Организаторы «Евровидения» просят Порошенко разрешить Самойловой выступить

Европейский вещательный союз (EBU), являющийся организатором «Евровидения-2017», пытается добиться от украинских властей разрешения на выступление на конкурсе представителя от России Юлии Самойловой. Об этом сообщила руководитель EBU Ингрид Делтенре в интервью швейцарскому изданию Blick.

Она заявила, что идут переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом для поиска «мирного решения». По ее мнению, только они могут отменить запрет Самойловой на въезд на Украину или принять решение, согласно которому запрет начнет действовать только после выступления российской певицы.

«Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что "Евровидение" используют в политических играх», - заявила Делтенре. Она сказала, что музыкальный конкурс не должен «настраивать людей против друг друга». По ее словам, организаторы могут рассмотреть возможность лишения Украины права участия, если ситуация с Самойловой не разрешится до конца следующей недели.