть законопроекта предполагает кодификацию введенных ранее санкций против России, что существенно затруднит их отмену.

Также планируется ввести финансовые санкции в отношении производства нефти и природного газа, строительства нефтепроводов в России, ядерных проектов, покупки суверенного долга России, участия в приватизации российских компаний.