Сенаторы освободили от налогов попавших под санкции россиян

Совет Федерации одобрил законопроект о праве лица, попавшего под иностранные санкции и являющегося резидентом другого государства, не признаваться налоговым резидентом России, сообщает ТАСС. В соответствии с законопроектом, те, кто с 2014 г. попал под персональные санкции других стран, смогут отказаться от налогового резидентства России, даже если провели в стране больше 183 дней. Положение получит обратную силу. Попадающий под действие закона человек должен будет подать заявление в Федеральную налоговую службу России о непризнании налоговым резидентом России и документ, подтверждающий его иностранное резидентство.

В американском санкционном списке из-за событий на Украине сейчас 56 россиян, в европейском – 157 граждан России и Украины. 1 января 2014 г. список людей, на которых США наложили санкции из-за дела Сергея Магнитского, пополнился 26 гражданами России.

Комментируя законопроект, вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин заявил, что вносимые изменения не приведут к сокращению доходов госбюджета, и призвал их поддержать.