В Киеве не верят в возможный бойкот «Евровидения-2017»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко уверен, что решение Киева отказать во въезде в страну российской участнице «Евровидения-2017» Юлии Самойловой не приведет к бойкоту конкурса со стороны других стран.

«Приедет Россия с другим участником — пожалуйста, мы обеспечим безопасность, нормальное пребывание и все необходимое в таких случаях. Не приедет — 42 участника примут участие, и они будут довольны», — заявил Кириленко в эфире «Украинского радио».

Ранее гендиректор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делентре предупредила власти Украины, что некоторые страны могут отказаться от участия в конкурсе из-за недопуска России.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины запретила российской участнице Юлии Самойловой въезд в страну.